10 картин самого крымского художника России

Работы Константина Богаевского полны символизма и отсылок к античности. Так этот художник Серебряного века собственным неоромантическим языком воспел родной Крым.

Сегодня Константина Богаевского (1872–1943) иногда называют забытым художником. Он померк в лучах славы своих великих учителей Ивана Айвазовского и Архипа Куинджи. Однако его богатое наследие дало импульс целой киммерийской школе живописи.

Почти всю жизнь Богаевский жил и работал в Феодосии, даже из Петербургской академии художеств сбежал, чтобы снова увидеть родные берега. Там в Великую Отечественную он и погиб во время бомбардировки.

Смотря на крымские пейзажи, он представлял, какими эти земли были в античности. И если поэт Максимилиан Волошин воспевал легендарную крымскую Киммерию в стихах, то Богаевский стал «голосом этой древней земли» в живописи. Его «Киммерийский цикл» пейзажей изображает скалистый южный берег Крыма словно вне времени, перенося зрителя в древние времена.

В стилизованных работах Богаевского можно увидеть влияние и мастера итальянского Возрождения Андреа Мантеньи, и французских пейзажистов эпохи классицизма Клода Лоррена и Николы Пуссена. Его работы по достоинству оценили еще при жизни и в Париже, и в Венеции.

В советское время Богаевский отошел от идиллических пейзажей и пробовал себя в изображении нефтебаз и электростанций, но даже они выглядят так, будто сошли с полотен мастеров Ренессанса.

По случаю 150-летия Константина Богаевского в Русском музее до 22 мая 2023 года проходит выставка его картин. Посмотрите некоторые из них.

1. Берег моря у Коктебеля, 1906

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2. Классический пейзаж, 1910

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3. Пейзаж, 1910

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4. Утро, 1911

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5. Киммерийские сумерки, 1911. Акварель

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6. Генуэзская крепость, 1920-е

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7. Древняя земля. Литография, 1922

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8. VANITAS. Из альбома автолитографий, 1922

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9. Атлантида. Из альбома автолитографий, 1922

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10. Нефтепромыслы, 1931

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