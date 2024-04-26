20 самых интересных мест Подмосковья

Увидеть диких зубров, изучить средневековые кремли, побродить по литературным усадьбам и попробовать знаменитые на всю страну калачи. И все это вокруг Москвы.

Мы рассказывали о достопримечательностях Москвы и окрестностей, до которых легко доехать на МЦД. Но если вы проедете чуть дальше, то тоже ничуть не прогадаете! В Подмосковье есть, на что посмотреть.

1. Знаменская церковь в Дубровицах

Знаменская церковь в Дубровицах. Алексей Куденко/Sputnik Алексей Куденко/Sputnik

Один из самых необычных православных храмов в мире находится в Подольске рядом с одноименной усадьбой. Все имение принадлежало сподвижнику и воспитателю Петра I, князю Борису Голицыну.

Церковь Знамения Пресвятой Богородицы (1690—1704 годы) построена в стиле барокко, и, как считают историки, руку приложили итальянские зодчие. Их имена остаются загадкой до сих пор. Основание церкви сделано в форме равноконечного креста, лестницы идут со всех четырех сторон, фундамент и стены декорированы резьбой в виде виноградных лоз, раковин, ангелов. Внутри храм украшен еще роскошнее.

2. Горки Ленинские

Архитектурно-парковый ансамбль усадьбы Горки в музее-заповеднике «Горки Ленинские». Александр Авилов/Агентство «Москва» Александр Авилов/Агентство «Москва»

Последней владелицей усадьбы Горки была Зинаида Григорьевна, вдова крупнейшего фабриканта Российской империи Саввы Морозова. Его она купила уже после его смерти и устроила здесь современное хозяйство. В 1909 году в усадьбе было паровое отопление, водопровод, электричество, а в оранжереях выращивали экзотические растения.

Но известна эта усадьба стала уже после революции 1917 года и после национализации. Именно в этих стенах провел свои последние годы жизни лидер большевиков Владимир Ленин. В Горках сохранился его рабочий кабинет, автомобиль, личные вещи.

В этих местах проходили съемки телесериалов и художественных фильмов. Оставшиеся декорации превратились в киногородок, где можно погулять.

3. Коломна

Коломна. Legion Media Legion Media

Купеческий город будто с открытки! В центре - кремль XVI века с узкими мощеными улочками, многочисленными лавками с милыми сувенирами и киоск с теми самыми калачами. Как написано в меню, калачи есть с гусем и без гуся. Для желающих научиться искусство выпечки есть мастер-классы в музее «Калачная».

Знаменита Коломна и своей пастилой из местных яблок. Такого разнообразия сладостей не найдешь ни в одном другом месте!

4. Зарайск

Государственный музей-заповедник «Зарайский кремль». Алексей Куденко/Sputnik Алексей Куденко/Sputnik

Кремли строили во многих регионах России, но больше всего их находится именно в Подмосковье. На сегодняшний день сохранились 9 таких крепостей, но лучше всего в Коломне и Зарайске (также есть в Верее, Волоколамске, Можайске, Звенигороде, Дмитрове, Серпухове, Рузе).

Зарайский кремль был построен в 1528-1531 годах по указу Василия III для защиты южных рубежей Москвы. В Смутное время воеводой Зарайска был князь Дмитрий Пожарский, благодаря действиям которого (в том числе) город выстоял против сторонников Лжедмитрия II. (подробнее об этом здесь)

5. Зубры в Приокско-Террасном природном заповеднике

Зубры в питомнике Приокско-Террасного государственного природного биосферного заповедника. Виталий Белоусов/Sputnik Виталий Белоусов/Sputnik

Недалеко от Серпухова можно познакомиться с редкими животными, которые когда-то были ровесниками мамонтов. В Приокско-Террасном природном заповеднике с 1940-х годов восстанавливают популяцию зубров, возвращая их в естественную среду обитания.

6. Новый Иерусалим

Воскресенский Ново-Иерусалимский мужской монастырь. Сергей Бобылев/TASS Сергей Бобылев/TASS

В XVII веке вблизи города Истры патриарх Никон решил построить свой Иерусалим. Размеры Ново-Иерусалимского монастыря должны были показать всю мощь православной церкви.

Здесь есть и свой Храм Гроба Господня, и своя Голгофа, и даже река Истра в этом месте переименована в Иордан.

Рядом есть и один из крупнейших художественных музеев России «Новый Иерусалим», где хранится более 180 тысяч экспонатов.

7. Усадьба Архангельское

Усадьба Архангельское. Legion Media Legion Media

Роскошную усадьбу невольно сравниваешь с Версалем. По своему богатству она не уступала царским дворцам. Архангельское сменило много хозяев. Усадьбой владели семьи Шереметевых, Голицыных, Юсуповых. Сегодня это музей-заповедник с большим регулярным парком и театром, куда может попасть любой желающий.

8. Звенигород

Ансамбль Саввино-Сторожевского монастыря. Ludvig14 (CC BY-SA 4.0) Ludvig14 (CC BY-SA 4.0)

Один из старейших городов Подмосковья (известен с середины XII века), Звенигород называют «подмосковной Швейцарией». Окрестности здесь и правда очень живописные: еловые леса, разбросанные на долинах реки Сторожки, так и зовут на прогулку.

Название города нередко связывают с его оборонительным значением: считается, что воины на крепостных башнях предупреждали жителей о приближении врагов.

В Звенигороде сохранился белокаменный Саввино-Сторожевский монастырь, основанный еще в 1398 году учеником Сергия Радонежского монахом Саввой.

9. Парк Малевича

Выставка современного искусства в парке Малевича. Александр Щербак/TASS Александр Щербак/TASS

Если вы не можете решить, что любите больше, гулять по лесу или современное искусство, то вам сюда. Новый парк находится недалеко от железнодорожной станции Раздоры (Одинцово), и арт-объекты поджидают в самых неочевидных местах. Надписи на деревьях, луна на поляне, сети в лесу. Гуляя по парку, вы то и дело будете набредать на людей, удивленно рассматривающих очередное произведение.

10. Звездный городок

Центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина в Звездном городке. Александр Рюмин/TASS Александр Рюмин/TASS

Узнать, как готовятся космонавты к полетам на МКС и какие открытия делают в космосе, можно в Звездном городке (Щелковский район), в Центре подготовки космонавтов. Там показывают тренажеры, центрифуги, скафандры, макеты космических кораблей. Это закрытый город, и просто так туда попасть нельзя. На экскурсию нужно записываться за 21 рабочий день, а иностранным гражданам - за 45 рабочих дней.

11. Музей авиации в Монино

Музей авиации в Монино. Legion Media Legion Media

В Центральном музее Военно-воздушных сил России собраны редкие военные и гражданские самолеты разных лет. Среди самых интересных экспонатов советский сверхзвуковой пассажирский самолёт Ту-144 (мы писали про него здесь), сверхтяжелый транспортный вертолёт В-12, летательный аппарат БОР-5, вернувшийся из космоса, и многое другое.

12. Дорога в Лавру

Троице-Сергиева лавра. Алексей Мальгавко/Sputnik Алексей Мальгавко/Sputnik

Пешеходная тропа из Москвы до Троице-Сергиевой Лавры - это один из самых необычных туристических маршрутов России. Это преемница исторической дороги к преподобному Сергию Радонежскому. Протяженность тропы 120 км, если считать от Московского кремля. Она ведет через музеи Абрамцево и Мураново, села Радонеж и Хотьково. Проходить можно не всю тропу, а небольшие участки по несколько километров (вот здесь мы рассказывали об этой тропе подробнее).

Но, конечно, до Сергиева Посада, где находится Лавра, можно добраться и на обычных электричках и автобусах. Кроме храма, в городе есть знаменитый музей игрушки. Считается, что именно здесь появилась первая русская матрешка.

13. Гжельский фарфоровый завод

Гжельский завод художественной росписи. Сергей Пятаков/Sputnik Сергей Пятаков/Sputnik

В Подмосковье немало русских художественных промыслов, известных на весь мир. Одно из них - гжельская керамика с бело-голубой росписью (Раменкий район). Оказывается, в селе Гжель глина очень хорошего качества, и из нее изготавливали и кирпичи, и трубы, и изразцы, и игрушки. Но главное - расписную посуду с диковинными птицами и цветами. Попробовать себя в гончарном деле можно на экскурсии по Гжельскому фарфоровому заводу.

14. Жостовская фабрика

В музее Жостовской фабрики декоративной росписи. Екатерина Чеснокова/Sputnik Екатерина Чеснокова/Sputnik

Этот промысел возник в XIX веке в селе Жостово (городской округ Мытищи). Подносы, на которых расцвели яркие бутоны, не перепутаешь ни с чем! На фабрике можно увидеть весь процесс производства, а в музее - самые необычные подносы.

15. Лосиная биостанция

Пятнистые олени на биостанции в парке «Лосиный остров». Евгений Биятов/Sputnik Евгений Биятов/Sputnik

Национальный парк Лосиный остров занимает огромную территорию на северо-востоке Москвы и Московской области. Познакомиться с лосем, хозяином леса, можно на биостанции в Мытищинском городском округе. Здесь живут на воле и лоси, и маралы, и пятнистые олени. Гулять по территории можно самостоятельно или с экскурсией.

16. Музей-заповедник Мелихово

Главный дом усадьбы Мелихово. Stolbovsky (CC BY-SA 3.0) Stolbovsky (CC BY-SA 3.0)

Усадьба до сих пор хранит память о русском писателе Антоне Чехове, который здесь жил в 1892-1899 годах. Литературный музей близ города Чехова появился в 1941 году, а его родственники помогали собирать для него экспонаты, в том числе, личные вещи.

В Мелихово проходят театральные и литературные мероприятия, выставки, концерты.

17. Усадьба Быково

Церковь Владимирской Иконы Божией Матери. Евгений Биятов/Sputnik Евгений Биятов/Sputnik

В Раменском городском округе затерялась красивейшая усадьба Быково, построенная в неоготическом стиле в конце XVIII века. Рядом с ней есть Владимирская церковь, напоминающая дворец из сказок. Проект приписывают Василию Баженову, который был также архитектором дворца в Царицыне.

18. Можайск

Можайск. Legion Media Legion Media

Лучшие виды на город открываются с вершины холма Можайского кремля. Центр Можайска сохранил планировку XVIII века, и будет интересен тем, кто хочет поближе познакомиться с историческими поселениями Подмосковья. Недалеко от города находится музей-заповедник «Бородинское поле» и историческая железнодорожная станция Бородино.

19. Музей-заповедник Петра Чайковского в Клину

Клин. Legion Media Legion Media

Этот дом композитор снимал в последние два года своей жизни, а уже год спустя после его смерти, в 1894, здесь открывается мемориальный музей. Личные вещи Чайковского, его книги, кабинетный рояль - все полностью сохранено.

20. Сенежское озеро

Сенежское озеро. Mosreg.ru (CC BY 4.0) Mosreg.ru (CC BY 4.0)

Это водохранилище, которое появилось в Солнечногорском районе два столетия назад для питания канала между рек Истра и Сестра. Места очень живописные, и именно этому озеру посвятил свою картину Исаак Левитан в 1898 году.

Озеро. Русь. 1900, Исаак Левитан. Русский Музей Русский Музей

Летом здесь можно купаться и загорать на пляже, а в холодную погоду заглянуть в музейный центр «Путевой дворец» и узнать о жизни московской провинции XVIII века.

Бонус на случай зимы: Яхрома

Ретропоезд «Яхрома». Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва» Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

В зимний сезон в Яхроме (Дмитровский район) работает горнолыжный склон. Конечно, горы в Подмосковье не самые высокие, но вот само путешествие на лыжную базу понравится даже тем, кто далек от спорта. От Савеловского вокзала до Яхромы ходит тематическая ретроэлектричка в стиле 1980-х с деревянными скамейками. От станции Яхрома до курортов «Сорочаны», «Волен» и «Яхромы» доставляют ретроавтобусы «Икарусы».

Дорогие читатели, чтобы не пропустить наши свежие материалы, подписывайтесь на нас в социальных сетях: Telegram; VK; Яндекс Дзен