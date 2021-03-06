10 шедевров «особой кладовой» Исторического музея (ФОТО)

В закрытом от посетителей фонде музея хранятся уникальные драгоценности царской семьи и русского дворянства, выполненные лучшими ювелирами своего времени.

В 1905 году в московском Историческом музее была создана «Особая кладовая» - фонд драгоценных металлов. В нем хранится более 27 тысяч предметов: личные вещи царей и членов царской семьи, драгоценности, награды, церковная утварь и иконы в золотых и серебряных окладах. Многие из этих изделий не только представляют уникальную историческую ценностью, но и являются шедеврами ювелирного искусства мирового значения. Среди них работы лучших мастеров - ювелирных фирм «Фаберже», «Болин», «Сазиков», «Хлебников», «Овчинников» и других, которые выполняли заказы для царской семьи и высокопоставленных особ. Также в фонде есть работы и именитых европейских ювелиров.

Вот некоторые шедевральные изделия из кладовой, выполненные из благородных металлов и драгоценных камней.

1. Брошь. Петербург, 1880-е

Евгений Борисов/Государственный Исторический Музей Евгений Борисов/Государственный Исторический Музей

2. Брошь. Москва. Кон. XIX в.

Евгений Борисов/Государственный Исторический Музей Евгений Борисов/Государственный Исторический Музей

3. Брошь. Москва. 1890-98гг

Евгений Борисов/Государственный Исторический Музей Евгений Борисов/Государственный Исторический Музей

4. Украшение для головного убора, г. Архангельск, XVII в.

Евгений Борисов/Государственный Исторический Музей Евгений Борисов/Государственный Исторический Музей

5. Браслет-манжет. Фирма И.Д.Чичелева. Москва. Последняя четверть ХIХв.

Государственный Исторический Музей Государственный Исторический Музей

6. Брошь-медальон. Фирма И.Д.Чичелева. Москва. 1880-е

Государственный Исторический Музей Государственный Исторический Музей

7. Кружечка. Мастерская Э. Шрамма. Санкт-Петербург. 1890-е

Государственный Исторический Музей Государственный Исторический Музей

8. Часы карманные. Западная Европа, Франция, г. Париж. Конец XVIII в.

Государственный Исторический Музей Государственный Исторический Музей

9. Корона. Западная Европа, Швеция. XVII-XVIII вв.

Государственный Исторический Музей Государственный Исторический Музей

10. Чарка с деревянной основой. Первая четверть XVIII в.