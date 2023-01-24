Из чего состоят русские православные церкви? (ИНФОГРАФИКА)

Строение храмов порой кажется невероятно сложным. Мы поможем вам разобраться в деталях, чтобы вы с легкостью определяли архитектурные элементы русских церквей.

Купол (или глава)

Наталья Носова Наталья Носова

Самый типичный и узнаваемый элементы православных церквей - купол, который венчает православный шести- или восьмиконечный крест. Чаще всего встречаются купола луковичной формы (3). Помимо чисто практической функции (на такой форме не скапливается снег, что крайне важно для снежных русских зим, когда тонны снега могут просто раздавить сооружение), есть и символическое значение – луковица, заостренная кверху, напоминает пламя свечи.

Считается, что повсеместно луковичные купола стали использовать после Храма Василия Блаженного, то есть с середины XVI века. На многих более древних домонгольских постройках – XII-XIII век купола часто имеют шлемовидную форму (2).

С конца XVI-XVII века в «моду» вошли также шатровые купола (4), сверху которых уже располагались маленькие золотые главки. Также часто у храмов есть шатровые пристройки-колокольни.

На более поздних храмах встречаются также сферические купола (1) - они символизируют вечность.

Кстати, по цвету купола можно определить чему посвящен храм.

Золотые посвящены Христу,

голубые со звездами - Богородице,

зеленые - Троице или преподобным святым,

серебряные - святым,

черные часто встречаются у монастырских храмов.

Важно и количество куполов.

Три символизируют Святую Троицу,

пять - Иисуса Христа и четырех евангелистов,

семь - по количеству церковных таинств,

девять - по количеству ангельских чинов,

13 - Христос и апостолы,

25 - по числу ветхозаветных пророков,

и даже 33 - по числу лет жизни Христа.

Встречаются и другое количество - 11 или 15, но это скорее исключение.

Барабан

Наталья Носова Наталья Носова

Купол стоит на цилиндрическом барабане (чаще всего он шире диаметром, чем барабан). В большинстве барабанов прорезаны узкие окна - это не только элемент декора, но еще и важный источник света для храма. А глухие барабаны без окон называются «шея».

Куб храма

Наталья Носова Наталья Носова

Основной объем храма может иметь кубическую форму (не обязательно четкую- часто он вытянут в длину или высоту) - и тогда он называется четверик (1).

Бывают также храмы восьмигранной формы - такое строение называется восьмерик (2).

Впрочем, многие храмы строились в несколько ярусов - и распространенной композицией был восьмерик на четверике.

Апсида

Наталья Носова Наталья Носова

К основному объему храма много всего пристроено. Важная часть - это апсида, она же полукруглый алтарный выступ, расположенный чуть ниже основного объема. Бывает одна, три – или даже пять апсид (как например, в Успенском соборе Московского Кремля).

Закомары и кокошники

Наталья Носова Наталья Носова

Важной частью архитектурного облика является арка-закомара (1) – полукруглое или килевидное завершение участка основной стены храма. Закомары повторяют формы внутреннего строения храма – и если они есть, значит в храме есть сводчатые перекрытия.

Есть также ложные закомары, которые имеют исключительно декоративную функцию – они называются кокошники (2). В церквях стиля узорочье (русский вариант барокко) их могло быть очень много.

Прясла и пилястры

Наталья Носова Наталья Носова

Вертикальное пространство стены, которое венчает закомара, называется прясло (1). Часто между пряслами как продолжение арки-закомары расположения декоративные колонны – пилястры (2).

Фронтон

Наталья Носова Наталья Носова

В некоторых церквях стиля классицизм (например, Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге) вместо закомар есть фронтон – двускатное завершение фасада.

Паперть

Наталья Носова Наталья Носова

Паперть – закрытое или открытое крыльцо храма. По древней традиции на ней собирались страждущие просить милостыню.

Придел

Наталья Носова Наталья Носова

Придел – пристройка к храму или специально выделенная часть в храме, где расположен еще один алтарь для богослужений. Каждому приделу полагается отдельный купол. Например, в Храме Василия Блаженного – девять приделов, которые расположились по кругу вокруг главного. Главный при этом посвящен Покрову Пресвятой Богородицы, а Василию Блаженному лишь один из приделов.

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