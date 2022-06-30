Русское казачество в 10 словах

Казаки - это загадочный феномен русского общества. Он известен еще с XV века и существует до сих пор, храня традиции предков. Что же в нем особенного?

1. Казак

Кубанские казаки со станицы Новоминской, 1979 Борис Ушмайкин/Sputnik Борис Ушмайкин/Sputnik

Русское казачество - необычный культурный феномен, в чистом виде и не сословие, и не этническая группа, а скорее этносоциальная общность, которая обладает характерными чертами.

Этимология слова «казак» до конца неизвестна. По одной версии, в переводе с монгольского оно означает «охранять рубеж» - и казаки, действительно, были воинским формированием, охранявшим рубежи Российской Империи. По другой версии, это тюркское слово, которое означает «удалец, вольный человек».

Кубанские казаки в конце XIX века Sputnik Sputnik

Именно так о казаках пишет Большая Советская Энциклопедия, и поспорить с этим утверждением сложно. Казаки всегда были на службе государства, но всегда были вольнолюбивыми людьми - отсюда и казачьи восстания. Так, казак Степан Разин в XVII веке и Емельян Пугачев в XVIII веке инициировали целые масштабные войны с царскими войсками.

2. (Тихий) Дон

Иллюстрация художника Ореста Верейского к роману Михаила Шолохова "Тихий Дон" Sputnik Sputnik

Донские, кубанские, запорожские, сибирские, уральские - казаки «обитали» в самых разных частях страны и были очень разные по национальному составу, но все равно были казаками. Самое первое официальное казачье войско сформировалось именно на Дону - в 1570 году донские казаки получили грамоту от Ивана Грозного.

Кадр из художественного фильма "Тихий Дон" режиссера Сергея Герасимова. В главной роли - Петр Глебов Sputnik Sputnik

Во время Гражданской войны казаки разделились - одни поддерживали «красных», а другие «белых». Впрочем, многие метались и переходили с одной стороны на другую, что описано в романе Михаила Шолохова «Тихий Дон». Воспользовался тягой некоторых казаков к бунту и Гитлер, переманив на свою сторону несколько формирований во время Второй мировой войны.

3. Вольница

Cобрание малого казачьего круга в поселке Витязево на Кубани, 1992 Алексей Бойцов/Sputnik Алексей Бойцов/Sputnik

Изначально казачество формировалось предположительно из беглых крестьян, которые хотели свободы от государства или от своих хозяев и гнета феодальных повинностей. Поэтому в казачьих поселениях было уникальная для России система самоуправления - вольница. Все вопросы обсуждались на так называемом «казачьем кругу», где собирались взрослые мужчины и решали, кого наказать или оштрафовать, кто пойдет на охоту или рыбалку, а кто будет стоять в карауле.

4. Атаман

Дмитрий Каширин – атаман Верхнеуральской станицы 2-го военного отдела, 1912 - 1915 Государственный исторический музей Южного Урала

Вольницу возглавлял атаман, которого свободно выбирали взрослые мужчины вольницы. Атаман обладал большим авторитетом, к его советам и решениям прислушивались. При этом его власть не была авторитарной. Кроме того, в любой момент могли выбрать нового атамана, да и сам он мог сложить свои полномочия.

5. Конь

Казак без коня, что солдат без ружья. Казак без коня - кругом сирота. Казак голоден, а конь его сыт. Кажется, эти народные пословицы с лихвой отражают то, какую роль в жизни казака играет конь. Попросту, казак без коня - не казак.

Казак с жеребцом, захваченным при падении Плевны во время русско-турецкой войны (1878 - 1885) МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Ездить верхом они учились с раннего детства. Потерю преданного коня оплакивают, как потерю близкого родственника. В составе регулярной армии казаки входили с конными формированиями, хотя были и пешие полки.

6. Шашка

Илья Репин. Запорожцы пишут письмо турецкому султану, 1878-1891 Русский Музей Русский Музей

Таким же неотъемлемым атрибутом настоящего казака, помимо коня, была шашка - длинный рубяще-колющий клинок с небольшим изгибом. Шашку на поясе казак носил всегда, разве что не спал с ней. Хорошо иллюстрирует это, например, картина Ильи Репина «Запорожцы пишут письмо турецкому султану». Действие происходит во время русско-турецкой войны в XVII веке, однако казаки даже в расслабленной обстановке не расстаются с шашками, которые торчат на картине отовсюду. Кстати, в этом легендарном письме казаки в ярчайших выражениях шлют проклятья и оскорбления самому султану, и на картине видно, как они смеются, придумывая, хлесткие фразы (самая невинная из них - «свиная ты морда»).

С помощью шашки казаки могли выполнять невероятные трюки - мастерство фланировки чем-то напоминает джигитовку, только без коня. Без лишних слов - просто посмотрите видео выше.

7. Папаха

Краснодар. Казаки на улицах города во время Всекубанской казаческой Рады, 1990 Владимир Веленгурин/TASS Владимир Веленгурин/TASS

Мода и традиции казачьего облика и причесок была разная в разных регионах и в разное время: одни оставляли на выбритой голове чуб, другие отпускали длинные усы, третьи не брили бород. Однако многих объединяла меховая шапка-папаха. Изначально она была традиционным мужским головным убором у народов Кавказа и Средней Азии. Но позже «проникла» и в казачьи войска. В XV веке донских, южных, казаков в России даже называли черкасами, путая их с кавказским народом - черкесами.

8. Газыри

Кубанские казаки на Параде Победы на Красной площади 24 июня 1945 года в форме образца 1936 года Alexander Kiyan (CC BY-SA 3.0) Alexander Kiyan (CC BY-SA 3.0)

Еще одна деталь, без которую невозможно представить казака - нагрудные карманчики-газыри, которые крепились к кафтану-черкеске, еще одному традиционному для казаков предмету одежды. Можно подумать, что в них клали сигареты (как раз так шутили в советской комедии «Кавказская пленница»).

Юрий Никулин в роли Балбеса в фильме "Кавказская пленница" Леонид Гайдай/Мосфильм,1967 Леонид Гайдай/Мосфильм,1967

Однако, карманчики были предназначены для хранения пороха, чтобы защитить его от влаги. Читайте подробнее про газыри тут.

9. Шаровары

Александр Дутов, полковник генерального штаба царской армии, атаман Оренбургского казачьего войска, 1920 - 1921 Государственный исторический музей Южного Урала

Для многих казаков традиционным предметом одежды были также широченные брюки-шаровары, которые сужались к голени. Часто по бокам у них были лампасы. Впрочем, казачьи войска носили и брюки прямого кроя, и брюки-галифе, ставшие форменной одеждой красной армии. Почетной наградой в конной красной армии за особенную смелость были красные революционные шаровары. (Яркий эпизод с таким награждением есть в советском фильме «Офицеры»).

10. Танец-казачок

У казачка есть много схожего с украинским народным гопаком, и историки не сходятся в едином мнении, какой танец появился раньше. Основные элементы казачка - пляска в присядку с выбрасыванием по очереди одной и другой ноги вперед, высокие прыжки в шпагате, а также самые разные трюки и сальто, которые показывают молодецкую казачью удаль. Впоследствии эти движения перекочевали и в советский матросский танец «Яблочко».

Начинается казачок медленно, даже нежно, а потом темп усиливается и танец превращается в настоящую залихватскую пляску. Послушайте первую симфоническую фантазию на тему казачка композитора Александра Даргомыжского в 1864 году.

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