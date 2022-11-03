Индийцы, которым установили памятники в Москве

Россиян со времен СССР многое связывает с Индией. Ее гражданам установлено даже несколько памятников в столице.

1. Индира Ганди (1917-1984)

Памятник Индире Ганди на площади Индиры Ганди Е. Денчук/Sputnik Е. Денчук/Sputnik

Индира Ганди была настоящей звездой в СССР. У советских граждан, особенно у женщин, вызывало восхищение, что она стала первой женщиной премьер-министром Индии. Ганди не раз приезжала в СССР и встречалась с Леонидом Брежневым (а также была на его похоронах).

Индира Ганди на встрече с советскими космонавтами в Звездном городке, 1982 Владимир Акимов/Sputnik Владимир Акимов/Sputnik

Ее убийство в 1984 году стало настоящим шоком в СССР. Посмертно она была награждена престижной советской премией мира. В 1985 году в ее честь назвали площадь недалеко от Московского Университета, а еще через два года там же установили памятник работы скульптора Олега Комова.

2. Махатма Ганди (1869-1948)

Памятник Махатме Ганди на площади Индиры Ганди Legion Media Legion Media

Памятник мыслителю и борцу за независимость открыли в Москве в 1988 году на площади Индиры Ганди (поэтому многие русские ошибочно думают, что они родственники). Памятник был подарком правительства и народа Индии Москве. Монумент исполнил индийский скульптор Гаутам Пал, изобразив Ганди в уже ставшем «каноническом» образе - в традиционных одеждах и идущим вперед с паломническим посохом в руках.

Махатма Ганди в традиционных индийских одеждах, 1931 Elliott & Fry Elliott & Fry

В России Ганди широко известен прежде всего своей философией ненасилия (сатьяграха), на которую его вдохновил Лев Толстой и его идея «непротивления злу насилием». Известно, что два мыслителя и сторонника ненасилия состояли в переписке и высоко ценили друг друга.

3. Рабиндранат Тагор (1861-1941)

Памятник Рабиндранату Тагору в Парке Дружбы Miruva (CC BY-SA 3.0) Miruva (CC BY-SA 3.0)

Тот же скульптор Гаутам Пал выполнил памятник еще одному известному индийцу - поэту и нобелевскому лауреату по литературе 1912 года Рабиндранату Тагору. Памятник был открыт в 1991 году на севере Москвы в «Парке Дружбы».

Великий поэт происходит из высшей касты брахманов, при этом стал одним из первых, кто начал критиковать кастовую систему и обратил внимание на проблемы неприкасаемых. Он был просветителем, создавал молитвенные места, школы, университеты. Даже свою нобелевскую премию он пожертвовал на образование. В 1930 году Тагор посещал СССР - он симпатизировал стране и коммунизму в целом.

Тагор на встрече с советскими пионерами, 1930 РГАКФД/Sputnik РГАКФД/Sputnik

Кстати, именно он впервые назвал Ганди Махатма, хотя его настоящее имя Мохандас. Махатма же - своеобразный титул, который означает «великая душа».

4. Джавахарлал Неру (1889-1964)

Памятник Джавахарлалу Неру на площади Джавахарлала Неру Владимир Федоренко/Sputnik Владимир Федоренко/Sputnik

Недалеко от Московского Университета установлен памятник и первому премьер-министру Индии и отцу Индиры Ганди. Кстати, находится он на площади, также названной в его честь.

На церемонии открытия в 1996 году присутствовал действующий премьер-министр Индии Хараданахалли Додде Говда Деве Говда. Авторы скульптуры - отец и сын Дмитрий и Александр Рябичевы, которые ранее выполнили памятники Махатме Ганди и Индире Ганди, преподнесенные в дар Индии.

Неру встречает Леонида Брежнева в Индии, 1961 Валентин Соболев/TASS Валентин Соболев/TASS

Неру не был большим другом СССР, но видел в нем важного союзника в противостоянии Индии с Китаем. Он совершил большой тур по Советскому Союзу в 1955 году и побывал во многих городах включая Москву, Волгоград, а также столицах союзных республик Тбилиси и Ташкенте.

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