10 блюд, которые готовят на Новый год в регионах России (ФОТО)

В России проживает более 190 народов, поэтому новогодний стол в разных частях может сильно отличаться в зависимости от традиций и местных продуктов.

1. Зур Белиш

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В Татарстане на праздники всегда готовят пироги: зур белиш, эчпочмаки, губадию. Главный празднично украшенный пирог с крышкой — зур белиш, в переводе с татарского «большой пирог». Для классической начинки берут говядину, но по особым случаям заменяют ее уткой или гусем, или готовят смесь из нескольких сортов мяса. И сочетают ее с картофелем, крупой, тыквой или капустой.

2. Губадия

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Этот сладкий пирог популярен в Татарстане, Башкирии и Чувашии. На Новый год его готовят чаще всего из бездрожжевого теста со сладкой начинкой. Последняя состоит из риса, яйца и красного творога, который готовится из молока и катыка. Подойдет и творог, приготовленный из ряженки. К нему также добавляют сухофрукты — изюм, курагу и чернослив.

3. Ашрай

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В республике Адыгее и в Краснодарском крае на праздники готовят ашрай. Это густой луковый суп на молоке с фасолью и кукурузной мукой. Фасоль варят в мясном бульоне полтора часа, а перед употреблением суп разбавляют молоком, кефиром или сывороткой и добавляют луковую зажарку.

Сколько бы блюд ни было на праздничном столе, ашрай обязательно нужно попробовать. Блюдо готовят в больших количествах и раздают потом соседям. Считается, что чем больше раздашь такого супа, тем больше будет благополучия в семье.

4. Строганина

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В Якутии на праздничный стол подают строганину - тонко нарезанные кусочки замороженной рыбы или мяса. Для рыбной строганины берут нельму, муксун, омуль, осетра, ряпушку или чир. Для мясной в ход идет жеребятина.

5. Коман мелна

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Это блюдо готовят в республике Марий Эл. Лепешку из трех блинов из разных сортов муки выпекают в печи. Затем сверху кладут шарик творога как символ Солнца. Подается с солеными и сладкими соусами.

6. Уалибах

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В Осетии на праздничный стол обязательно готовят эти три пирога с сыром. Число три символизирует Бога, небеса с солнцем и Землю. Причем, в пироги к Новому году кладут монетку или ювелирное украшение. Считается, что тот, кому попадется сюрприз, будет удачлив в следующем году.

7. Либжа

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Это курица, тушеная в соусе из сметаны и муки. Ее подают с густым соусом из кукурузной и манной крупы или муки с добавлением лука. Либжа популярна во многих регионах Северного Кавказа.

8. Рыжем зазег

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В Удмуртии в качестве основного горячего блюда на новогодний стол принято готовить «рыжем зазег», что на местном наречии означает «запеченный гусь». Раньше, когда удмурты были язычниками, это блюдо готовилось по большим праздникам в качестве жертвоприношения богам. Теперь его можно встретить не только на семейных застольях, но и в местных ресторанах. Праздничного гуся фаршируют белыми грибами и крупой, например, перловкой.

9. Пельмени, позы, курзе

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Пельмени на новогоднем столе — традиция во многих сибирских семьях. Как и «счастливый пельмень» с сюрпризом. Их лепят большой семьей сотнями и даже тысячами, а потом замораживают. Рецепты могут различаться — кто-то добавляет лед, кто-то готовит с тремя сортами мяса или с лосятиной.

Кроме Сибири, местные пельмени готовят к празднику во многих регионах: в Дагестане — курзе (к фаршу добавляют помидоры), а в Бурятии — позы или буузы (с салом в фарше).

10. Махсыма

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Многие российские семьи отмечают наступление Нового года шампанским. На Северном Кавказе адыги предпочитают ему слабоалкогольный напиток махсыму. Он готовится из кукурузной и просяной муки с добавлением меда, хмеля и пряностей.

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