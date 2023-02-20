Издание Russia Beyond представило новый логотип

Russia Beyond в связи с увеличением количества русскоязычного контента и выходом на новые площадки под русифицированным брендом «Узнай Россию» разработало новый дизайн своего логотипа. Предыдущие девять лет редакция использовала в качестве логотипа стилизованную латинскую букву R.

В новом логотипе можно увидеть сочетание символов, которые отражают культурное наследие России и связывают прошлое, настоящее и будущее страны. В очертаниях логотипа угадываются силуэты матрешки, космического корабля и кокошника.

«Наш новый логотип отражает идентичность издания как главного сообщества интересующихся Россией людей со всего мира», – сказал главный редактор Russia Beyond Всеволод Пуля.

Подписывайтесь на нас в Telegram, VK, Одноклассниках и Дзене