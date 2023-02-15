10 картин самого крымского художника России

Сегодня Константина Богаевского (1872–1943) иногда называют забытым художником. Он померк в лучах славы своих великих учителей Ивана Айвазовского и Архипа Куинджи. Однако его богатое наследие дало импульс целой киммерийской школе живописи.
Почти всю жизнь Богаевский жил и работал в Феодосии, даже из Петербургской академии художеств сбежал, чтобы снова увидеть родные берега. Там в Великую Отечественную он и погиб во время бомбардировки.
Смотря на крымские пейзажи, он представлял, какими эти земли были в античности. И если поэт Максимилиан Волошин воспевал легендарную крымскую Киммерию в стихах, то Богаевский стал «голосом этой древней земли» в живописи. Его «Киммерийский цикл» пейзажей изображает скалистый южный берег Крыма словно вне времени, перенося зрителя в древние времена.
В стилизованных работах Богаевского можно увидеть влияние и мастера итальянского Возрождения Андреа Мантеньи, и французских пейзажистов эпохи классицизма Клода Лоррена и Николы Пуссена. Его работы по достоинству оценили еще при жизни и в Париже, и в Венеции.
В советское время Богаевский отошел от идиллических пейзажей и пробовал себя в изображении нефтебаз и электростанций, но даже они выглядят так, будто сошли с полотен мастеров Ренессанса.
По случаю 150-летия Константина Богаевского в Русском музее до 22 мая 2023 года проходит выставка его картин. Посмотрите некоторые из них.
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