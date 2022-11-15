3 самых вкусных русских блюда из хурмы

Чтобы справиться с депрессией, достаточно всего одного плода в день. Это тот редкий случай, когда счастье можно купить и съесть.

Сладкая и яркая - хурма поднимает настроение в любую погоду. А все благодаря магнию, глюкозе и фруктозе. В России хурму в основном выращивают на Черноморском побережье, на Кавказе и юге страны. Но и там бывают заморозки, поэтому ботаники вывели такие сорта хурмы, которые не боятся холодов. Плоды от них становятся только слаще и мягче, и с Кавказа «оранжевое золото» развозят по всей стране.

Хурма пользуется особой популярностью во время сезона простуд, поскольку она богата витаминами А, С, и Р. Проще сказать, для какого органа она вредна, чем перечислять все ее достоинства. С осторожностью ее стоит есть людям, страдающим диабетом, и тем, у кого есть проблемы с пищеварением. Всем остальным хурма и наши рецепты с ней будут только в радость.

1. Запеченная хурма с орехами и медом

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С хурмы нужно срезать верхушку, мякоть вынуть ложкой и мелко порубить. Смешать ее с двумя чайными ложками меда, добавить щепотку корицы и измельченными грецкими (или другими) орехами. Этой смесью наполнить хурму, прикрыть шляпкой и запекать в разогретой до 180 Cº духовке на 10-15 минут. Перед подачей шляпку снять.

2. Запеканка с хурмой

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Помойте 2 ягоды хурмы (лучше всего сорт «Королек»), очистите от кожицы и косточек, и нарежьте ее кубиками. Затем залейте водой и доведите до кипения. В кипящую воду добавьте 100 грамм манной крупы и непрерывно помешивайте две минуты. Снимите получившуюся кашицу и остудите.

Разотрите 2 яйца, 100 грамм сахара и 8 грамм ванильного сахара. Добавьте все к полученной смеси с хурмой, тщательно перемешайте. Добавьте 600 грамм творога и перемешайте.

Выпекать запеканку лучше в разъемной форме, предварительно смазав ее сливочным маслом и посыпав панировочными сухарями. Выложите творожную массу в подготовленную форму, разровняйте и сверху помажьте сметаной.

Готовьте запеканку в разогретой до 180 Cº духовке 40 минут, затем охладите. Хурма в запеканке будет одновременно похожа на ананас, нектарин и манго.

3. Блинчики с хурмой

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Из муки, яиц, молока, сахара и соли пожарьте блины. Возьмите 100 грамм мягкого творога и перемешайте с одной столовой ложкой жирной сметаны и сахаром (2 ст. ложки). Блины можно подать в виде роллов - тогда на остывший блин нужно выложить тонкий слой творожной массы, сверху кубики мелко нарезанной хурмы, и скрутить в трубочку.

Каждый получившийся блин нарезать на 3-4 части и аккуратно выложить на тарелку. Также можно завернуть блин в виде конверта и еще раз обжарить на сковороде. В обоих случаях подавать можно со сметаной, не очень сладким вареньем или кусочками яблока.

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