Как выглядели русские красавицы разных времен? (КАРТИНКИ)

Само понятие «красавица» не было связано с конкретными чертами лица или особенностями фигуры. Этот титул мог относиться к очень разным женщинам.

Нам трудно представить, как на самом деле выглядели русские красавицы в далеком прошлом, потому что не существовало способа запечатлеть их облик. Портретная живопись в России начала развиваться лишь в XVII веке с появлением парсун (переходный жанр между иконой и светским портретом). А живопись в привычном понимании возникла лишь при Петре I. И русские портретисты, а впоследствии и фотографы, оставили огромное количество изображений муз прошлого.

Наталья Нарышкина (1651-1694). Мать императора Петра I

Наталья была дочерью небогатых мелкопоместных дворян и, по обычаям того времени, не могла и мечтать, чтобы выйти замуж за царя. Но девушка воспитывалась в доме влиятельного боярина Артамона Матвеева – там она и встретилась с царем Алексеем Михайловичем. Через несколько недель после смотрин правитель послал за Натальей, и они обвенчались.

По воспоминаниям курляндского дипломата и путешественника Якова Рейтенфельса, царица выглядела так: «Это — женщина в самых цветущих летах, росту величавого, с черными глазами на выкате, лице имеет приятное, рот круглый, чело высокое, во всех членах тела изящную соразмерность, голос звонкий и приятный, и манеры самые грациозные».

Наталья Нарышкина. Общественное достояние Общественное достояние

Елизавета Петровна (1709-1761). Императрица Всероссийская

Императрица Елизавета Петровна, дочь Петра I, в юности славилась удивительной красотой. Испанский дипломат и военный Джеймс Стюарт (герцог Лирийский) так вспоминал юную Елизавету: «Принцесса Елисавета, дочь Петра I и царицы Екатерины, такая красавица, каких я никогда не видывал. Цвет лица ее удивителен, глаза пламенные, рот совершенный, шея белейшая и удивительный стан. Она высокого роста и чрезвычайно жива. Танцует хорошо и ездит верхом без малейшего страха. В обращении ее много ума и приятности, но заметно некоторое честолюбие».

Портрет Елизаветы Петровны, 1720, Луи Каравак. Эрмитаж Эрмитаж

Мария Нарышкина (1779-1854). Фаворитка императора Александра I

«Кому в России неизвестно имя Марии Антоновны? Я помню, как, в первый год пребывания моего в Петербурге, разиня рот, стоял я перед ее ложей и преглупым образом дивился ее красоте, до того совершенной, что она казалась неестественною, невозможною; скажу только одно: в Петербурге, тогда изобиловавшем красавицами, она была гораздо лучше всех» – писал мемуарист Филипп Вигель. Он же в мемуарах пишет о ее любовной связи с императором Александром I – для современников их отношения не были секретом.

Портрет Марии Нарышкиной, 1800-1825, Сальваторе Тончи. Павловск Павловск

Авдотья Голицына (1780-1850). Хозяйка литературного салона

Друг Александра Пушкина, поэт Петр Вяземский, так вспоминал княгиню: «Черные, выразительные глаза, густые тёмные волосы, падающие на плеча извилистыми локонами, южный матовый колорит лица, улыбка добродушная и грациозная: придайте к тому голос, произношение необыкновенно мягкое и благозвучное… вообще красота её отзывалась чем-то пластическим, напоминавшим древнее греческое изваяние. В ней ничто не обнаруживало обдуманной озабоченности, житейской женской изворотливости и суетливости. Напротив, в ней было что-то ясное, спокойное, скорее ленивое, бесстрастное». И Вяземский, и Пушкин посещали ее салон, и последний, очевидно, был влюблен в Авдотью. Поэт посвятил 3 стихотворения «Ночной княгине», как ее прозвали современники за поздние приемы.

Авдотья Голицына, 1800-1802, Иосиф Мария Грасси. Всероссийский музей А.С.Пушкина Всероссийский музей А.С.Пушкина

Наталья Гончарова (Пушкина) (1812-1863). Жена поэта Александра Пушкина

Жена русского поэта Александра Пушкина пользовалась славой первой красавицы Санкт-Петербурга. Современница Гончаровой, Надежда Еропкина, писала о ней: «Натали еще девочкой-подростком отличалась редкой красотой. Вывозить ее стали очень рано, и она всегда окружена была роем поклонников и воздыхателей. Участвовала она и в прелестных живых картинах, поставленных у генерал-губернатора кн. Голицына, и вызывала всеобщее восхищение. Место первой красавицы Москвы осталось за нею.

Наташа была действительно прекрасна, и я всегда восхищалась ею. Воспитание в деревне на чистом воздухе оставило ей в наследство цветущее здоровье. Сильная, ловкая, она была необыкновенно пропорционально сложена, отчего и каждое движение ее было преисполнено грации. Глаза добрые, веселые, с подзадоривающим огоньком из-под длинных бархатных ресниц. Но покров стыдливой скромности всегда вовремя останавливал слишком резкие порывы. На главную прелесть Натали составляло отсутствие всякого жеманства и естественность. Большинство считало ее кокеткой, но обвинение это несправедливо.

Необыкновенно выразительные глаза, очаровательная улыбка и притягивающая простота в обращении, помимо ее воли, покоряли ей всех».

Портрет Натальи Гончаровой, 1831, Александр Брюллов. Общественное достояние Общественное достояние

Наталья Александровна Пушкина-Дубельт, графиня Меренберг (1836-1913). Дочь поэта Александра Пушкина

Младшая дочь Александра Пушкина и Натальи Гончаровой тоже получилась удивительной красавицей. Вот как о ней рассказывал сын писателя Михаила Загоскина, Сергей Загоскин: «... Всю мою жизнь не видал женщины более красивой! То была Наталья Александровна Дубельт, урожденная Пушкина, дочь нашего бессмертного поэта. Высокого роста, чрезвычайно стройная, с великолепными плечами и замечательною белизною лица, она сияла каким-то ослепительным блеском. Несмотря на мало правильные черты лица, напоминавшие африканский тип ее знаменитого отца, она могла называться совершенною красавицею, и, если прибавить к этой красоте ум и любезность, то можно легко представить, как она была окружена на балах, и как около нее увивалась вся щегольская молодежь, а старички не спускали с нее глаз…».

Первый супруг Натальи, Михаил Дубельт, был заядлым игроком. Он промотал не только свое состояние, но и приданое жены. После мучительного развода, Наталья все же нашла свое счастье, выйдя замуж за германского аристократа Николая Вильгельма Нассау.

Портрет Марии Александровны Пушкиной, 1849, Иван Макаров. Всероссийский музей А.С. Пушкина, Санкт-Петербург Всероссийский музей А.С. Пушкина, Санкт-Петербург

Варвара Римская-Корсакова (1833-1878). Аристократка

Девушка на портрете «… считалась не только петербургскою, но и европейскою красавицей. Блистая на заграничных водах, приморских купаньях, в Биарице и Остенде, а также в Тюильри, в самый разгар безумной роскоши императрицы Евгении и блеска Наполеона III, В. Д. Корсакова делила успехи свои между петербургским великим светом и французским двором, где ее звали Венерой» – так о ней писал ее знакомый, князь Дмитрий Оболенский.

Красавица неоднократно оказывалась в центре скандалов. Один из них произошел в 1863 году – она появилась на балу в полупрозрачном наряде из газовой ткани. По легенде, за эту дерзость ее выпроводили с бала жандармы.

Варвара Римская-Корсакова, 1864, Франц Ксавер Винтерхальтер. Музей д’Орсе, Париж Музей д’Орсе, Париж

Зинаида Юсупова (1861-1939). Наследница рода Юсуповых, благотворительница

Наследница одной из богатейших фамилий Российской империи была самой завидной невестой в Санкт-Петербурге. Ее руки добивались даже представители европейских королевских семей, но она желала выбрать супруга по вкусу – и вышла за простого офицера, который сопровождал одного из ее неудавшихся женихов.

Эулалия де Бурбон, испанская инфанта, гостившая у Юсуповых, так отзывалась о княгине: «Княгиня была необычайно красива, тою красотой, какая есть символ эпохи. Жила среди картин, скульптур в пышной обстановке византийского стиля… На обеде хозяйка сидела в парадном платье, шитом брильянтами и дивным восточным жемчугом. Статна, гибка, на голове — кокошник, по-нашему диадема, также в жемчугах и брильянтах, сей убор один — целое состояние. Поразительные драгоценности, сокровища Запада и Востока, довершали наряд. В жемчужных снизках, тяжелых золотых браслетах с византийским узором, серьгах с бирюзой и жемчугом и в кольцах, сияющих всеми цветами радуги, княгиня была похожа на древнюю императрицу…».

Мария Эристова (1888-1986). Модель модного дома Chanel

Грузинская аристократка была придворной дамой последней императрицы Александры Федоровны. По легенде, ее красотой был сражен сам император Николай II – при встрече он сказал: «Грешно, княжна, быть такой красивой».

После Февральской революции Мария вернулась в Грузию, и вскоре, после захвата власти большевиками, она покинула родину и переехала в Францию. Там, в 1925 году, она стала манекенщицей дома Chanel.

Мэри Эристави. Общественное достояние Общественное достояние

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