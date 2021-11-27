10 гипнотических шедевров Архипа Куинджи (КАРТИНЫ)

Осень 1880 года. Санкт-Петербург говорит о беспрецедентном событии - выставке всего одной картины. Такое в России впервые, и очередь в здание Императорского Общества поощрения художеств растянулась на несколько соседних улиц.

Все хотят посмотреть на новую живописную марину «Лунная ночь на Днепре» - за нее Великий князь Константин Романов выложил баснословную сумму, когда та еще не была даже дописана. Но ее автор Архип Куинджи идет дальше в «маркетинговых ухищрениях»: он плотно занавешивает все окна в зале и показывает картину в темноте, направив на нее единственный луч электрического света. Эффект был ошеломительный. Зрители не верили, что подобного «фосфорического» свечения лунного света на водной глади можно добиться обычными красками.

Портрет А.И.Куинджи, Иван Крамской, 1872 Государственная Третьяковская галерея / Общественное достояние Государственная Третьяковская галерея / Общественное достояние

Куинджи называли мистификатором и обвиняли в использовании скрытой подсветки для своих картин. Но никакой подсветки, конечно, не было. «Иллюзия света была его богом, и не было художника, равного ему в достижении этого чуда живописи», - сказал про него другой великий русский художник Илья Репин. Это особое цветовое чутье вписало Куинджи в историю искусства как одного из главных экспериментаторов ХIХ века.

1. «Лунная ночь на Днепре», 1880

Лунная ночь на Днепре Русский музей / Общественное достояние Русский музей / Общественное достояние

Самую прославленную из своих работ Куинджи написал вскоре после того, как расстался с передвижниками (группой художников-реалистов, выступивших против академизма в искусстве). А успел продать ее великому князю еще до окончания работы над полотном: писатель Иван Тургенев был в таком восторге от произведения, что вдохновил князя на покупку. Последний даже возил ее с собой в путешествия - «Ночь» несколько дней выставлялась в парижской галерее Карла Зедельмейера. У этой картины есть несколько вариаций - их художник сделал, когда понял масштабы собственной популярности.

2. «Березовая роща», 1879

Березовая роща Государственная Третьяковская галерея / Общественное достояние Государственная Третьяковская галерея / Общественное достояние

«Роща» была написана за год до «Лунной ночи на Днепре», но уже в полной мере демонстрировала основной стилистический принцип Куинджи - «сильное эффектное освещение». Уже тогда его начали публично подозревать в каких-то хитроумных оптических трюках, что сделало рощу его самой скандальной картиной.

3. «На острове Валааме», 1873

На острове Валааме Государственная Третьяковская галерея / Общественное достояние Государственная Третьяковская галерея / Общественное достояние

В Карелии, на острове Валаам, Куинджи бывал регулярно - это популярное место среди петербургских пейзажистов. С этой картины началась его известность как серьезного художника - ее купил коллекционер и основатель Третьяковской галереи Павел Третьяков. В ней еще отчетливо чувствуется стилистика передвижников - нарочитый реализм тогда очень нравился современникам.

4. «Вечер на Украине», 1878 (доработан в 1901)

Вечер на Украине Русский музей / Общественное достояние Русский музей / Общественное достояние

Над этой картиной художник трудился 23 года. Причем, 20 из них он провел в добровольном затворничестве - в этот период Куинджи не показывал своих работ даже близким. Что заставило его «замолчать» на пике славы достоверно не известно, но многие полагали тогда, что это усталость от шумихи и постоянной критики. Выставкой «Вечера на Украине» и еще трех картин был ознаменован конец этого «молчания».

5. «Море. Крым», 1898 - 1908

Море. Крым Русский музей / Общественное достояние Русский музей / Общественное достояние

Куинджи тесно связан с Крымом, на эту тему у него есть десятки работ. Именно сюда будущий художник приехал еще юношей, когда решил развить свою страсть к рисованию в нечто большее: его рекомендовали в качестве ученика знаменитому маринисту Ивану Айвазовскому, проживавшего в приморской Феодосии. Правда, у мастера времени тогда не нашлось, но он дал Куинджи рекомендательное письмо. Будучи уже художником с большим именем, Куинджи написал «картину-погружение, картину-медитацию» «Море. Крым» - пестрящий сочными оттенками крымский берег.

6. «Ай-Петри. Крым», 1890-е

Ай-Петри. Крым Русский музей / Общественное достояние Русский музей / Общественное достояние

Еще один крымский пейзаж посвящен Ай-Петри - горному массиву вблизи Ялты и одному из символов полуострова. В 2019 году эту картину украли из Третьяковской галереи прямо посреди дня, когда вокруг были десятки посетителей. Мужчина в рабочей одежде подошел к полотну, снял его со стены, вынул из рамы и ушел. Именно эта невозмутимость похитителя смутила окружающих: какое-то время они считали, что мужчина действует как сотрудник музея. Его задержали на следующий день, а картину вернули в музей.

7. «Христос в Гефсиманском саду», 1901

Христос в Гефсиманском саду Воронцовский дворец-музей, Алупка / Общественное достояние Воронцовский дворец-музей, Алупка / Общественное достояние

Она была в числе тех четырех картин, которые Куинджи решился показать после долгого перерыва. Пожалуй, это самая философская и загадочная работа мастера - и единственная картина на евангельский сюжет. Но, как и во всем его творчестве, не сюжет, а цвет играет тут главную роль. Только за счет него, не вдаваясь в сюжетные подробности, художник раскрывает весь драматизм ситуации. Он выхватывает фигуру Христа из ночного мрака лунным светом, очень похожим на тот, что играет главную роль в «Лунной ночи на Днепре».

8. «После дождя», 1879

После дождя Государственная Третьяковская галерея / Общественное достояние Государственная Третьяковская галерея / Общественное достояние

Этот яркий темпераментный контраст тяжелых дождевых туч с тишиной и покоем луга с точностью передает легкую атмосферу после дождя.

9. «Пейзаж. Степь», 1890-1895

Пейзаж. Степь Государственная Третьяковская галерея / Общественное достояние Государственная Третьяковская галерея / Общественное достояние

Искусствоведы отмечают, что его пейзажи вызывают чуть ли не звуковые и чувственные ассоциации у смотрящего: будь то легкий утренний ветер, мокрая трава или разряженный воздух после грозы.

10. «Красный закат», 1898 - 1908

Красный закат Музей Метрополитен, Нью-Йорк / Общественное достояния Музей Метрополитен, Нью-Йорк / Общественное достояния

Одна из последних больших работ Куинджи. По отзывам критиков, художник продемонстрировал себя в этой картине как настоящий солнцепоклонник. У полотна была сложная судьба: оно неоднократно перепродавалась, пока не оказалось в США, в Музее Метрополитен.