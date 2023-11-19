Что такое Россия? Объясняем на вкладышах!

Редакция «Узнай Россию» при помощи художницы Алены Репкиной вдохновилась легендарными вкладышами из жвачки и решила признаться в любви к России вот таким способом!

Россия – это... золотые купола

Россия – это... многонациональная страна

Россия – это... 11 часовых поясов

Россия – это... париться в бане

Россия – это... бабушкины блины

Россия – это... белые ночи в Питере

Россия – это... богатыри

Россия – это... космос

Россия – это... красивые девушки

Россия – это... лето в деревне

Россия – это... букет осенних листьев

Россия – это... в лес по грибы

Россия – это... Пушкин

Россия – это... ромашковое поле

Россия – это... народные сказки

Россия – это... запах земляники

Россия – это... прекрасный вид из окна поезда

Каждую неделю в нашем телеграм-канале t.me/rusbeyond выходят новые вкладыши из серии «Россия – это…». А еще мы публикуем там много других интересных фактов, мемов, анекдотов и видео, которых нет на нашем сайте.

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