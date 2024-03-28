10 самых популярных видов стритфуда в Москве 

В Москве стритфуд — это не просто перекус во время прогулки, а целое гастрономическое приключение, которое позволяет познакомиться с разнообразием вкусов и культур.

1. Блины

Один из символов русской кухни — блины — в Москве представлен во всем разнообразии. Здесь можно попробовать от классических блинов с икрой и сметаной, с мясным фаршем, грибами или сладких с медом, творогом, вареньем или яблоками, до самых диковинных - с осетриной, дичью или брусникой.

Где попробовать: «Теремок», «Грабли», «Мари Vanna», «Азбука вкуса»

2. Бутерброды

Самые привычные русские бутерброды - кусок пшеничного или ржаного хлеба с колбасой, слабосоленой рыбой или маслом и сыром. Еще недавно они встречались только в столовых и буфетах театров, зато сейчас фигурируют во многих меню кафе и ресторанов, правда, в современных интерпретациях. Основой для бутербродов может выступать практически что угодно: ремесленный хлеб, булочка бриошь, круассан или бейгл. К традиционным ингредиентам добавляются яйца, свежие овощи, маринованные огурцы или пророщенные ростки, сливочные, кисло-сладкие или ягодные соусы. Бутерброды или сэндвичи в несколько слоев теперь бывают и сладкими - со свежими ягодами, фруктами или вареньем.

Где попробовать: «Шмак», Eggsellent, Prime, «Вкусвилл»

3. Пироги, пирожки и булки

Курники с мясной и грибной начинкой, мясная кулебяка, пирожки с сыром, творогом, вареньем или яблочным повидлом - их можно купить в городских уличных киосках. Как и всевозможные булочки и ватрушки. Также многим по вкусу татарская (эчпочмак, зур-бэлиш) и восточная выпечка (самса).

Где попробовать: «Скалка», «Бахетле»

4. Пончики

Горячие пончики с сахарной пудрой в бумажном пакете - это вкус детства для многих москвичей. Они продаются в киосках в городских парках, куда в выходные устремляются семьи с детьми. Есть пончиковые и на многолюдных улицах. Одно из самых старых заведений — «Останкинские пончики» — находится в Останкино, работает с 1953 года.

Где попробовать: «Останкинские пончики», «Те самые пончики» (ВДНХ)

5. Чебуреки

Александр Кряжев/Sputnik Александр Кряжев/Sputnik

Румяные хрустящие чебуреки с мясом или сыром — традиционное блюдо крымских татар, давно завоевавшее всенародную популярность. В советское время за чебуреками выстраивались бешеные очереди. Все дело в тонком аппетитном тесте, сочной начинке и демократичной цене.

Где попробовать: «Чебуречная СССР», «Чебуречная Дружба», «Чебуречная N1»

6. Шаурма

Жареное мясо в лаваше с овощами годится и как питательный перекус, и как полноценный обед или ужин на ходу. Из фастфуда, который раньше продавался в ларьках на вокзалах и у метро, шаурма превратилась в модное блюдо, которым не гнушаются в меню и рестораны. Его можно попробовать и в классическом исполнении — с бараниной или курицей, с луком, помидорами, огурцами, салатными листьями или капустой, и в менее привычном — с гранатовыми зернами, с моцареллой, хумусом, со скумбрией, или совсем без мяса, например, с фалафелем.

Особой популярностью в городе в последнее время пользуется мексиканская кухня, поэтому к обычной шаурме прибавались более острые варианты: например, буррито с соусом сальса. Любители более мелких форм выбирают тако, которые для московской публики готовят даже с белыми грибами и редисом.

Где попробовать: «Шаурму Х@чу», Dark Side, Sangre Fresca, Tacobar

7. Бургеры

Бургером с говядиной уже никого не удивишь, поэтому московские бургерные заманивают клиентов менее приевшимися вариантами: бургерами на черных булочках с вишней, беконом и сыром, бургерами с начинкой из филе трески или с растительным мясом.

Где попробовать: Burger Heroes, BB&Burgers, Farш

8. Хот-дог

Булочка с кунжутными семечками, сосиска с солеными огурцами, карамелизованным луком и горчицей - звучит как не самое диетическое блюдо, но точно вызывает аппетит. Продается в уличных ларьках и кафе, где шеф-повара охотно экспериментируют с размером блюда и ингредиентами, добавляя колбаски из кролика или краба, картофель фри и разные соусы.

Где попробовать: Stardogs, Tehnikum

9. Горячая кукуруза

Горячая кукуруза - полезный и питательный перекус для детей и взрослых еще с советских времен. Она продается в парковых зонах города, на пляжах и в ларьках по всему городу. Если хочется разнообразия, можно попробовать кукурузу в кафе: например, на японский манер с морской солью и черным перцем («томорокоши») или кукурузу по-мексикански с соусом «чипотле айоли» и пармезаном.

Где попробовать: городские ларьки, [KU:] рамен изакая бар, Sangre Fresca

10. Мороженое

Поесть мороженого можно и зимой, но наибольшее удовольствие от него получаешь летом. Киоски с мороженым расположены по всему городу, в их ассортименте обычно не менее 30 видов (эскимо, крем-брюле, фруктовые щербеты и т.д.). А за пломбиром в вафельном стаканчике стоит отправиться на Красную площадь в «ГУМ».

Где попробовать: «ГУМ», «Ванильный шпатель» (фудкорт «Депо»)

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