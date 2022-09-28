Папаха: почему все мужчины Кавказа носят эту мохнатую шапку?

Для настоящего джигита – это не просто теплый головной убор, но признак чести и достоинства.

Шапка-папаха, кафтан-черкеска и карманчики-газыри на груди - без этого невозможно представить себе настоящего кавказского джигита.

Фестиваль народного творчества "Беноевская весна" в Чечне Елена Афонина/TASS Елена Афонина/TASS

«Если голова цела, на ней должна быть папаха», «Мужчина должен беречь две вещи — папаху и имя» - на Кавказе множество поговорок о ней. Этот головной убор - не просто часть традиционного костюма, но настоящий символ и статусный предмет. Дорогая папаха - лучший подарок в этом регионе.

Фестиваль "Шашлык-Машлык" в Грозном Елена Афонина/TASS Елена Афонина/TASS

Мужчины на Кавказе не снимают папаху даже в помещении. Сбить папаху с головы - оскорбление, а если носитель шапки погибал, то никто не имел права ее надевать, кроме сыновей.

Празднование 25-летия Республики Ингушетия в Магасе, 2017 Зубайр Байраков/TASS Зубайр Байраков/TASS

Настоящую всемирную славу папаха приобрела благодаря чемпиону и бывшему борцу UFC Хабибу Нурмагомедову. Именно в ней, чтя традиции дагестанских предков, он выходил на все бои и взвешивания.

Хабиб Нурмагомедов перед боем с Конором Макгрегором в Лас-Вегасе, октябрь 2018 Josh Hedges/Zuffa LLC/Getty Images Josh Hedges/Zuffa LLC/Getty Images

Белая папаха Хабиба стала практически брендом, а в интернете гуляет популярный запрос «купить папаху, как у Хабиба». Многие поклонники борца надевают шапку, чтобы поддержать его.

Болельщики на встрече с Хабибом Нурмагомедовым на стадионе "Анжи-Арена" в Каспийске, Дагестан Муса Салгереев/TASS Муса Салгереев/TASS

Шапка Хабиба - лишь одна из разновидностей папахи. Они бывают не только из овчины, но и козьей шерсти, а самыми ценными считаются каракулевые.

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров во время принесения присяги на церемонии инаугурации Елена Афонина/TASS Елена Афонина/TASS

Формы папахи также могут быть разными - полукруглые, расширяющиеся к верху или с плоском матерчатым дном.

Фотограф Сергей Прокудин-Горский и мужчины в папахах Сергей Прокудин-Горский Сергей Прокудин-Горский

Шьют папахи исключительно мужчины. Шкуры нужно несколько раз хорошо промыть и высушить на солнце, обработав специальным раствором с солью, чтобы шерсть не портилась.

Продажа папах из овчины у дороги в Гунибском районе, Дагестан Владимир Смирнов/TASS Владимир Смирнов/TASS

Из одной шкуры получается две папахи, а в день опытный мастер может сшить до 40 штук. Цена одной овечьей начинается от 500 рублей (и чаще не превышает 5000 рублей), а козьи чуть дороже - от 800 рублей.

Магазин с папахами на рынке Беркат в Грозном Елена Афонина/TASS Елена Афонина/TASS

Сейчас считается, что папаха - традиционный кавказский головной убор, но есть версии, что на Кавказ шапка попала из Средней Азии вместе с кочевыми тюркскими племенами (само слово «папаха» имеет тюркское происхождение).

С середины XIX века папаха стала элементом военной формы в русской армии. Сначала ее носили солдаты на Кавказе и Средней Азии, а потом она распространилась среди казачьих войск (как и многие другие элементы кавказского наряда, в том числе кафтаны черкески, войлочный плащ-бурка без рукавов и газыри).

Групповой портрет казаков в костюмах за весь период истории казачьего войска А.Чернов/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Папахи носили и гвардейцы Собственного Его Императорского Величества Конвоя, который состоял в основном из казаков, черкесов и других горцев Кавказа.

Николай II с казаками императорского конвоя Public domain Public domain

И хотя у горцев считалось, что шапка не для тепла, а для статуса - она оказалась весьма практичной и вскоре появилась у воинских формирований, которые находились в Сибири.

Папаха генерала полков Сибирского военного округа периода правления Николая II. Россия Лейбштандарт

В 1913 году папаха стала зимним головным убором всей русской армии.

Фотографы 10-й Стрелковой Сибирской дивизии (5-й армейский корпус) Российской империи. 1915-1916 Public domain Public domain

Частично ее унаследовали и советские войска, однако, для солдат нашли более дешевый вариант - суконные шапки-буденовки. А вот высшие офицерские чины в советской армии носили папахи.

Красный командир у себя в кабинете Центральный государственный архив кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга

Официально папаху в армии отменили в 1992 году, заменив шапкой-ушанкой. Однако в 2014-м ее вернули как зимний головной убор генералов и полковников. И конечно, ее до сих пор носят казаки.

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