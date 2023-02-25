20 ювелирных шедевров мастеров Московского Кремля (ФОТО)

Этими вещами цари пользовались каждый день, дарили их членам семьи или жаловали в монастыри.
Вплоть до XVII века в Московском Кремле базировалось несколько мастерских с умельцами, которые выполняли любой царский заказ, будь то Евангелие в драгоценном окладе, наперсный крест или царская шапка. До наших дней почти не дошло имен мастеров, создававших из золота и драгоценных камней настоящие произведения искусства, но они играли важнейшую роль в культурной и художественной жизни России. А сегодня мы можем полюбоваться на них в Музеях Московского Кремля.
1. Евангелие в драгоценном окладе – заказано Иваном Грозным для Благовещенского собора Московского Кремля в 1571 году
2. Крест наперсный, вторая половина XVI века (корона – XVII век)
3. Ковчежец царицы Ирины Годуновой, 1589
4. Икона «Василий Блаженный» в окладе, конец XVI века
5. Золотой ковш, конец XVI века
6. Наперсный образ Богоматери (панагия) с цепью, конец XVI – начало XVII века
7. Напрестольные кресты 1594 и 1599 годов
8. Митра – головной убор патриарха Иова, 1595
9. Дискос – литургическое блюдо, заказанное царицей Ириной Годуновой для Архангельского собора Кремля, 1598
10. Кадило, заказанное царицей Ириной Годуновой для Архангельского собора Кремля в 1598 году
11. Серебряные раки с мощами святых, конец XVI века
12. Шапка «Большого Hаряда» царя Михаила Федоровича, 1627
13. Евангелие напрестольное в окладе, подаренное царем Михаилом Федоровичем Троице-Сергиеву монастырю, 1632
14. Чаша, подаренная патриархом Никоном царю Алексею Михайловичу, 1653
15. Золотой оклад для иконы «Богоматерь Владимирская», 1657
16. Потир – сосуд для освящения причастного вина, подаренный боярыней А. И. Морозовой Чудову монастырю Кремля в 1664 году
17. Цепь-«перевязь» царя Федора Алексеевича, конец XVII века
18. Двойной трон царей Ивана V и Петра I, с тремя серебряными стоянцами, 1680-е
19. Алмазная шапка царя Ивана Алексеевича (брата Петра I), 1697
20. Тарелка с двуглавым орлом, подаренная матерью Петра I Натальей его сыну царевичу Алексею в 1694 году
Подписывайтесь на нас в Telegram, VK, Одноклассниках и Дзене