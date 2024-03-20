Переделкино: как выглядит писательский рай на окраине Москвы (ФОТО)

Сегодня это место притяжения творческих людей и хипстеров, а когда-то было уединенным лесным уголком, где советские писатели должны были творить новую литературу.

В 1932 году главному советскому писателю Максиму Горькому пришла в голову идея создать некую литературную резиденцию. Что-то подобное он видел в Европе. Отобрать 20 талантливых литераторов, предоставить им все материальные условия и возможности, чтобы они сидели и писали книги, «которые отвечали бы солидности вопросов времени...»

Идею одобрил Сталин и предложил пойти дальше: «Построить писателям гостиницу под Москвой – этого мало. Писателю не захочется надолго отрываться от семьи...Не гостиницу, а город надо построить для писателей где-то под Москвой, где бы они могли жить вместе с семьями, друг другу не мешая, и интенсивно творить».

Здание на территории Дома творчества писателей в поселке Переделкино в Москве Станислав Красильников/Sputnik Станислав Красильников/Sputnik

Так в 1930-х годах в поселке Переделкино недалеко от Москвы появился «Городок писателей». Дачи закреплялись за литераторами пожизненно, а через полгода после смерти, собрание городка могло принять решение о новом владельце.

Первыми жителями Переделкина стали Борис Пастернак, Борис Пильняк, Илья Эренбург, Исаак Бабель, Корней Чуковский и многие другие. В разное время здесь жили также Валентин Катаев, Александр Фадеев, Константин Симонов, Евгений Евтушенко, Булат Окуджава. В общем, все самые громкие имена советского литературного олимпа.

Сегодня с деревянными дачами писателей соседствуют роскошные виллы богатых москвичей, окруженные неприступными заборами, вдоль которых семенят туристы и хипстеры, толпами идущие на паломничество к Пастернаку и другим кумирам.

Как добраться:

На электричке: до станции МЦД-4 «Переделкино» (от Киевского вокзала) и далее 20 минут пешком или на автобусе 468 и 316 до остановки «Городок писателей»

до станции МЦД-4 «Переделкино» (от Киевского вокзала) и далее 20 минут пешком или на автобусе 468 и 316 до остановки «Городок писателей» На метро: до станции «Новопеределкино» и на 316 автобусе до остановки «Городок писателей».

до станции «Новопеределкино» и на 316 автобусе до остановки «Городок писателей». На машине: до парковки около Храма благоверного князя Игоря Черниговского, и 10 минут пешком.

Резиденция патриарха и писательское кладбище

Церковь Святого Игоря Черниговского Андрей Пугачев (CC BY-SA) Андрей Пугачев (CC BY-SA)

Каждый, приезжающий в Переделкино, непременно «врезается» взглядом в огромный пестрый Храм благоверного князя Игоря Черниговского.

Эта постройка 2012 года напоминает своими разноцветными куполами Храм Василия Блаженного на Красной площади. Новенький собор был построен в современной интерпретации «русского стиля».

Внутреннее убранство выглядит несколько необычно для православного храма. Один главный свод огромен и дает много света, прямо из него ввысь устремляются луковки куполов.

Купол церкви Александра Гузева Александра Гузева

За храмом спряталась летняя резиденция Патриарха Московского и Всея Руси. Она появилась здесь еще в 1950-х, а потом в 2000-х обросла новым корпусом.

Отсюда пеший путь до писательского поселка навигатор прокладывает прямо через Переделкинское кладбище. Здесь покоятся известные местные обитатели: Борис Пастернак, Корней Чуковский, поэта Арсений Тарковский, Роберт Рождественский, Евгений Евтушенко и многие другие известные фамилии.

Дом творчества писателей

Писательский поселок находится в тихом лесном месте Переделкино

Через 10 минут прогулки вдоль дороги вы упретесь в ворота поселка. Вас встретит тихий подмосковный лес с асфальтированными дорожками как в настоящем советском санатории.

Дом творчества писателей Переделкино

Первым нас встречает модернистское советское здание-стекляшка. Это Дом Творчества писателей – основное место притяжения в Переделкине. Здесь проходят литературные встречи, выставки, здесь есть приятная ретро-библиотека и, конечно, кафе (не все же духовную пищу потреблять).

Модернистская лестница на открытую террасу на втором этаже Переделкино

Здание было построено в 1966 году и работало как клуб, кинозал, библиотека. Но с 1990-х оно было заброшено, находилось в страшном упадке. В 2020 году его восстановили с большим трепетом к деталям и стараясь сохранить дух 1960-х.

Терраса на втором этаже Переделкино

Так и получилось и все от лестниц, шкафов, мягких кресел до запаха старых книг позволяет совершить небольшое путешествие во времени и проникнуться писательской атмосферой. Можно почитать книгу или посидеть на веранде, наслаждаясь лесным воздухом.

Интерьер в советском стиле Переделкино

К стекляшке Дома Творчества примыкает здание в стиле сталинский ампир. Исторический корпус с колоннами был построен раньше, в 1955 году, и там было 40 комнат, эдаких рабочих кабинетов для писателей. Тем, кому не досталась личная дача, можно было подать заявку и получить путевку на временную резиденцию в этом корпусе. Впрочем, задача была не из легких, ведь каждую кандидатуру утверждал государственный Литфонд.

Исторический корпус Валерий Белобеев/Переделкино

Зайдите в бар-буфет на цокольном этаже исторического здания и отобедайте в советском стиле, представляя, как некогда тут выпивали большие литераторы.

Бар-буфет в историческом корпусе Переделкино

Но если вы хотите поесть с видом и бóльшим комфортом – прямо рядом увидите стекляшку ресторана «Библиотека». Народу во всех едальнях по выходным всегда много, так что если вы не сильно голодны, возьмите в баре-буфете чай и вкуснейшие пирожки с собой – и продолжим прогулку.

Еще одно здание в стиле советского санатория – это гостиница. Кстати, любой желающий может здесь переночевать, нужно просто заранее забронировать номер и сидеть на балконе, представляя, как когда-то тут сочиняли стихи шестидесятники.

В 2020 году в Переделкине возобновилась программа резиденций. Писатели, драматурги, переводчики и исследователи могут подать заявку, поселиться в гостинице Дома Творчества, где вся атмосфера благоволит к творчеству.

Писательские дачи

Выходим за ограду и идем вдоль сельской дороги к писательским дачам. Одной из первых на нашем пути попадается дом Корнея Чуковского. «На нашей даче я уже провел сутки — и мне очень нравится. Тишина абсолютная. Лес. Можно не видеть ни одного человека неделями», - писал он восторженно.

Дом-музей Корнея Чуковского Государственный литературный музей Государственный литературный музей

Очень часто к Чуковскому приезжали дети. Он читал им, занимался с ними. А потом на выделил часть своего участĸа под детсĸую библиотеĸу и вложил собственные средства на ее строительство. В Переделкине Чуковский жил тут с 1938 до 1969 года, до самой смерти. Сегодня тут музей и памятник истории (а значит нужно купить билет на вход, а лучше прийти с экскурсией, тогда вам покажут еще и мантию Оксфордского университета, чьим почетным доктором был писатель).

Чуковский с детьми в Переделкине Всеволод Тарасевич/МАММ/МДФ

Попрощавшись с Чуковским и добавя пару его произведений в список летнего чтения (а еще не пропустите повести и мемуары его дочери Лидии), идем в гости к другому известному дачнику.

Борис Пастернак жил на своей даче в Переделкино жил здесь с 1939 до 1960 год. Известный советский писатель, он при этом очень любил заниматься огородом.

Борис Пастернак на огороде перед домом Jerry Cooke/Getty Images Jerry Cooke/Getty Images

Пастернак жил тут, даже когда был в опале, когда его почти не печатали и травили за роман «Доктор Живаго», опубликованный на Западе, и за то, что ему вручили Нобелевскую премию. Кстати, именно тут писатель и был, когда узнал, что ему присудили премию. Все эти события очень подорвали здоровье писателя, и он умер в Переделкино, здесь же и похоронен на кладбище. Теперь его дача стала домом-музеем (так что тоже не забудьте купить билетик).

Дом Пастернака Государственный литературный музей Государственный литературный музей

Покидаем Пастернака и неспешно идем обратно к станции и парковке. Но на обратном пути не забываем посмотреть на небольшой деревянный домик на углу. Это место, где Андрей Тарковский снимал свой культовый фильм «Зеркало».

Место съемок фильма «Зеркало» Александра Гузева Александра Гузева

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