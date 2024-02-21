5 самых старых ресторанов Москвы (ФОТО)

В каком московском ресторане поэт Сергей Есенин признавался в любви танцовщице Айседоре Дункан, а в каком любил ужинать советский лидер Иосиф Сталин? Они работают и сейчас.

1. «Яръ»

Самый старый ресторан Москвы был открыт в 1826 году на Кузнецком мосту французом Транкием Яром, в честь которого и был назван. Ресторан несколько раз переезжал, а с 1910 года окончательно занял место на Ленинградском проспекте.

«Яръ» привлекал культурную элиту изысканными блюдами в исполнении французских поваров, роскошными интерьерами и цыганским пением. Поэт Александр Пушкин увековечил в одном из своих стихотворений «трюфели из Яра». А бас Федор Шаляпин, по одной из легенд, любил приезжать сюда накануне премьер в Большом театре, петь с балкона главного зала, а затем устраивать дебоши с посетителями. На следующий день о нем говорила вся Москва и обеспечивала ему аншлаг на концерте. О целости интерьеров не стоит переживать, в ресторане был отдельный прейскурант на порчу имущества и не только: измазать горчицей лицо официанту стоило 120 рублей, а запустить бутылкой в венецианское зеркало - 100 рублей.

В ресторане была и императорская ложа, правда, царские особы ресторан не посещали, но частым гостем был приближенный императорской семьи Григорий Распутин, а также писатели Максим Горький, Александр Куприн и другие.

После революции 1917 года ресторан был закрыт, а в его здании разместились кинотеатр, спортзал, госпиталь и другие заведения. В 1952 году в здании была открыта гостиница «Советская» с рестораном «Советский». В нем любил бывать Иосиф Сталин с гостями. Свое прежнее название ресторан вернул в 1990-е годы.

В наши дни посетители «Яра» по-прежнему могут насладиться трапезой в имперском ресторане начала XX века: высокие 12-метровые потолки, лепнина, сусальное золото, роскошная люстра, фонтан на летней веранде.

В меню — блюда русской и европейской кухонь: сугудай из муксуна, оливье по старинному рецепту, борщ «старомосковский» с говядиной, кокиль (горячая закуска) с крабом и осетриной под сливочно-сырным соусом, пирожки.

Средний чек: 2500 р.

Адрес: Ленинградский просп., 32/2, отель «Советский»

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2. «Метрополь»

Отель «Метрополь», пресс-служба Отель «Метрополь», пресс-служба

Ресторан «Метрополь» открылся в 1905 году в гостинице с одноименным названием в самом центре Москвы. Инициатором строительства стал миллионер Савва Мамонтов.

Гостиница и ресторан с французским шефом быстро стали местом притяжения богатых и знаменитых гостей. Все здесь было выполнено по последнему слову техники: печи для французских хлебов, бисквитов и расстегаев, холодильники со льдом, лифты и прочие ноу-хау того времени. Не говоря об интерьере: огромная лестница, стеклянные купола, витражи и мраморный фонтан.

Отель «Метрополь», пресс-служба Отель «Метрополь», пресс-служба

Именно здесь написал свое знаменитое стихотворение «Увертюра. Ананасы в шампанском» поэт Игорь Северянин, а Сергей Есенин признавался в любви танцовщице Айседоре Дункан. Позже, во второй половине века, здесь познакомятся всемирно известные виолончелист Мстислав Ростропович и певица Галина Вишневская. Но история «Метрополя» не только про изобилие и любовь.

После революции 1917 года в сильно пострадавшем от обстрелов отеле разместились правительственные учреждения и чиновники, часть гостиницы превратилась в коммунальные квартиры. На сцене «Метрополя» выступали революционные деятели Владимир Ленин и Лев Троцкий. На несколько десятилетий ресторан потерял свой шик, но продолжал функционировать.

Отель «Метрополь», пресс-служба Отель «Метрополь», пресс-служба

Сейчас ресторан восстановлен, и каждый гость вновь может насладиться убранством зала, а также европейскими блюдами в оригинальном исполнении и традиционными блюдами русской кухни на завтрак, банкет или в рамках крупных мероприятий. Например, в банкетном меню стоит обратить внимание на стерлядь горячего копчения, уху рыбацкую и кулебяку из трех видов рыб.

Средний чек: 4100 р.

Адрес: Театральный пр-д, д. 2

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3. «Савой»

Александр Зеликов/TASS Александр Зеликов/TASS

Еще один ресторан в отеле с одноименным названием располагается недалеко от Большого театра с 1913 года. Правда, в начале отель назывался «Берлин», а ресторан «Венским кафе». Когда отношения с Германией во время Первой мировой войны испортились, появилось название «Савой».

Основными посетителями была московская богема - балетные артисты, журналисты и писатели. Их взору, как и современным посетителям, представали росписи на стенах, лепнина, золотые зеркальные потолки и другие элементы роскоши. И, конечно, фонтан с мраморной чашей, созданный по эскизу художника Михаила Врубеля.

Представители золотой молодежи пили здесь коньяк и даже шампанское «Вдова Клико», ели заморские яства, слушали музыку и танцевали.

Современным посетителям стоит попробовать в «Савое» блюда с морепродуктами: севиче из гребешка с малиной и трюфельным соусом, фаланги краба со страчателлой или пельмени из форели с красной икрой.

Средний чек: 2600 р.

Адрес: Пушечная ул., д. 6

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4. «ЦДЛ»(«Центральный дом литераторов»)

В этом музее-ресторане с порога попадаешь в атмосферу аристократического особняка, в котором бережно сохранили антикварную мебель и элементы декора XIX-XX веков. Например, «Дубовый» зал — двухуровневый с витражными окнами и большой хрустальной люстрой, а в «Каминном зале» работают камины XIX века.

Ресторан открылся еще в 1930-е годы, но особую популярность получил в 1960-е, когда молодым авторам разрешили писать на стенах свои стихи. Здесь отметились поэты Андрей Вознесенский, Роберт Рождественский, Евгений Евтушенко и другие. Их автографы и рисунки можно увидеть и сейчас в «Пестром» зале.

В ресторане стоит попробовать заливное из судака, паштет из цесарки в глазированном яблоке, грибной суп с перловкой, теплый салат с баклажанами и сливочным сыром, пельмени из оленины и пожарскую котлету с картофелем и вешенками, а на десерт - Кремлевские сырники и «Киевский» торт с ореховым мороженым.

Средний чек: 2500 р.

Адрес: Поварская ул., 50/53 с. 1

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5. «Узбекистан»

Изначально на месте современного ресторана «Узбекистан» работал популярный в Москве трактир, чуть позже здесь открылось французское кафе, после революции - офицерская столовая. После Великой отечественной войны многие республики СССР открывали свои рестораны в Москве, вот и Узбекская ССР в 1951 году открыла ресторан «Узбекистан».

В советские годы ресторан пользовался бешеной популярностью: здесь любили ужинать актеры, певцы и поэты. Простой публике было сложно пробиться, она довольствовалась чебуреками из местной кулинарии.

В 1997 году ресторан обновили, добавив восточного колорита, так что сейчас гости могут в полной мере насладиться удобными диванами, резной мебелью и коврами ручной работы.

В меню блюда узбекской, паназиатской и кавказской кухонь: плов, шашлыки, казы (домашняя конская колбаса), лагман, лепешки, чебуреки, самса и, конечно, узбекский чай из пиал и восточные сладости. Ко всему этому прилагается праздничное настроение - живая музыка и танцы живота.

Адрес: Неглинная ул., д. 29 стр.5

Средний чек: 3000 р.

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