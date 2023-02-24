Последний бал Романовых на цветных ФОТО

120 лет назад царская семья устроила самый дорогой и эксцентричный костюмированный бал за всю историю империи.

Этот бал 1903 года в Зимнем дворце в Санкт-Петербурге был особенным по многим причинам. Во-первых, он был приурочен к 290-летию династии Романовых – празднику, который с размахом отмечала вся империя. Во-вторых, бал был костюмированным, и вся знать тогда должна была переодеться (и не разориться) в национальные костюмы. Наконец, ему суждено было стать последним зрелищным балом не только династии, но и империи. После 1903 года балов с таким размахом больше никто не устраивал. Русско-японская война, а затем первая русская революция стали началом великих потрясений.

Как выглядел этот известный бал в цвете, мы можем увидеть благодаря работам российской художницы Ольги Ширниной, также известной как Klimbim – она раскрасила архивные снимки с того легендарного бала.

Николай II и Александра Федоровна Общественное достояние, раскрашено Klimbim Общественное достояние, раскрашено Klimbim

По задумке императрицы Александры Федоровны, а именно ей принадлежала эта идея, все 390 гостей должны были облачиться в национальные костюмы по подобию тех, что носили в XVII веке. Придворным дамам следовало явиться в сарафанах и кокошниках, расшитых драгоценными камнями, а мужчинам – в богато украшенных кафтанах и меховых шапках боярского стиля.

Великая княгиня Ксения Александровна Общественное достояние, раскрашено Klimbim Общественное достояние, раскрашено Klimbim

По воспоминанию современников, идея пришла императрице в голову за несколько дней до 1903 года. Во время завтрака у нее возник с гостями спор о судьбе старорусского костюма, которому одни пророчили забвение, а другие – новую жизнь. Конъюнктура на тот момент располагала к второму варианту: светское общество со времен Петра I уже пережило эпоху заимствования всего европейского и снова с интересом развернулось к истокам. С приходом на престол отца Николая II, императора Александра III (известного противника либеральных реформ), все русское снова стало модным.

Портрет графини Ольги Орловой Общественное достояние, раскрашено Klimbim Общественное достояние, раскрашено Klimbim

Однако первая реакция знати на инициативу императрицы была умеренно негативной. «Русские костюмы стоят сумасшедших денег… К тому же танцевать в тяжелых платьях и шубах доставляет мало удовольствия. Определенно, у бедной Александры Федоровны несчастливая рука и склонность к неуместным вещам», – так об идее бала написал в свое время Иван Всеволожский, бывший директор Императорских театров.

Графиня Мария Орлова-Давыдова Общественное достояние, раскрашено Klimbim Общественное достояние, раскрашено Klimbim

Стоимость костюмов действительно была запредельной. Например, только ткани – бархата и золотой парчи – для костюма Николая II было заказано на 437 рублей, что тогда равнялось месячной зарплате генерала царской армии.

Фрейлина императрицы Анна Танеева с сестрой Общественное достояние, раскрашено Klimbim Общественное достояние, раскрашено Klimbim

По этой причине, сославшись на отсутствие денег, от участия в балу отказались около ста человек. Но императрица была непреклонной. Для таких семей костюмы решили сшить за казенный счет, но с условием, что после бала они станут собственностью Императорских театров.

Графиня Наталья Карлова Общественное достояние, раскрашено Klimbim Общественное достояние, раскрашено Klimbim

Подготовка к балу началась, и в столице случился переполох – заказов на эксклюзивные исторические костюмы было так много, что портнихи, способные с таким справиться, не успевали в срок. Так, великой княгине Ксении Александровне портниха прислала нерасшитое платье всего за час с небольшим до отправления в Зимний дворец, за что в дневниках была названа «уродом».

Одна из участниц костюмированного бала Общественное достояние, раскрашено Klimbim Общественное достояние, раскрашено Klimbim

Все это время дотошные петербургские дамы штурмовали московский частный Музей старины с целью изучить фасоны и украшения русского народного костюма.

Корнет лейб-гвардии Конного полка А. А. Колюбакин Общественное достояние, раскрашено Klimbim Общественное достояние, раскрашено Klimbim

В этот день фамильные драгоценности в старинных оправах появились в огромном изобилии. Подол платья и кокошник княгини Зинаиды Юсуповой, например, были отделаны драгоценными камнями ювелиром Cartier. Причем к наряду шло два вида кокошников и два вида рукавов. А к костюму императора (он оделся в костюм второго русского царя Алексея Михайловича) прилагались подлинные царская шапка и царский жезл – за ними пришлось отправиться в Оружейную палату в Москву.

Княгиня Зинаида Юсупова Общественное достояние, раскрашено Klimbim Общественное достояние, раскрашено Klimbim

Это стремление использовать в образах настоящие сокровища прошлых эпох даже привело к неприятному казусу. Младший брат Николая II, великий князь Михаил Александрович, потерял на балу большую бриллиантовую застежку для своей меховой шапки. Она принадлежала Павлу I.

Княгиня Елизавета Оболенская Общественное достояние, раскрашено Klimbim Общественное достояние, раскрашено Klimbim

Бал шел два дня – 24 и 26 февраля. Начался он с «русского поклона»: когда все гости попарно подходят к императору и императрице и кланяются им. Затем состоялся оперный концерт, после чего начался непосредственно бал с пиршеством и танцами.

Графиня Софья Ферзен Общественное достояние, раскрашено Klimbim Общественное достояние, раскрашено Klimbim

Меню ужина, правда, из концепции бала выбивалось – при дворе так и не смогли изменить своим привычкам. В него входили, например, консоме с трюфелями, венецианский салат с латуком, утка по-руански, охлажденная шарлотка. Зато на фоне трапезы архангельский хор пел былины про русских богатырей.

Фрейлина Елизавета Шереметева Общественное достояние, раскрашено Klimbim Общественное достояние, раскрашено Klimbim

Этот бал 1903 года произвел фурор в высшем обществе России. После него в Санкт-Петербурге начался так называемый русский бум – национальные мотивы стали модными и востребованными.

Великая княгиня Ксения Александровна Общественное достояние, раскрашено Klimbim Общественное достояние, раскрашено Klimbim

Через год императрица Александра Федоровна получила альбом с фотографиями, которые мы можем видеть сейчас. Он был заказан в благотворительных целях и выпускался серийно, с надписью на обложке «В пользу русских воинов на Дальнем Востоке».

Графиня Мария Келлер Общественное достояние, раскрашено Klimbim Общественное достояние, раскрашено Klimbim

Но в 1904 году гулять с таким размахом на фоне новостей с фронта было уже недопустимо. При дворе прошел еще один бал, но совсем небольшой и неприметный, в очень узком кругу.