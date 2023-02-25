20 ювелирных шедевров мастеров Московского Кремля (ФОТО)

Этими вещами цари пользовались каждый день, дарили их членам семьи или жаловали в монастыри.

Вплоть до XVII века в Московском Кремле базировалось несколько мастерских с умельцами, которые выполняли любой царский заказ, будь то Евангелие в драгоценном окладе, наперсный крест или царская шапка. До наших дней почти не дошло имен мастеров, создававших из золота и драгоценных камней настоящие произведения искусства, но они играли важнейшую роль в культурной и художественной жизни России. А сегодня мы можем полюбоваться на них в Музеях Московского Кремля.

1. Евангелие в драгоценном окладе – заказано Иваном Грозным для Благовещенского собора Московского Кремля в 1571 году

Музеи Московского Кремля Музеи Московского Кремля

2. Крест наперсный, вторая половина XVI века (корона – XVII век)

Музеи Московского Кремля Музеи Московского Кремля

3. Ковчежец царицы Ирины Годуновой, 1589

Музеи Московского Кремля Музеи Московского Кремля

4. Икона «Василий Блаженный» в окладе, конец XVI века

Музеи Московского Кремля Музеи Московского Кремля

5. Золотой ковш, конец XVI века

Музеи Московского Кремля Музеи Московского Кремля

6. Наперсный образ Богоматери (панагия) с цепью, конец XVI – начало XVII века

Музеи Московского Кремля Музеи Московского Кремля

7. Напрестольные кресты 1594 и 1599 годов

Музеи Московского Кремля Музеи Московского Кремля

8. Митра – головной убор патриарха Иова, 1595

Музеи Московского Кремля Музеи Московского Кремля

9. Дискос – литургическое блюдо, заказанное царицей Ириной Годуновой для Архангельского собора Кремля, 1598

Музеи Московского Кремля Музеи Московского Кремля

10. Кадило, заказанное царицей Ириной Годуновой для Архангельского собора Кремля в 1598 году

Музеи Московского Кремля Музеи Московского Кремля

11. Серебряные раки с мощами святых, конец XVI века

Музеи Московского Кремля Музеи Московского Кремля

12. Шапка «Большого Hаряда» царя Михаила Федоровича, 1627

Музеи Московского Кремля Музеи Московского Кремля

13. Евангелие напрестольное в окладе, подаренное царем Михаилом Федоровичем Троице-Сергиеву монастырю, 1632

Музеи Московского Кремля Музеи Московского Кремля

14. Чаша, подаренная патриархом Никоном царю Алексею Михайловичу, 1653

Музеи Московского Кремля Музеи Московского Кремля

15. Золотой оклад для иконы «Богоматерь Владимирская», 1657

Музеи Московского Кремля Музеи Московского Кремля

16. Потир – сосуд для освящения причастного вина, подаренный боярыней А. И. Морозовой Чудову монастырю Кремля в 1664 году

Музеи Московского Кремля Музеи Московского Кремля

17. Цепь-«перевязь» царя Федора Алексеевича, конец XVII века

Музеи Московского Кремля Музеи Московского Кремля

18. Двойной трон царей Ивана V и Петра I, с тремя серебряными стоянцами, 1680-е

Музеи Московского Кремля Музеи Московского Кремля

19. Алмазная шапка царя Ивана Алексеевича (брата Петра I), 1697

Музеи Московского Кремля Музеи Московского Кремля

20. Тарелка с двуглавым орлом, подаренная матерью Петра I Натальей его сыну царевичу Алексею в 1694 году

Музеи Московского Кремля Музеи Московского Кремля

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