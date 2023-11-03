Готовим русский пирог «Калинник» по бабушкиному рецепту

Несколько веков назад этот ягодный пирог выпекали в капустных листьях, чтобы на нем отпечатался необычный рисунок.

Название пирога «Калинник» происходит от его начинки – калины. Эта ягода всегда в изобилии росла в лесах. Со временем хозяйки немного доработали начинку и добавили в нее яблоки.

Вот что писал о «Калиннике» составитель словаря XIX века Владимир Даль: «Щепоть калины завернет в ржаное тесто хозяйка пирожком, расправит, запеленает сухим капустным листом – и на противень, в печь, на вольный дух, пусть потомится и зажарится. А как хлебом потянет, как запахнет лакомством – открывай заслонку, вынимай готовые калинники. Лист капустный отрясется – и вот он, пирог с калинкой, с лесным душком!»

В наши дни рецепт был заново открыт благодаря жителям села Новое Березово Рязанской области, которые бережно передавали его из поколения в поколение. Они говорят, что «Калинник» готовили их бабушки и прабабушки. Сегодня благодаря гастрономическим фестивалям этот пирог можно попробовать далеко за пределами рязанского села.

В старину «Калинник» пекли только из ржаной муки, поскольку пшеничная была роскошью, которую могли себе позволить лишь богатые люди. В нашем рецепте мы используем три вида муки – ржаную, пшеничную и черемуховую. Так вкус получится насыщенным. А сверху покроем пирог глазурью из белого шоколада и сгущенки. «Калинник» использует всю палитру вкусов: сладкий, горький и кислый.

Ингредиенты:

Ольга Бровкина Ольга Бровкина

Тесто:

Сливочное масло – 130 г

Сахар – 100 г

Мука черемуховая – 30 г

Мука ржаная – 50 г

Мука пшеничная – 150 г

Сливки 33% – 50 г

50 г Яйцо – 2 шт.

2 шт. Разрыхлитель – 5 г

Начинка:

Калина – 500 г

Зеленые яблоки – 400 г

Сахар – 300 г

Пектин – 6 г

Глазурь:

Белый шоколад – 80 г

Сахар – 70 г

Сгущенное молоко – 50 г

Вода – 40 г

Глюкозный сироп – 70 мл

Желатин – 6 г

Посыпка:

Арахис жареный – 120 г

Приготовление:

1. Сначала займемся начинкой. Яблоки нужно очистить, нарезать кусочками, залить небольшим количеством воды и запечь при температуре 180°С 30–40 минут.

Ольга Бровкина Ольга Бровкина

2. Калину очистить от веток и промыть в воде.

Ольга Бровкина Ольга Бровкина

3. Засыпать калину сахаром, поставить на огонь и довести до кипения.

Ольга Бровкина Ольга Бровкина

4. Измельчить калину и печеные яблоки в блендере до состояния пюре.

Ольга Бровкина Ольга Бровкина

5. Положить пюре в кастрюлю, нагреть, добавить пектин, постоянно помешивая, и довести до кипения. Затем получившуюся массу нужно перелить в отдельную емкость и накрыть пищевой пленкой. Начинка должна постоять в холодильнике несколько часов.

Ольга Бровкина Ольга Бровкина

6. Приготовим тесто. Сначала нужно влить горячие сливки в черемуховую муку и хорошо перемешать.

Ольга Бровкина Ольга Бровкина

7. Взбить сливочное масло (растопленное при комнатной температуре) с сахаром; затем добавить яйца, черемуховую муку и еще раз взбить.

Ольга Бровкина Ольга Бровкина

8. В отдельную глубокую миску нужно просеять ржаную и пшеничную муку и добавить разрыхлитель.

Ольга Бровкина Ольга Бровкина

9. В миску с мукой затем нужно добавить сливочное масло и взбитые с сахаром яйца.

Ольга Бровкина Ольга Бровкина

10. С помощью кондитерского мешка распределите смесь по краям формы, оставив посередине место для начинки (как показано на фото).

Ольга Бровкина Ольга Бровкина

11. Выложите начинку и накройте сверху оставшимся тестом.

Ольга Бровкина Ольга Бровкина

12. Запекайте в духовке при температуре 150°С 40–50 минут.

Ольга Бровкина Ольга Бровкина

13. Теперь приготовим глазурь. Желатин необходимо предварительно замочить в холодной воде.

Ольга Бровкина Ольга Бровкина

14. Теперь нужно смешать в кастрюле воду, сироп и сгущенку и довести до кипения.

Ольга Бровкина Ольга Бровкина

15. Вылейте горячий сироп поверх белого шоколада. Добавьте желатин и перемешайте все блендером. Теперь дайте массе остыть хотя бы пару часов.

Ольга Бровкина Ольга Бровкина

16. Для посыпки обжарьте арахис до готовности; очистите. Возьмите остывший и очищенный арахис (или любые другие орехи) и измельчите любым возможным способом.

Ольга Бровкина Ольга Бровкина

17. Выливаем глазурь поверх остывшего пирога.

Ольга Бровкина Ольга Бровкина

18. Осталось дать ему застыть, а затем посыпать края арахисом.

Ольга Бровкина Ольга Бровкина

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