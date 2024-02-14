Как выглядели русские красавицы разных времен? (КАРТИНКИ)

Нам трудно представить, как на самом деле выглядели русские красавицы в далеком прошлом, потому что не существовало способа запечатлеть их облик. Портретная живопись в России начала развиваться лишь в XVII веке с появлением парсун (переходный жанр между иконой и светским портретом). А живопись в привычном понимании возникла лишь при Петре I. И русские портретисты, а впоследствии и фотографы, оставили огромное количество изображений муз прошлого.
Наталья была дочерью небогатых мелкопоместных дворян и, по обычаям того времени, не могла и мечтать, чтобы выйти замуж за царя. Но девушка воспитывалась в доме влиятельного боярина Артамона Матвеева – там она и встретилась с царем Алексеем Михайловичем. Через несколько недель после смотрин правитель послал за Натальей, и они обвенчались.
По воспоминаниям курляндского дипломата и путешественника Якова Рейтенфельса, царица выглядела так: «Это — женщина в самых цветущих летах, росту величавого, с черными глазами на выкате, лице имеет приятное, рот круглый, чело высокое, во всех членах тела изящную соразмерность, голос звонкий и приятный, и манеры самые грациозные».
Наталья Нарышкина.Общественное достояние
Императрица Елизавета Петровна, дочь Петра I, в юности славилась удивительной красотой. Испанский дипломат и военный Джеймс Стюарт (герцог Лирийский) так вспоминал юную Елизавету: «Принцесса Елисавета, дочь Петра I и царицы Екатерины, такая красавица, каких я никогда не видывал. Цвет лица ее удивителен, глаза пламенные, рот совершенный, шея белейшая и удивительный стан. Она высокого роста и чрезвычайно жива. Танцует хорошо и ездит верхом без малейшего страха. В обращении ее много ума и приятности, но заметно некоторое честолюбие».
Портрет Елизаветы Петровны, 1720, Луи Каравак.Эрмитаж
«Кому в России неизвестно имя Марии Антоновны? Я помню, как, в первый год пребывания моего в Петербурге, разиня рот, стоял я перед ее ложей и преглупым образом дивился ее красоте, до того совершенной, что она казалась неестественною, невозможною; скажу только одно: в Петербурге, тогда изобиловавшем красавицами, она была гораздо лучше всех» – писал мемуарист Филипп Вигель. Он же в мемуарах пишет о ее любовной связи с императором Александром I – для современников их отношения не были секретом.
Портрет Марии Нарышкиной, 1800-1825, Сальваторе Тончи.Павловск
Друг Александра Пушкина, поэт Петр Вяземский, так вспоминал княгиню: «Черные, выразительные глаза, густые тёмные волосы, падающие на плеча извилистыми локонами, южный матовый колорит лица, улыбка добродушная и грациозная: придайте к тому голос, произношение необыкновенно мягкое и благозвучное… вообще красота её отзывалась чем-то пластическим, напоминавшим древнее греческое изваяние. В ней ничто не обнаруживало обдуманной озабоченности, житейской женской изворотливости и суетливости. Напротив, в ней было что-то ясное, спокойное, скорее ленивое, бесстрастное». И Вяземский, и Пушкин посещали ее салон, и последний, очевидно, был влюблен в Авдотью. Поэт посвятил 3 стихотворения «Ночной княгине», как ее прозвали современники за поздние приемы.
Авдотья Голицына, 1800-1802, Иосиф Мария Грасси.Всероссийский музей А.С.Пушкина
Жена русского поэта Александра Пушкина пользовалась славой первой красавицы Санкт-Петербурга. Современница Гончаровой, Надежда Еропкина, писала о ней: «Натали еще девочкой-подростком отличалась редкой красотой. Вывозить ее стали очень рано, и она всегда окружена была роем поклонников и воздыхателей. Участвовала она и в прелестных живых картинах, поставленных у генерал-губернатора кн. Голицына, и вызывала всеобщее восхищение. Место первой красавицы Москвы осталось за нею.
Наташа была действительно прекрасна, и я всегда восхищалась ею. Воспитание в деревне на чистом воздухе оставило ей в наследство цветущее здоровье. Сильная, ловкая, она была необыкновенно пропорционально сложена, отчего и каждое движение ее было преисполнено грации. Глаза добрые, веселые, с подзадоривающим огоньком из-под длинных бархатных ресниц. Но покров стыдливой скромности всегда вовремя останавливал слишком резкие порывы. На главную прелесть Натали составляло отсутствие всякого жеманства и естественность. Большинство считало ее кокеткой, но обвинение это несправедливо.
Необыкновенно выразительные глаза, очаровательная улыбка и притягивающая простота в обращении, помимо ее воли, покоряли ей всех».
Портрет Натальи Гончаровой, 1831, Александр Брюллов.Общественное достояние
Младшая дочь Александра Пушкина и Натальи Гончаровой тоже получилась удивительной красавицей. Вот как о ней рассказывал сын писателя Михаила Загоскина, Сергей Загоскин: «... Всю мою жизнь не видал женщины более красивой! То была Наталья Александровна Дубельт, урожденная Пушкина, дочь нашего бессмертного поэта. Высокого роста, чрезвычайно стройная, с великолепными плечами и замечательною белизною лица, она сияла каким-то ослепительным блеском. Несмотря на мало правильные черты лица, напоминавшие африканский тип ее знаменитого отца, она могла называться совершенною красавицею, и, если прибавить к этой красоте ум и любезность, то можно легко представить, как она была окружена на балах, и как около нее увивалась вся щегольская молодежь, а старички не спускали с нее глаз…».
Первый супруг Натальи, Михаил Дубельт, был заядлым игроком. Он промотал не только свое состояние, но и приданое жены. После мучительного развода, Наталья все же нашла свое счастье, выйдя замуж за германского аристократа Николая Вильгельма Нассау.
Портрет Марии Александровны Пушкиной, 1849, Иван Макаров.Всероссийский музей А.С. Пушкина, Санкт-Петербург
Девушка на портрете «… считалась не только петербургскою, но и европейскою красавицей. Блистая на заграничных водах, приморских купаньях, в Биарице и Остенде, а также в Тюильри, в самый разгар безумной роскоши императрицы Евгении и блеска Наполеона III, В. Д. Корсакова делила успехи свои между петербургским великим светом и французским двором, где ее звали Венерой» – так о ней писал ее знакомый, князь Дмитрий Оболенский.
Красавица неоднократно оказывалась в центре скандалов. Один из них произошел в 1863 году – она появилась на балу в полупрозрачном наряде из газовой ткани. По легенде, за эту дерзость ее выпроводили с бала жандармы.
Варвара Римская-Корсакова, 1864, Франц Ксавер Винтерхальтер.Музей д’Орсе, Париж
Наследница одной из богатейших фамилий Российской империи была самой завидной невестой в Санкт-Петербурге. Ее руки добивались даже представители европейских королевских семей, но она желала выбрать супруга по вкусу – и вышла за простого офицера, который сопровождал одного из ее неудавшихся женихов.
Эулалия де Бурбон, испанская инфанта, гостившая у Юсуповых, так отзывалась о княгине: «Княгиня была необычайно красива, тою красотой, какая есть символ эпохи. Жила среди картин, скульптур в пышной обстановке византийского стиля… На обеде хозяйка сидела в парадном платье, шитом брильянтами и дивным восточным жемчугом. Статна, гибка, на голове — кокошник, по-нашему диадема, также в жемчугах и брильянтах, сей убор один — целое состояние. Поразительные драгоценности, сокровища Запада и Востока, довершали наряд. В жемчужных снизках, тяжелых золотых браслетах с византийским узором, серьгах с бирюзой и жемчугом и в кольцах, сияющих всеми цветами радуги, княгиня была похожа на древнюю императрицу…».
Зинаида Юсупова.Государственный музей-усадьба «Архангельское»/Russia in photo
Грузинская аристократка была придворной дамой последней императрицы Александры Федоровны. По легенде, ее красотой был сражен сам император Николай II – при встрече он сказал: «Грешно, княжна, быть такой красивой».
После Февральской революции Мария вернулась в Грузию, и вскоре, после захвата власти большевиками, она покинула родину и переехала в Францию. Там, в 1925 году, она стала манекенщицей дома Chanel.
Мэри Эристави.Общественное достояние
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