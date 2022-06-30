Русское казачество в 10 словах

Кубанские казаки со станицы Новоминской, 1979Борис Ушмайкин/Sputnik
Русское казачество - необычный культурный феномен, в чистом виде и не сословие, и не этническая группа, а скорее этносоциальная общность, которая обладает характерными чертами.
Этимология слова «казак» до конца неизвестна. По одной версии, в переводе с монгольского оно означает «охранять рубеж» - и казаки, действительно, были воинским формированием, охранявшим рубежи Российской Империи. По другой версии, это тюркское слово, которое означает «удалец, вольный человек».
Кубанские казаки в конце XIX векаSputnik
Именно так о казаках пишет Большая Советская Энциклопедия, и поспорить с этим утверждением сложно. Казаки всегда были на службе государства, но всегда были вольнолюбивыми людьми - отсюда и казачьи восстания. Так, казак Степан Разин в XVII веке и Емельян Пугачев в XVIII веке инициировали целые масштабные войны с царскими войсками.
Иллюстрация художника Ореста Верейского к роману Михаила Шолохова "Тихий Дон"Sputnik
Донские, кубанские, запорожские, сибирские, уральские - казаки «обитали» в самых разных частях страны и были очень разные по национальному составу, но все равно были казаками. Самое первое официальное казачье войско сформировалось именно на Дону - в 1570 году донские казаки получили грамоту от Ивана Грозного.
Кадр из художественного фильма "Тихий Дон" режиссера Сергея Герасимова. В главной роли - Петр ГлебовSputnik
Во время Гражданской войны казаки разделились - одни поддерживали «красных», а другие «белых». Впрочем, многие метались и переходили с одной стороны на другую, что описано в романе Михаила Шолохова «Тихий Дон». Воспользовался тягой некоторых казаков к бунту и Гитлер, переманив на свою сторону несколько формирований во время Второй мировой войны.
Cобрание малого казачьего круга в поселке Витязево на Кубани, 1992Алексей Бойцов/Sputnik
Изначально казачество формировалось предположительно из беглых крестьян, которые хотели свободы от государства или от своих хозяев и гнета феодальных повинностей. Поэтому в казачьих поселениях было уникальная для России система самоуправления - вольница. Все вопросы обсуждались на так называемом «казачьем кругу», где собирались взрослые мужчины и решали, кого наказать или оштрафовать, кто пойдет на охоту или рыбалку, а кто будет стоять в карауле.
Дмитрий Каширин – атаман Верхнеуральской станицы 2-го военного отдела, 1912 - 1915Государственный исторический музей Южного Урала
Вольницу возглавлял атаман, которого свободно выбирали взрослые мужчины вольницы. Атаман обладал большим авторитетом, к его советам и решениям прислушивались. При этом его власть не была авторитарной. Кроме того, в любой момент могли выбрать нового атамана, да и сам он мог сложить свои полномочия.
Казак без коня, что солдат без ружья. Казак без коня - кругом сирота. Казак голоден, а конь его сыт. Кажется, эти народные пословицы с лихвой отражают то, какую роль в жизни казака играет конь. Попросту, казак без коня - не казак.
Казак с жеребцом, захваченным при падении Плевны во время русско-турецкой войны (1878 - 1885)МАММ/МДФ/russiainphoto.ru
Ездить верхом они учились с раннего детства. Потерю преданного коня оплакивают, как потерю близкого родственника. В составе регулярной армии казаки входили с конными формированиями, хотя были и пешие полки.
Илья Репин. Запорожцы пишут письмо турецкому султану, 1878-1891Русский Музей
Таким же неотъемлемым атрибутом настоящего казака, помимо коня, была шашка - длинный рубяще-колющий клинок с небольшим изгибом. Шашку на поясе казак носил всегда, разве что не спал с ней. Хорошо иллюстрирует это, например, картина Ильи Репина «Запорожцы пишут письмо турецкому султану». Действие происходит во время русско-турецкой войны в XVII веке, однако казаки даже в расслабленной обстановке не расстаются с шашками, которые торчат на картине отовсюду. Кстати, в этом легендарном письме казаки в ярчайших выражениях шлют проклятья и оскорбления самому султану, и на картине видно, как они смеются, придумывая, хлесткие фразы (самая невинная из них - «свиная ты морда»).
С помощью шашки казаки могли выполнять невероятные трюки - мастерство фланировки чем-то напоминает джигитовку, только без коня. Без лишних слов - просто посмотрите видео выше.
Краснодар. Казаки на улицах города во время Всекубанской казаческой Рады, 1990Владимир Веленгурин/TASS
Мода и традиции казачьего облика и причесок была разная в разных регионах и в разное время: одни оставляли на выбритой голове чуб, другие отпускали длинные усы, третьи не брили бород. Однако многих объединяла меховая шапка-папаха. Изначально она была традиционным мужским головным убором у народов Кавказа и Средней Азии. Но позже «проникла» и в казачьи войска. В XV веке донских, южных, казаков в России даже называли черкасами, путая их с кавказским народом - черкесами.
Кубанские казаки на Параде Победы на Красной площади 24 июня 1945 года в форме образца 1936 годаAlexander Kiyan (CC BY-SA 3.0)
Еще одна деталь, без которую невозможно представить казака - нагрудные карманчики-газыри, которые крепились к кафтану-черкеске, еще одному традиционному для казаков предмету одежды. Можно подумать, что в них клали сигареты (как раз так шутили в советской комедии «Кавказская пленница»).
Юрий Никулин в роли Балбеса в фильме "Кавказская пленница"Леонид Гайдай/Мосфильм,1967
Однако, карманчики были предназначены для хранения пороха, чтобы защитить его от влаги. Читайте подробнее про газыри тут.
Александр Дутов, полковник генерального штаба царской армии, атаман Оренбургского казачьего войска, 1920 - 1921Государственный исторический музей Южного Урала
Для многих казаков традиционным предметом одежды были также широченные брюки-шаровары, которые сужались к голени. Часто по бокам у них были лампасы. Впрочем, казачьи войска носили и брюки прямого кроя, и брюки-галифе, ставшие форменной одеждой красной армии. Почетной наградой в конной красной армии за особенную смелость были красные революционные шаровары. (Яркий эпизод с таким награждением есть в советском фильме «Офицеры»).
У казачка есть много схожего с украинским народным гопаком, и историки не сходятся в едином мнении, какой танец появился раньше. Основные элементы казачка - пляска в присядку с выбрасыванием по очереди одной и другой ноги вперед, высокие прыжки в шпагате, а также самые разные трюки и сальто, которые показывают молодецкую казачью удаль. Впоследствии эти движения перекочевали и в советский матросский танец «Яблочко».
Начинается казачок медленно, даже нежно, а потом темп усиливается и танец превращается в настоящую залихватскую пляску. Послушайте первую симфоническую фантазию на тему казачка композитора Александра Даргомыжского в 1864 году.
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