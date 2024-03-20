Переделкино: как выглядит писательский рай на окраине Москвы (ФОТО)

В 1932 году главному советскому писателю Максиму Горькому пришла в голову идея создать некую литературную резиденцию. Что-то подобное он видел в Европе. Отобрать 20 талантливых литераторов, предоставить им все материальные условия и возможности, чтобы они сидели и писали книги, «которые отвечали бы солидности вопросов времени...»
Идею одобрил Сталин и предложил пойти дальше: «Построить писателям гостиницу под Москвой – этого мало. Писателю не захочется надолго отрываться от семьи...Не гостиницу, а город надо построить для писателей где-то под Москвой, где бы они могли жить вместе с семьями, друг другу не мешая, и интенсивно творить».
Здание на территории Дома творчества писателей в поселке Переделкино в МосквеСтанислав Красильников/Sputnik
Так в 1930-х годах в поселке Переделкино недалеко от Москвы появился «Городок писателей». Дачи закреплялись за литераторами пожизненно, а через полгода после смерти, собрание городка могло принять решение о новом владельце.
Первыми жителями Переделкина стали Борис Пастернак, Борис Пильняк, Илья Эренбург, Исаак Бабель, Корней Чуковский и многие другие. В разное время здесь жили также Валентин Катаев, Александр Фадеев, Константин Симонов, Евгений Евтушенко, Булат Окуджава. В общем, все самые громкие имена советского литературного олимпа.
Сегодня с деревянными дачами писателей соседствуют роскошные виллы богатых москвичей, окруженные неприступными заборами, вдоль которых семенят туристы и хипстеры, толпами идущие на паломничество к Пастернаку и другим кумирам.
Церковь Святого Игоря ЧерниговскогоАндрей Пугачев (CC BY-SA)
Каждый, приезжающий в Переделкино, непременно «врезается» взглядом в огромный пестрый Храм благоверного князя Игоря Черниговского.
Эта постройка 2012 года напоминает своими разноцветными куполами Храм Василия Блаженного на Красной площади. Новенький собор был построен в современной интерпретации «русского стиля».
Внутреннее убранство выглядит несколько необычно для православного храма. Один главный свод огромен и дает много света, прямо из него ввысь устремляются луковки куполов.
Купол церквиАлександра Гузева
За храмом спряталась летняя резиденция Патриарха Московского и Всея Руси. Она появилась здесь еще в 1950-х, а потом в 2000-х обросла новым корпусом.
Отсюда пеший путь до писательского поселка навигатор прокладывает прямо через Переделкинское кладбище. Здесь покоятся известные местные обитатели: Борис Пастернак, Корней Чуковский, поэта Арсений Тарковский, Роберт Рождественский, Евгений Евтушенко и многие другие известные фамилии.
Писательский поселок находится в тихом лесном местеПеределкино
Через 10 минут прогулки вдоль дороги вы упретесь в ворота поселка. Вас встретит тихий подмосковный лес с асфальтированными дорожками как в настоящем советском санатории.
Дом творчества писателейПеределкино
Первым нас встречает модернистское советское здание-стекляшка. Это Дом Творчества писателей – основное место притяжения в Переделкине. Здесь проходят литературные встречи, выставки, здесь есть приятная ретро-библиотека и, конечно, кафе (не все же духовную пищу потреблять).
Модернистская лестница на открытую террасу на втором этажеПеределкино
Здание было построено в 1966 году и работало как клуб, кинозал, библиотека. Но с 1990-х оно было заброшено, находилось в страшном упадке. В 2020 году его восстановили с большим трепетом к деталям и стараясь сохранить дух 1960-х.
Терраса на втором этажеПеределкино
Так и получилось и все от лестниц, шкафов, мягких кресел до запаха старых книг позволяет совершить небольшое путешествие во времени и проникнуться писательской атмосферой. Можно почитать книгу или посидеть на веранде, наслаждаясь лесным воздухом.
Интерьер в советском стилеПеределкино
К стекляшке Дома Творчества примыкает здание в стиле сталинский ампир. Исторический корпус с колоннами был построен раньше, в 1955 году, и там было 40 комнат, эдаких рабочих кабинетов для писателей. Тем, кому не досталась личная дача, можно было подать заявку и получить путевку на временную резиденцию в этом корпусе. Впрочем, задача была не из легких, ведь каждую кандидатуру утверждал государственный Литфонд.
Исторический корпусВалерий Белобеев/Переделкино
Зайдите в бар-буфет на цокольном этаже исторического здания и отобедайте в советском стиле, представляя, как некогда тут выпивали большие литераторы.
Бар-буфет в историческом корпусеПеределкино
Но если вы хотите поесть с видом и бóльшим комфортом – прямо рядом увидите стекляшку ресторана «Библиотека». Народу во всех едальнях по выходным всегда много, так что если вы не сильно голодны, возьмите в баре-буфете чай и вкуснейшие пирожки с собой – и продолжим прогулку.
Ресторан «Библиотека»Валерий Белобеев/Переделкино
Еще одно здание в стиле советского санатория – это гостиница. Кстати, любой желающий может здесь переночевать, нужно просто заранее забронировать номер и сидеть на балконе, представляя, как когда-то тут сочиняли стихи шестидесятники.
ГостиницаВалерий Белобеев/Переделкино
В 2020 году в Переделкине возобновилась программа резиденций. Писатели, драматурги, переводчики и исследователи могут подать заявку, поселиться в гостинице Дома Творчества, где вся атмосфера благоволит к творчеству.
Выходим за ограду и идем вдоль сельской дороги к писательским дачам. Одной из первых на нашем пути попадается дом Корнея Чуковского. «На нашей даче я уже провел сутки — и мне очень нравится. Тишина абсолютная. Лес. Можно не видеть ни одного человека неделями», - писал он восторженно.
Дом-музей Корнея ЧуковскогоГосударственный литературный музей
Очень часто к Чуковскому приезжали дети. Он читал им, занимался с ними. А потом на выделил часть своего участĸа под детсĸую библиотеĸу и вложил собственные средства на ее строительство. В Переделкине Чуковский жил тут с 1938 до 1969 года, до самой смерти. Сегодня тут музей и памятник истории (а значит нужно купить билет на вход, а лучше прийти с экскурсией, тогда вам покажут еще и мантию Оксфордского университета, чьим почетным доктором был писатель).
Чуковский с детьми в ПеределкинеВсеволод Тарасевич/МАММ/МДФ
Попрощавшись с Чуковским и добавя пару его произведений в список летнего чтения (а еще не пропустите повести и мемуары его дочери Лидии), идем в гости к другому известному дачнику.
Борис Пастернак жил на своей даче в Переделкино жил здесь с 1939 до 1960 год. Известный советский писатель, он при этом очень любил заниматься огородом.
Борис Пастернак на огороде перед домомJerry Cooke/Getty Images
Пастернак жил тут, даже когда был в опале, когда его почти не печатали и травили за роман «Доктор Живаго», опубликованный на Западе, и за то, что ему вручили Нобелевскую премию. Кстати, именно тут писатель и был, когда узнал, что ему присудили премию. Все эти события очень подорвали здоровье писателя, и он умер в Переделкино, здесь же и похоронен на кладбище. Теперь его дача стала домом-музеем (так что тоже не забудьте купить билетик).
Дом ПастернакаГосударственный литературный музей
Покидаем Пастернака и неспешно идем обратно к станции и парковке. Но на обратном пути не забываем посмотреть на небольшой деревянный домик на углу. Это место, где Андрей Тарковский снимал свой культовый фильм «Зеркало».
Место съемок фильма «Зеркало»Александра Гузева
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