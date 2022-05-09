Как западные страны награждали Красную Армию (ФОТО)

Сотни советских военнослужащих — от простых рядовых до маршалов — были отмечены в ходе Второй мировой войны американскими, британскими и французскими военными наградами.

Первыми награжденными стали четыре летчика Северного флота, среди которых был знаменитый ас дважды Герой Советского Союза подполковник Борис Сафонов. 19 марта 1942 года прямо на базе флота в Полярном глава Британской военной миссии в СССР генерал-лейтенант Фрэнк Мэйсон-Макфарлан вручил им кресты «За выдающиеся летные заслуги».

Слева: Командир 2-го гвардейского Краснознаменного истребительного авиаполка гвардии подполковник Борис Сафонов. Справа: Крест «За выдающиеся летные заслуги». Архивное фото; Общественное достояние Архивное фото; Общественное достояние

Американцы свое первое награждение провели гораздо позже — в двухлетнюю годовщину нападения Германии на СССР 22 июня 1943 года. Посольство США передало наркому (министру) иностранных дел Вячеславу Молотову 59 крестов, орденов и медалей, при том, что никого из награжденных тогда в Москве не было. Все они в это время сражались на фронтах.

Вячеслав Молотов произносит речь при награждении американскими орденами и медалями военнослужащих Красной Армии и Военно-Морского Флота. Архив внешней политики РФ Архив внешней политики РФ

У союзников в распоряжении имелся широкий набор наград, которыми они охотно отмечали храбрых советских военнослужащих: американские крест «За выдающиеся заслуги», Серебряная и Бронзовая звезды, медали Армии и ВМС «За выдающуюся службу», орден «Легион Почета», орден Британской империи и другие. Несколько позже с награждением Красной Армии подключились французы. В 1944 году маршал Александр Василевский был удостоен Военного креста, а уже после войны орден Почетного легиона 2-й степени вручили маршалу Ивану Коневу.

Слева: Маршал Советского Союза дважды Герой Советского Союза Иван Степанович Конев. Справа: Орден Почетного легиона. Министерство обороны РФ; Fdutil (CC BY-SA 3.0) Министерство обороны РФ; Fdutil (CC BY-SA 3.0)

Конечно, западные союзники не знали всех обстоятельств подвигов и заслуг военнослужащих Красной Армии (если это не касалось видных военачальников). Чаще всего они просто сообщали советской стороне о своем желании вручить определенное количество медалей и крестов, после чего в СССР начинали подыскивать достойных кандидатов. В свою очередь, советских наград удостаивались и военнослужащие западноевропейских армий.

Слева: Маршал Советского Союза Александр Василевский. Справа: Военный крест (Франция). Министерство обороны РФ; Rama (CC BY-SA 2.0) Министерство обороны РФ; Rama (CC BY-SA 2.0)

Большинство наград союзников были «демократическими» и подходили для вручения как простым солдатам, так и высокопоставленным военачальникам. Так, например, крестом «За выдающиеся заслуги» был награжден генерал Василий Чуйков, чья 62-я армия из последних сил удержала Сталинград в конце 1942 года. Вместе с тем, такой же крест вручили разведчику 681-го стрелкового полка старшему сержанту Федору Трофимову, который весной 1945 года в Чехословакии вывел из окружения группу американских десантников.

Слева: Герой Советского Союза Федор Леонтьевич Трофимов. Справа: Крест «За выдающиеся заслуги». Министерство обороны РФ; Paul Hudson (CC BY 2.0) Министерство обороны РФ; Paul Hudson (CC BY 2.0)

Из привилегированных наград, предназначенных исключительно для высшего командирского состава Красной Армии, особо впечатлял британский Почетнейший орден Бани. Его необычное имя связано со средневековой традицией посвящения в рыцарство, суть которого состояла в том, что претенденты перед церемонией были обязаны провести бессонную ночь и пройти через ряд очистительных процедур для тела. Почетным рыцарем Большого Креста ордена Бани стал маршал Георгий Жуков. Маршалы Иван Конев и Константин Рокоссовский удостоились чести стать Почетными Рыцарями-Командорами.

Слева: Маршал Советского Союза Георгий Жуков. Справа: Орден Бани. Sputnik; Borodun (CC BY-SA 4.0) Sputnik; Borodun (CC BY-SA 4.0)

По предложению фельдмаршала Бернарда Монтгомери, Жукова и Рокоссовского вместе с генералами Василием Соколовским и Михаилом Малининым (им вручали ордена Британской империи) награждали в самом центре разрушенного Берлина. По воспоминаниям Георгия Константиновича, когда решался вопрос о месте проведения церемонии, британский военачальник обратился к советским коллегам со следующими словами: «Советские войска произвели свой завершающий удар в районе Бранденбургских ворот, где они водрузили над рейхстагом Красное знамя. Я полагаю, что именно в этом месте и следует вручить вам ордена Великобритании, которыми отмечаются заслуги руководимых вами советских войск».

Слева: Награждение Маршала Советского Союза Константина Рокоссовского орденом Бани. Справа: Орден Британской империи. Общественное достояние; Alexei Nikolayevich Romanov (CC BY-SA 4.0) Общественное достояние; Alexei Nikolayevich Romanov (CC BY-SA 4.0)

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