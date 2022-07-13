Зачем Николай II сделал себе татуировку дракона?

Когда Николай II позировал для фотографий, он часто закатывал правый рукав. На самом деле, император специально демонстрировал татуировку дракона на своем предплечье.

Японские тату-мастера

Когда Николай был еще только наследником престола, он отправился в большое заграничное путешествие, чтобы изучить иностранные культуры и познакомиться с людьми, поскольку считалось, что это улучшит его образование и подготовит его к вступлению на престол.

Путешествие цесаревича началось в 1890 году и включало посещение таких стран, как Греция, Египет, Индия, Цейлон, Сингапур, Сиам, Китай и Япония. В сопровождении своего двоюродного брата, принца Греции и Дании Георга, Николай прибыл в японский город Нагасаки.

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Однажды вечером на борт лодки цесаревича поднялись два японских тату-мастера. На следующее утро наследник написал в своем дневнике:

«16 апреля. Вторник. Проснулся с чудным днем, на берег так и манило <…>. Замечательно приятное впечатление производят улицы и дома в Нагасаки: все отлично вычищено и выглядит опрятно, любо входить в их дома; да и сами японцы и японки такой радушный и приветливый народ <…>. Вернулись на фрегат в 5 часу к чаю. <…> После обеда решился сделать себе татуировку на правой руке – дракона; это заняло ровно семь часов времени с 9 ч. вечера до 4 ночи! Довольно раз пройти чрез этого рода удовольствие, чтобы отбить охоту в себе начинать снова. Дракон вышел на славу, и рука совсем не болела!»

Дракон

Татуировка на предплечье наследника представляет собой дракона, который будто изгибается от нижней части предплечья до локтя. Дракон изображен с рогами и длинными усами, а его пасть открыта.

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Причина, по которой наследник решил сделать татуировку, доподлинно неизвестна. Однако считается, что Николая вдохновил Альберт Виктор, герцог Кларенс и Эйвондейл, который сделал похожую татуировку в Японии еще в конце 1870-х годов.

Существует множество теорий, почему наследник выбрал дракона. Некоторые считают, что дракон олицетворяет власть, силу и мудрость. Если эта теория верна, то дракон может считаться символом власти наследника и дарует символическую защиту своему владельцу.

Альтернативная теория утверждает, что дракон был очевидным выбором для будущего императора, потому что, согласно китайскому гороскопу, он родился в год дракона.

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По иронии судьбы, татуировка стала не единственной отметиной на теле цесаревича после его возвращения из Японии в Россию. 11 мая 1891 года один из сопровождавших его японских полицейских, Цуда Сандзо, попытался убить русского наследника. Хотя атака не увенчалась успехом, меч Сандзо оставил шрам на теле будущего российского императора.

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