10 ГЛАВНЫХ советских художников-пропагандистов

До революции работал с карикатурами в течение десяти лет и, к приходу советской власти, уже был признанным мастером сатирического рисунка. Затем стал создавать пропагандистские плакаты с фабричной и рабочей тематикой.
В своих карикатурных работах Моор высмеивал не только буржуазию, но и христианство. В то время религия считалась врагом коммунизма, и плакаты художника расклеивались у входа в храмы, призывая к конфискации церковного имущества в пользу государства и бедных людей.
Тоидзе родился в Тифлисе (ныне Тбилиси), там же обучился художественному мастерству у своего отца Моисея Тоидзе. В 17 лет стал одним из основоположников нового стиля в живописи – социалистического реализма. Его творчество сыграло важную роль в становлении советской темы в искусстве Грузии.
Выступление И.В. Сталина на торжественном собрании, посвящённом XXIV годовщине Великой Октябрьской социалистической революции. 1947Ираклий Тоидзе
В 1937 году Тоидзе переехал в Москву, где начал работать над пропагандистскими плакатами. Наряду с его знаменитыми портретами Сталина, широко известны и работы, посвященные военной тематике. В них отражен образ Родины, наполненный патриотизмом, романтикой и героизмом.
Кукрыниксы – трио советских графиков и живописцев Михаила Куприянова, Порфирия Крылова и Николая Соколова. Их работы были опубликованы в главной советской газете «Правда» и сатирическом журнале «Крокодил». Коллектив описывал повестку политических событий в СССР и за рубежом в сатирическом карикатурном стиле.
Кукрыниксы "Наполеон потерпел поражение. То же будет и с зазнавшимся Гитлером". Репродукция плаката из фондов Государственного Исторического музеяПавел Балабанов/Sputnik
Антифашистская тематика была важной частью их творчества. Так, плакат «Беспощадно разгромими уничтожим врага!» стал одним из первых, который появился в СССР после начала Второй мировой войны.
«Первая конная армия» («Иосиф Виссарионович Сталин с командным составом Первой Конной армии», 1935Александр Герасимов
Герасимов был учеником русского импрессиониста Константина Коровина, поэтому было неожиданно, что он обратился к социалистическому реализму. В 1925 году он вступил в Ассоциацию художников революционной России и стал писать лидеров СССР.
И. В. Сталин и К. Е. Ворошилов в Кремле, 1938Александр Герасимов/Третьяковская галерея
Особенно высоко ценились его картины с Иосифом Сталиным. Герасимов получил четыре Сталинские премии, его принято считать любимым художником вождя.
В.И. Ленин и И.В. Сталин за разработкой плана ГОЭЛРО, 1957Дмитрий Налбандян
Налбандян был еще одним выдающимся художником, который, наряду с пропагандистским искусством, работал также в жанре пейзажа и натюрморта.
Ереван строится. 1972Дмитрий Налбандян
Кроме того, он был мастером портрета и изображал таких советских лидеров как Сталин, Хрущев, Брежнев, а также представителей элиты коммунистической партии, за что получил неофициальный титул «первой кисти Политбюро» на советской художественной сцене.
Борис Иогансон. «Допрос коммунистов», 1933. Третьяковская галерея, репродукцияC. Коган/Sputnik
Много работал в стиле социалистического реализма, его принято считать основателем этого направления. Картины Иогансона считались образцовыми в советском искусстве, он стал одним из художников, чье творчество определило ход развития культуры и социалистической идеологии Советского Союза. Как и большинство его коллег, он также создал несколько патриотических антигитлеровских плакатов.
Борис Иогансон. Освобождение, 1946Калужский музей изобразительных искусств
В 1941 году его удостоили Сталинской премии первой степени за картину «На старом уральском заводе», на которой изображено обострение классового противостояния в российском обществе.
Исаак Бродский. Выступление В. И. Ленина на митинге рабочих Путиловского завода в мае 1917 года (1929)Государственный исторический музей
Бродский посвятил свое творчество революционной тематике и часто изображал идеологов революции. В 1920 году он посетил съезд в Петрограде, где сделал наброски Ленина, а затем показал их вождю и попросил его подписать.
Исаак Бродский. В.И. Ленин в Смольном в 1917 году (1930)Бердянский художественный музей имени И.И. Бродского, Третьяковская галерея
Сначала Ленин решил, что он не похож на себя на рисунках, но окружающие убедили его в обратном. «Первый раз в жизни я подписываюсь под тем, с чем не согласен», – сказал Ленин и поставил автограф. Бродский сыграл важную роль в советской художественной школе. Будучи главой Российской академии художеств, он сумел подготовить многих талантливых советских художников.
Скульптура работы архитектора Веры Игнатьевны Мухиной "Рабочий и колхозница"Анатолий Сергеев-Васильев/Sputnik
Мухина была ученицей французского художника Антуана Бурделя. Она создала скульптуры в рамках «Ленинского плана монументальной пропаганды», а прославилась монументом «Рабочий и колхозница». Последняя работа была сделана для украшения советского павильона на Всемирной выставке в Париже 1937 года.
Скульптура "Крестьянка" работы Веры МухинойSputnik
После выставки скульптуру привезли в СССР, смонтировали повторно и установили на ВДНХ. Она стала одним из символов Москвы и Советского Союза.
Александр Дейнека. «Эстафета по кольцу Б», 1947Третьяковская галерея
Революция 1917 года определила судьбу Дейнеки. Когда социалистическая идеология начала распространяться по СССР, он должен был стать «художественным защитником» революции – пропагандировать новый образ жизни.
Александр Дейнека. Оборона Севастополя, 1942Русский музей
Дейнека работал фотографом, выпускал плакаты и принимал участие в советских театральных постановках. Он вдохновлялся творчеством Маяковского, оба были воодушевлены искренней верой в революцию и советскую власть, любовью к пролетариату. Дейнека также создал одни из самых сильных образов борцов с фашизмом.
Александр Самохвалов. Девушка в футболке. 1931-1932Русский музей
В 1920-1930-е годы Самохвалов сосредоточил свое искусство на актуальной на тот момент теме пятилеток, этапах индустриализации страны. В 1935 году, через шесть месяцев после начала масштабных репрессий, Сталин произнес знаменитую фразу: «Жить стало лучше, жить стало веселее». Художник Самохвалов, который в те времена сотрудничал с Александром Дейнекой, умело выразил эти слова в своем искусстве и был признан за это советским лидером.
Александр Самохвалов. Киров принимает парад физкультурников. 1935Общественное достояние
Хотя такие истории подразумевают, что у пропагандистского искусства была и темная сторона, на самом деле все было не так мрачно. Многие произведения искусства оказали положительное влияние на общественную мораль и вдохновляли на веру, дружбу и здоровый образ жизни. Знаковой частью творчества Самохвалова были картины, изображавшие праздники и занятия спортом.
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