Анковский пирог: любимый десерт в семье Льва Толстого (РЕЦЕПТ)

Нежное тесто и крем этого лимонного пирога покорили множество сердец. И велик шанс, что покорит и ваше.

Пирог «Анке» (или Анковский пирог) стал популярен в России в конце XIX века благодаря семье русского писателя Льва Толстого. Изначально он появился в семье жены Толстого Софьи Андреевны. Их семейный врач Николай Анке увлекался кулинарией и поделился рецептом с матерью Софьи Толстой. Нежный вкус цитрусового десерта привел Софью в восторг, и она попросила повара в усадьбе Толстых тоже испечь его. С тех пор практически на каждом празднике в семье Толстых главным десертом был этот пирог. По словам сына писателя Ильи: «Именины без Анковского пирога то же самое, что Рождество без елки...».

Пирог стал символом тепла, уюта и гостеприимства в доме писателя. Однако со временем его стали готовить так часто, что в конце концов, по воспоминаниям сына, он надоел Льву Толстому.

Рецепт пирога дошел до наших дней благодаря тому, что жена Толстого Софья записала его в свою домашнюю поваренную книгу.

Пирог «Анке» чаще всего готовится из двух коржей с лимонным кремом. Пирог получается ароматным и нежным. Сладкий вкус рассыпчатых коржей удачно дополняет кислинка лимонного крема.

Этот пирог легок в приготовлении, и, попробовав его раз, вы, почти наверняка, захотите еще не раз приготовить его на праздник или семейное чаепитие.

Ингредиенты для пирога диаметром 16 см:

Юлия Мулино Юлия Мулино

Тесто:

Мука - 200 г

Масло сливочное - 100 г

Сахар - 50 г

Яйцо (желтки) - 2 шт

Ванильный сахар - 10 г

Соль - щепотка

Крем:

Яйцо - 1 шт

Масло сливочное - 50 г

Сахар - 100 г

Лимон (цедра и сок) - 1 шт

Приготовление:

1. Сначала нужно отделить желтки от белков. Мы будем использовать только желтки. В блендере соединяем все ингредиенты для теста.

Юлия Мулино Юлия Мулино

2. Получится густая однородная масса.

Юлия Мулино Юлия Мулино

3. Разделим тесто на 2 части.

Юлия Мулино Юлия Мулино

4. Теперь на пергаменте нужно нарисовать карандашом круги диаметром 16 см и положить каждую часть теста в середину круга.

Юлия Мулино Юлия Мулино

5. Раскатайте тесто до размера нарисованных кругов.

Юлия Мулино Юлия Мулино

6. Выпекаем слои теста примерно 15 минут в предварительно разогретой духовке при температуре 190℃.

Юлия Мулино Юлия Мулино

7. Теперь нужно вырезать одинаковые пласты теста с ровными краями.

Юлия Мулино Юлия Мулино

8. Дать слоям остыть. Обрезки можно оставить для украшения пирога.

Юлия Мулино Юлия Мулино

9. Поместите яйцо, масло и сахар для крема в жаропрочную миску и поставьте на водяную баню.

Юлия Мулино Юлия Мулино

10. Натрите цедру половины лимона и добавьте в миску.

Юлия Мулино Юлия Мулино

11. Выжмите сок из целого лимона и процедите лимонный сок через сито. И также добавьте к лимонной массе.

Юлия Мулино Юлия Мулино

12. Постоянно помешивая, нужно проварить крем 15 минут. Смесь должна стать густой почти как мед. Я выкладывала крем на пласты, пока он был еще теплым.

Юлия Мулино Юлия Мулино

13. Чтобы зафиксировать пирог, можно нанести каплю крема в центр блюда.

Юлия Мулино Юлия Мулино

14. Выкладываем первый слой теста и промазываем его кремом.

Юлия Мулино Юлия Мулино

15. Кладем сверху второй.

Юлия Мулино Юлия Мулино

16. Также промазываем его кремом.

Юлия Мулино Юлия Мулино

17. Часть крема я использовала для краев пирога.

Юлия Мулино Юлия Мулино

18. Обрезки коржей измельчаем в крошку.

Юлия Мулино Юлия Мулино

19. Ими можно посыпать края пирога.

Юлия Мулино Юлия Мулино

20. Украшаем верх пирога лимонными дольками и крошками.

Юлия Мулино Юлия Мулино

21. Оставьте пирог на пару часов, чтобы крем полностью застыл.

Юлия Мулино Юлия Мулино

22. Наслаждайтесь!

Юлия Мулино Юлия Мулино

Подписывайтесь на «Узнай Россию» в Telegram, VK, Одноклассниках и Дзене