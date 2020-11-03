Зачем кавказским мужчинам и казакам нужны были ЭТИ нашивки? (ФОТО)

Специальные кармашки на груди были отличительным элементом национального костюма многих кавказских народов, а также казаков. Что же они там хранили?

Представитель лакцев, коренного народа Северного Кавказа (преимущественно Дагестана) Кунсткамера/russiainphoto.ru

В советское время в массовой культуре эти небольшие кармашки ассоциировались, конечно, с Балбесом из «Кавказской пленницы». В комедии есть известный эпизод в ресторане, где герои обговаривают похищение невесты. Балбес в исполнении Юрия Никулина достает из нашивок своего псевдокавказского наряда папиросу и что-то вроде прикуривателя.

Юрий Никулин в роли Балбеса Леонид Гайдай/Мосфильм,1967 Леонид Гайдай/Мосфильм,1967

В действительности этот элемент костюма называется «газыри». Их нашивали на грудь многие кавказские народы - от грузин, чеченцев и осетин до кабардинцев и адыгейцев. Впервые русские увидели такой костюм на черкесах, поэтому исторически сложилось так, что кафтан с такими нашивками называется в русском языке «черкеска».

Слева - черкес, справа - кабардинец Григорий Гагарин Григорий Гагарин

Газыри появились на черкесках в XVIII веке, с появлением огнестрельного оружия. В перехваченные тканью или кожей небольшие отверстия помещали пули и нужное для них количество пороха. По сути это был патронташ. Такое устройство не давало пороху намокнуть.

Руководители Горской республики (между 1917-1920) Общественное достояние Общественное достояние

В отсеках ближе к подмышкам хранили щепки для разжигания снаряда, а позже специальное устройство - капсюль. Газырей могло быть от четырех и до 18 с каждой стороны. Кстати, изначально их не нашивали на грудь - были специальные сумки-газырницы, которые надевались через плечо или крепились на пояс.

Газырница, XIX век shakko (CC BY-SA 3.0) shakko (CC BY-SA 3.0)

Многие кавказцы воевали на конях, поэтому главной функциональной особенностью газырей было то, что они позволяли заряжать ружье прямо на скаку.

Мужчина в черкеске с газырями демонстрирует коня, которого хочет продать, 1900-ые МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

В XIX веке Российская Империя стала завоевывать территории Кавказа и конные казачьи войска переняли многие элементы одежды кавказцев - меховые шапки-папахи, плащи-бурки, изогнутые сабли-шашки, а также черкески с газырями.

Особенным роскошеством считались газыри с серебряными наболдашниками. Кстати, в черкеске с газырями любил красоваться и Николай II, но в его костюме это была исключительно декоративная деталь.

Николай II в форме Лейб-гвардии Гусарского Его Величества полка russiainphoto.ru

Самым известным казаком и обладателем газырей (после Балбеса) был барон Врангель, генерал царской армии, а затем один из предводителей антибольшевистского Белого движения, в котором казаки играли не последнюю роль. Повседневной военной формой Врангеля был черный кафтан с нашитыми на нее газырями. За специфический наряд его даже прозвали черным бароном. Была у него и белая, парадная форма с газырями.

Петр Врангель Общественное достояние Общественное достояние

Служили казаки и советской власти, и последняя уважала ставшую традиционной форму - на Параде Победы 1945 года на груди казаков красовались и газыри, и ордена.

Кубанские казаки на Параде Победы на Красной площади 24 июня 1945 года в форме образца 1936 года Alexander Kiyan (CC BY-SA 3.0) Alexander Kiyan (CC BY-SA 3.0)

Сейчас черкеску с газырями можно часто увидеть на исполнителях народных танцев.