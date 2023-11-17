Анковский пирог: любимый десерт в семье Льва Толстого (РЕЦЕПТ)

Пирог «Анке» (или Анковский пирог) стал популярен в России в конце XIX века благодаря семье русского писателя Льва Толстого. Изначально он появился в семье жены Толстого Софьи Андреевны. Их семейный врач Николай Анке увлекался кулинарией и поделился рецептом с матерью Софьи Толстой. Нежный вкус цитрусового десерта привел Софью в восторг, и она попросила повара в усадьбе Толстых тоже испечь его. С тех пор практически на каждом празднике в семье Толстых главным десертом был этот пирог. По словам сына писателя Ильи: «Именины без Анковского пирога то же самое, что Рождество без елки...».
Пирог стал символом тепла, уюта и гостеприимства в доме писателя. Однако со временем его стали готовить так часто, что в конце концов, по воспоминаниям сына, он надоел Льву Толстому.
Рецепт пирога дошел до наших дней благодаря тому, что жена Толстого Софья записала его в свою домашнюю поваренную книгу.
Пирог «Анке» чаще всего готовится из двух коржей с лимонным кремом. Пирог получается ароматным и нежным. Сладкий вкус рассыпчатых коржей удачно дополняет кислинка лимонного крема.
Этот пирог легок в приготовлении, и, попробовав его раз, вы, почти наверняка, захотите еще не раз приготовить его на праздник или семейное чаепитие.
1. Сначала нужно отделить желтки от белков. Мы будем использовать только желтки. В блендере соединяем все ингредиенты для теста.
2. Получится густая однородная масса.
3. Разделим тесто на 2 части.
4. Теперь на пергаменте нужно нарисовать карандашом круги диаметром 16 см и положить каждую часть теста в середину круга.
5. Раскатайте тесто до размера нарисованных кругов.
6. Выпекаем слои теста примерно 15 минут в предварительно разогретой духовке при температуре 190℃.
7. Теперь нужно вырезать одинаковые пласты теста с ровными краями.
8. Дать слоям остыть. Обрезки можно оставить для украшения пирога.
9. Поместите яйцо, масло и сахар для крема в жаропрочную миску и поставьте на водяную баню.
10. Натрите цедру половины лимона и добавьте в миску.
11. Выжмите сок из целого лимона и процедите лимонный сок через сито. И также добавьте к лимонной массе.
12. Постоянно помешивая, нужно проварить крем 15 минут. Смесь должна стать густой почти как мед. Я выкладывала крем на пласты, пока он был еще теплым.
13. Чтобы зафиксировать пирог, можно нанести каплю крема в центр блюда.
14. Выкладываем первый слой теста и промазываем его кремом.
15. Кладем сверху второй.
16. Также промазываем его кремом.
17. Часть крема я использовала для краев пирога.
18. Обрезки коржей измельчаем в крошку.
19. Ими можно посыпать края пирога.
20. Украшаем верх пирога лимонными дольками и крошками.
21. Оставьте пирог на пару часов, чтобы крем полностью застыл.
22. Наслаждайтесь!
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