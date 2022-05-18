10 ГЛАВНЫХ советских художников-пропагандистов

Искусство во всех его проявлениях всегда было инструментами пропаганды идей коммунизма и коллективизма в СССР. Мы собрали десять художников, вошедших в историю.

1. Дмитрий Моор (1883-1946)

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До революции работал с карикатурами в течение десяти лет и, к приходу советской власти, уже был признанным мастером сатирического рисунка. Затем стал создавать пропагандистские плакаты с фабричной и рабочей тематикой.

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В своих карикатурных работах Моор высмеивал не только буржуазию, но и христианство. В то время религия считалась врагом коммунизма, и плакаты художника расклеивались у входа в храмы, призывая к конфискации церковного имущества в пользу государства и бедных людей.

2. Ираклий Тоидзе (1902-1985)

Тоидзе родился в Тифлисе (ныне Тбилиси), там же обучился художественному мастерству у своего отца Моисея Тоидзе. В 17 лет стал одним из основоположников нового стиля в живописи – социалистического реализма. Его творчество сыграло важную роль в становлении советской темы в искусстве Грузии.

Выступление И.В. Сталина на торжественном собрании, посвящённом XXIV годовщине Великой Октябрьской социалистической революции. 1947 Ираклий Тоидзе Ираклий Тоидзе

В 1937 году Тоидзе переехал в Москву, где начал работать над пропагандистскими плакатами. Наряду с его знаменитыми портретами Сталина, широко известны и работы, посвященные военной тематике. В них отражен образ Родины, наполненный патриотизмом, романтикой и героизмом.

3. Кукрыниксы

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Кукрыниксы – трио советских графиков и живописцев Михаила Куприянова, Порфирия Крылова и Николая Соколова. Их работы были опубликованы в главной советской газете «Правда» и сатирическом журнале «Крокодил». Коллектив описывал повестку политических событий в СССР и за рубежом в сатирическом карикатурном стиле.

Кукрыниксы "Наполеон потерпел поражение. То же будет и с зазнавшимся Гитлером". Репродукция плаката из фондов Государственного Исторического музея Павел Балабанов/Sputnik Павел Балабанов/Sputnik

Антифашистская тематика была важной частью их творчества. Так, плакат «Беспощадно разгромими уничтожим врага!» стал одним из первых, который появился в СССР после начала Второй мировой войны.

4. Александр Герасимов (1881-1963)

«Первая конная армия» («Иосиф Виссарионович Сталин с командным составом Первой Конной армии», 1935 Александр Герасимов Александр Герасимов

Герасимов был учеником русского импрессиониста Константина Коровина, поэтому было неожиданно, что он обратился к социалистическому реализму. В 1925 году он вступил в Ассоциацию художников революционной России и стал писать лидеров СССР.

И. В. Сталин и К. Е. Ворошилов в Кремле, 1938 Александр Герасимов/Третьяковская галерея Александр Герасимов/Третьяковская галерея

Особенно высоко ценились его картины с Иосифом Сталиным. Герасимов получил четыре Сталинские премии, его принято считать любимым художником вождя.

5. Дмитрий Налбандян (1906-1993)

В.И. Ленин и И.В. Сталин за разработкой плана ГОЭЛРО, 1957 Дмитрий Налбандян Дмитрий Налбандян

Налбандян был еще одним выдающимся художником, который, наряду с пропагандистским искусством, работал также в жанре пейзажа и натюрморта.

Ереван строится. 1972 Дмитрий Налбандян Дмитрий Налбандян

Кроме того, он был мастером портрета и изображал таких советских лидеров как Сталин, Хрущев, Брежнев, а также представителей элиты коммунистической партии, за что получил неофициальный титул «первой кисти Политбюро» на советской художественной сцене.

6. Борис Иогансон (1893-1973)

Борис Иогансон. «Допрос коммунистов», 1933. Третьяковская галерея, репродукция C. Коган/Sputnik C. Коган/Sputnik

Много работал в стиле социалистического реализма, его принято считать основателем этого направления. Картины Иогансона считались образцовыми в советском искусстве, он стал одним из художников, чье творчество определило ход развития культуры и социалистической идеологии Советского Союза. Как и большинство его коллег, он также создал несколько патриотических антигитлеровских плакатов.

Борис Иогансон. Освобождение, 1946 Калужский музей изобразительных искусств Калужский музей изобразительных искусств

В 1941 году его удостоили Сталинской премии первой степени за картину «На старом уральском заводе», на которой изображено обострение классового противостояния в российском обществе.

7. Исаак Бродский (1883-1939)

Исаак Бродский. Выступление В. И. Ленина на митинге рабочих Путиловского завода в мае 1917 года (1929) Государственный исторический музей Государственный исторический музей

Бродский посвятил свое творчество революционной тематике и часто изображал идеологов революции. В 1920 году он посетил съезд в Петрограде, где сделал наброски Ленина, а затем показал их вождю и попросил его подписать.

Исаак Бродский. В.И. Ленин в Смольном в 1917 году (1930) Бердянский художественный музей имени И.И. Бродского, Третьяковская галерея Бердянский художественный музей имени И.И. Бродского, Третьяковская галерея

Сначала Ленин решил, что он не похож на себя на рисунках, но окружающие убедили его в обратном. «Первый раз в жизни я подписываюсь под тем, с чем не согласен», – сказал Ленин и поставил автограф. Бродский сыграл важную роль в советской художественной школе. Будучи главой Российской академии художеств, он сумел подготовить многих талантливых советских художников.

8. Вера Мухина (1889-1953)

Скульптура работы архитектора Веры Игнатьевны Мухиной "Рабочий и колхозница" Анатолий Сергеев-Васильев/Sputnik Анатолий Сергеев-Васильев/Sputnik

Мухина была ученицей французского художника Антуана Бурделя. Она создала скульптуры в рамках «Ленинского плана монументальной пропаганды», а прославилась монументом «Рабочий и колхозница». Последняя работа была сделана для украшения советского павильона на Всемирной выставке в Париже 1937 года.

Скульптура "Крестьянка" работы Веры Мухиной Sputnik Sputnik

После выставки скульптуру привезли в СССР, смонтировали повторно и установили на ВДНХ. Она стала одним из символов Москвы и Советского Союза.

9. Александр Дейнека (1899-1969)

Александр Дейнека. «Эстафета по кольцу Б», 1947 Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Революция 1917 года определила судьбу Дейнеки. Когда социалистическая идеология начала распространяться по СССР, он должен был стать «художественным защитником» революции – пропагандировать новый образ жизни.

Александр Дейнека. Оборона Севастополя, 1942 Русский музей Русский музей

Дейнека работал фотографом, выпускал плакаты и принимал участие в советских театральных постановках. Он вдохновлялся творчеством Маяковского, оба были воодушевлены искренней верой в революцию и советскую власть, любовью к пролетариату. Дейнека также создал одни из самых сильных образов борцов с фашизмом.

10. Александр Самохвалов (1894-1971)

Александр Самохвалов. Девушка в футболке. 1931-1932 Русский музей Русский музей

В 1920-1930-е годы Самохвалов сосредоточил свое искусство на актуальной на тот момент теме пятилеток, этапах индустриализации страны. В 1935 году, через шесть месяцев после начала масштабных репрессий, Сталин произнес знаменитую фразу: «Жить стало лучше, жить стало веселее». Художник Самохвалов, который в те времена сотрудничал с Александром Дейнекой, умело выразил эти слова в своем искусстве и был признан за это советским лидером.

Александр Самохвалов. Киров принимает парад физкультурников. 1935 Общественное достояние Общественное достояние

Хотя такие истории подразумевают, что у пропагандистского искусства была и темная сторона, на самом деле все было не так мрачно. Многие произведения искусства оказали положительное влияние на общественную мораль и вдохновляли на веру, дружбу и здоровый образ жизни. Знаковой частью творчества Самохвалова были картины, изображавшие праздники и занятия спортом.

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