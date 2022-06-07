Как СССР чуть было не стал страной с рыночной экономикой (ФОТО)

В 1920-х большевики ненадолго вернули частную собственность и рынок. Новая экономическая политика вошла в историю страны как яркий и неоднозначный период.

После революции 1917 года и Гражданской войны в России экономика была практически разрушена и стране угрожал голод. Из-за жестоких мер военного коммунизма началось недовольство народных масс и антибольшевистские выступления.

Бойкот лавки нэпмана (они были лишены избирательных прав как «нетрудовые элементы») МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Чтобы выйти из создавшейся ситуации и сохранить свои властные позиции, в 1921 большевики пошли на неожиданный шаг и вернули частное предпринимательство в сфере малого и среднего бизнеса. Эти послабления войдут в историю как Новая Экономическая Политика (НЭП).

Открытие Всесоюзного торжища в Нижнем Новгороде Аркадий Шайхет/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

В первую очередь она коснулась сферы продовольствия. Огромный продовольственный налог, легший непосильной ношей на крестьян, был сильно снижен, кроме того частным людям разрешили торговать излишками.

Уличная торговля в Москве Александр Родченко/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Вместо продовольственного «пайка» людям стали выдавать зарплату деньгами, на которые они сами могли купить еду. Разрешили нанимать рабочую силу в частном порядке и даже создавать небольшие частные предприятия. В стране победившего коммунизма фактически разрешили рыночные отношения.

В мастерской А. Родченко за чаем: Варвара Степанова, О. Е. Родченко (мать Родченко) и студентка ВХУТЕМАСа Е. Семенова Александр Родченко/МАММ/МДФ//russiainphoto.ru

Появились частные лавки, питейные заведения, кабаре и рестораны и некоторая свобода и оживление после кровавой войны.

В коммерческом ресторане РГАКФД РГАКФД

Особенно очевидно повлиял НЭП на моду - стало не стыдно заниматься таким “мещанством” как забота о внешнем виде.

Девушка периода НЭПа / Портрет Лили Брик Михаил Смодор/«Костромская старина»; Александр Родченко/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Рабочие халаты сменились на модные наряды: женщины увлеклись шляпками, чулками, свободными платьями, а также впервые стали коротко стричь волосы и делать прически с завивками аля Зельда Фицджеральд. Мужчины так облачились в сложные костюмы с подтяжками.

Служащие Торговой палаты на отдыхе в окрестностях Петрограда Центральный государственный архив кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга/russiainphoto.ru

Чуждый коммунизму дух НЭПа проник и в культуру, продолжая традиции авангарда, художники, дизайнеры, музыканты, кинематографисты делали смелые эксперименты…

Атмосферу НЭПа в столицах вполне можно сравнить с скромным вариантом американской эпохи джаза и «Великого Гэтсби», а Москва 1920-х стала похожа на Берлин или Париж.

Портрет неизвестной / Актриса Фаина Раневская Михаил Смодор/«Костромская старина»; Моисей Наппельбаум/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Однако продлился НЭП недолго. Он был не в состоянии решить реальных экономических вызовов, стоявших перед страной. К 1927 году перестало хватать продовольствия для обеспечения рабочих и служащих городов, мелкие производители и лавочники не могли поднять страну после разрухи гражданской войны.

Съемочная группа II и III конгрессов Коминтерна Государственный музей политической истории России/russiainphoto.ru

России очевидно была необходима ускоренная индустриализация, чтобы противостоять угрозе иностранных интервенций. Кроме того, многие большевики из руководства партии были обеспокоены, как бы в страну не проник презренный капитализм.

Люди эпохи НЭПа Архивное фото Архивное фото

Забота о еде, весельях и приумножении капиталов были восприняты как возвращение буржуазного образа жизни и «мещанства», а «нэпманы» как реинкарнация эксплуататоров и врагов рабочего класса.

Разбогатевшие на мелком предпринимательстве люди стали хозяевами жизни. Но слово «Нэпман» стало таким же ругательным понятием, как «буржуй».

"Питался нэпман исключительно в ресторане" (карикатура 1922 г.) Public domain Public domain

Началом свертывания НЭПа стало насильственное изъятие зерна у крестьян в 1928, затем в апреле 1929 г. на XVI партийной конференции был утверждён план форсированной индустриализации СССР, предполагавший конец рыночной экономики и ее тотальную централизацию. В результате государство взяло управление всем «бизнесом» в свои руки.

Карикатура на нэпмана и открытка эпохи НЭП Архивное фото Архивное фото

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