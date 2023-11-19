Что такое Россия? Объясняем на вкладышах!

Россия – это... золотые купола
Россия – это... многонациональная страна
Россия – это... 11 часовых поясов
Россия – это... париться в бане
Россия – это... бабушкины блины
Россия – это... белые ночи в Питере
Россия – это... богатыри
Россия – это... космос
Россия – это... красивые девушки
Россия – это... лето в деревне
Россия – это... букет осенних листьев
Россия – это... в лес по грибы
Россия – это... Пушкин
Россия – это... ромашковое поле
Россия – это... народные сказки
Россия – это... запах земляники
Россия – это... прекрасный вид из окна поезда
Каждую неделю в нашем телеграм-канале t.me/rusbeyond выходят новые вкладыши из серии «Россия – это…». А еще мы публикуем там много других интересных фактов, мемов, анекдотов и видео, которых нет на нашем сайте.
Подписывайся на наш канал и стань частью нашего сообщества. «Узнай Россию» вместе с нами!