Как подбирали невест русским царям

Стать русской царицей – не об этом ли явно или тайно мечтала каждая девушка в допетровской Руси? И порой такая возможность предоставлялась.

Евфимия Всеволожская была первой невестой молодого царя Алексея Михайловича. Её выбрали на смотре невест в 1647 году. Из более чем 200 кандидаток она вышла в «финал» – стала одной из шести девушек, которые предстали перед самим 18-летним государем. И Алексей Михайлович выбрал именно её!

Евфимия уже была помещена в «царицын верх», её будущие покои. Однако при облачении в царское платье служанки затянули ей платок на голове так туго, что Евфимия, выйдя к царю, упала в обморок. Этот случай послужил поводом обвинить отца девушки в том, что он утаил от царских чиновников падучую болезнь, которой, выходит, страдала дочь. Всю семью Всеволожских в результате сослали за Урал, а сама Евфимия оказалась под пожизненным домашним арестом.

Как стать царской невестой?

«Выбор великокняжеской невесты», Илья Репин, 1884 Илья Репин Илья Репин

Сейчас историки уверены, что обморок Евфимии случился по наущению Бориса Морозова, воспитателя молодого царя, который хотел продвинуть на место царицы свою партию – Марию Милославскую, которая в итоге и стала царской супругой. Вот какая борьба шла за место царицы!

Когда царь решал жениться, это желание запускало целый механизм поиска невест, который в Московском царстве был скопирован с Византийской империи. Сначала по городам отправлялись посланцы, которые искали девушек по определенным параметрам. Избранных приглашали приехать в Москву, где с ними знакомились женщины с женской половины царского дворца, осматривая претенденток внешне.

Венчание протопопом Благовещенского собора Максимом царя Михаила Феодоровича с Евдокией Лукьяновной Стрешневой. Миниатюра из кн. «Описание в лицах торжества, прошедшего в 1626 г.». М., 1810 г. Public domain Public domain

Царская невеста должна была, прежде всего, принести царю здорового наследника. Поэтому боярыни искали девушек, пышущих здоровьем, – и спрашивали, много ли у них братьев и сестёр, выясняли у сопровождающих родственников, нет ли в семье каких болезней. Прошедших суровый отбор должны были вскоре представить царю – таких девушек набиралось обычно чуть больше десяти.

Этих претенденток ждал в том числе пристальный физический осмотр. Как пишет историк Игорь Зимин, «в период Московского царства акушерский осмотр повивальными бабками кандидаток в царские невесты штатно входил в процедуру их допуска пред очи царя или наследника, при этом “самые сокровенные части тела не оставались без подробного рассмотрения”».

Ливонские дворяне Иоганн Таубе и Элерт Крузе в «Послании об Иване Грозном» описывают, как в 1571 году царь проводил смотр невест сразу для себя и своего сына Ивана. Из 2000 девушек было избрано сначала 24, затем 12. «Они должны были снять все украшения и платья и дать осмотреть себя безо всякого затруднения и сопротивления нагими. При этом присутствовал его [царя] доктор, и он должен был… высказаться относительно их природы, свойств и здоровья».

Насколько самостоятелен был царь в выборе супруги?

«Выбор невесты царем Алексеем Михайловичем», Константин Маковский, 1882 Константин Маковский Константин Маковский

Когда для потенциальных цариц наставал торжественный день встречи с государем, избранные девушки приглашались в покои государя. Сам царь делал окончательный выбор. Конечно, он не показывал на избранницу пальцем. Проходя по покоям, царь одаривал девушек дорогими вышитыми платками, набрасывая их им на шею. А одна из девушек получала в подарок ещё и кольцо – знак того, что она стала избранницей.

Но, как мы знаем по истории Евфимии, даже «избранность» ещё не гарантировала того, что девушка станет царицей. Марию Хлопову, первую невесту Михаила Федоровича, также поместили в царицын «верх» после смотра в 1616 году. Уже по церквям всего царства молились о её здоровье как будущей царицы. Тогда Салтыковы, родственники матери царя, инокини Марфы, настроили свекровь против молодой царицы, а к тому же отравили Хлопову, вызвав у неё расстройство желудка.

Теремной дворец. Думская (Соборная) палата. Примерно так выглядели покои царского «верха». kremlin.ru kremlin.ru

Пока невесту рвало, боярская дума объявила, что «царская невеста к государевой радости не прочна» – имея в виду, что Хлопова недостаточно здорова, чтобы иметь детей. Даже положительные заключения докторов о здоровье Марии не смогли перебить дворцовую интригу, и Хлопову в итоге сослали в Тобольск. Даже спустя семь лет мать не позволила все ещё холостому сыну вернуть Марию и жениться на ней. Ему пришлось подчиниться воли матери и жениться на избранной ей Марии Долгорукой. Но и она скончалась вскоре после свадьбы. Успешным оказался лишь брак Михаила с Евдокией Стрешневой.