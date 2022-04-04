Как Советский Союз переломил ход Великой Отечественной войны в 1943 (ФОТО)

Коренной перелом в войне начался в Сталинграде и был закреплен в ходе Курской битвы.

В конце 1942 года советские войска превратили наметившуюся в Сталинграде катастрофу в блистательную победу. Они окружили увязшие в городе 6-ю армию и части 4-й танковой армии вермахта общей численностью в 330 тысяч человек, пресекли все попытки войск генерал-фельдмаршала Эриха фон Манштейна их деблокировать, а также разгромили находившиеся поблизости на среднем Дону десять итальянских и румынских дивизий.

Лишив тем самым окруженных немецких солдат последней надежды на спасение, Красная Армия в январе следующего года приступила к планомерной ликвидации «котла». В ходе операции «Кольцо» силы противника были сломлены и рассечены на несколько изолированных группировок, которые капитулировали 31 января и 2 февраля. В советский плен попало свыше 91 тысячи солдат, 24 генерала и командующий 6-й армией генерал-фельдмаршал Фридрих Паулюс.

«Славная эпопея Сталинграда знаменует решительный поворот в справедливой войне цивилизованного мира против гитлеровской Германии... О советскую скалу разбились волны фашистских орд... 6-я германская армия, которая, как ураган, пронеслась по Франции, целиком уничтожена», — писал восхищенный лидер французских коммунистов Морис Терез.

Сталинград 31 января 1943 года. Георгий Зельма/Sputnik Георгий Зельма/Sputnik

Из-за случившегося на Волге фиаско наступавшая в направлении нефтяных месторождений Кавказа группа армий «А» генерала Эвальда фон Клейста оказалась под угрозой отсечения от основных сил. Преследуемая советскими войсками, она начала отходить с занятых позиций. В ходе тяжелых зимних боев Красная Армия освободила обширные территории юга СССР. В феврале солдаты 46-й армии скинули с вершин Эльбруса установленные здесь в августе 1942 года немецкие флаги и водрузили вместо них советские.

Наступавшие со сталинградского направления советские войска рвались к Ростову-на-Дону, чтобы перерезать для Клейста пути отхода. Однако ожесточенное сопротивление противника не позволило освободить город вплоть до 14 февраля. Румынские и немецкие войска к этому времени успели отойти за оборонительные рубежи по реке Миус и так называемую «Голубую линию» на Таманском полуострове, прикрывающую путь в Крым. Здесь и было остановлено наступление Красной Армии.

Советские войска в ходе битвы за Кавказ. Макс Альперт/Sputnik Макс Альперт/Sputnik

Куда меньше немцам и их союзникам повезло в районе Воронежа и Курска, где советские войска под командованием генерал-полковника Филиппа Голикова провели целый ряд успешных наступательных операций. В результате стремительного прорыва были разгромлены войска сразу трех государств: 24-й немецкий танковый корпус, основные силы 2-й венгерской и 2-й немецкой армий, а также итальянский альпийский корпус.

«Впереди был Харьков», — вспоминал командовавший тогда 40-й армией маршал Кирилл Москаленко: «Вторая столица Украины подобно магниту притягивала к себе наши войска. И этот порыв не могли сдержать ни сопротивление противника, ни продолжавшая свирепствовать пурга… Гитлеровское командование упорно цеплялось за Харьков. Оно понимало, что, потеряв его, не сможет удержать в своих руках и Донецкий угольный бассейн». Тем не менее, 16 февраля город был освобожден Красной Армией.

Бойцы Красной Армии ведут бой на улицах Воронежа в 1943 году. Sputnik Sputnik

Ведя бои по освобождению Украины, Красная Армия при этом всеми силами рвалась к важному стратегическому рубежу — реке Днепр. 20 февраля в ходе операции «Скачок» совершившие прорыв советские танкисты появились в окрестностях Запорожья, где располагался штаб группы армий «Юг» генерал-фельдмаршала Эриха фон Манштейна и где в это время находился Адольф Гитлер. «Ни одной части не было между нами и нашим врагом! Я поэтому очень успокоился, когда Гитлер вечером этого дня вылетел в свою ставку», — отметил в «Утерянных победах» Манштейн.

Попытка захватить переправы на Днепре, как вскоре выяснилось, была преждевременной. В результате стремительного наступления растянулись коммуникации частей Красной Армии, не хватало горючего, а недооцененный поначалу советским командованием противник перешел в контрнаступление. В итоге Манштейн не только ликвидировал прорыв, но и сумел отбить Харьков и Белгород. «Слово Харьков магически притягивало солдат и среднее звено руководства армии», — вспоминал генерал-фельдмаршал: «Танковый корпус СС хотел преподнести вновь завоеванную столицу Украины (город был столицей УССР до 1934 года — прим. Russia Beyond) "своему фюреру" в качестве знака победы и кратчайшим путем пробивался к нему».

С наступлением весенней распутицы стороны взяли небольшую передышку и стали готовиться к летней кампании. Предполагалось, что основное противоборство будет проходить в районе так называемой Курской дуги — обращенного в западную сторону выступа глубиной до 150 км и шириной до 200 км, где сосредоточились крупные силы Красной Армии.

Немецкие войска около Харькова. Bundesarchiv Bundesarchiv

В это время на севере СССР советским войскам наконец удалось прорвать блокаду Ленинграда. Через пробитый 18 января 1943 года в ходе операции «Искра» южнее Ладожского озера коридор переживший страшный голод город стал снова регулярно снабжаться продовольствием.

Не останавливаясь на достигнутом, Красная Армия развивала наступление, намереваясь разгромить всю группу армий «Север». Масштабная операция «Полярная Звезда», однако, завершилась провалом. К началу апреля советские войска продвинулись на всех направлениях лишь на несколько километров, понеся при этом существенные потери в 280 тысяч человек убитыми и ранеными (немцы потеряли более 78 тысяч).

«После блестящих побед на Дону и Волге неудачи на этом фронте удручали», — писал с досадой маршал артиллерии Николай Воронов: «Ясно было, что не следовало затевать здесь крупной операции. Нашей могучей технике нужны просторы, здесь же она увязала в болотах. Снова в душе накапливалось раздражение против тех, кто составлял красивые планы операции, не потрудившись изучить условия местности, пути сообщения, особенности климата... Мы обрекали на гибель технику, теряли множество людей и неисчислимое количество боеприпасов на явно бесперспективных направлениях».

Встреча бойцов и командиров Волховского и Ленинградского фронтов в Рабочем поселке №1 после прорыва блокады Ленинграда 18 января 1943 года. Семен Нордштейн/ТАСС Семен Нордштейн/ТАСС

Весной 1943 года была окончательно ликвидирована угроза Москве. Так называемый Ржевско-Вяземский выступ был образован в ходе советского наступления в начале 1942 года. Удержав и укрепив этот плацдарм всего в 150-200 км от столицы, немецкие войска получили возможность постоянно угрожать главному городу страны. Все попытки Красной Армии ликвидировать выступ сопровождались большими потерями и заканчивались безрезультатно.

В связи с изменением стратегической обстановки после Сталинградской битвы и стремительного советского наступления немцы решили оставить плацдарм. В марте в ходе операции «Бюффель» («Буйвол») 9-я армия генерал-фельдмаршала Вальтера Моделя и части 4-й армии генерал-фельдмаршала Гюнтера фон Клюге отступили с выступа, сократив тем самым линию фронта с 530 до 200 км и высвободив значительные резервы.

Генерал-фельдмаршал Вальтер Модель в районе Ржева. Narodowe Archiwum Cyfrowe Narodowe Archiwum Cyfrowe

5 июля 1943 года на Курском выступе началась одна из самых масштабных битв в истории: с обеих сторон в ней приняло участие около 4 миллионов человек, более 13 тысяч танков и САУ, а также 12 тысяч самолетов. Двумя мощными сходящимися ударами германское командование намеревалось рассечь, окружить и разгромить советские войска и тем самым вернуть себе утраченную после Сталинграда стратегическую инициативу в войне.

Красная Армия оказала немцам упорное сопротивление, позволив им продвинуться вперед лишь на десяток километров. «Бой был настолько тяжелый и напряженный, что я до сих пор отлично помню свое ощущение, что к концу дня я был бы рад если бы меня ранило или убило…» — вспоминал командир минометной роты Евгений Окишев: «Ну, просто настолько уже были напряжены нервы, к тому же стояла сильная жара, питания нет... Наши окопы были на высотке, все подступы к которой простреливались немцами».

Выдержав немецкий натиск, советские войска 17 июля перешли в масштабное контрнаступление, отбросив противника на исходные позиции. «В результате провала наступления "Цитадель" мы потерпели решительное поражение», — писал в «Воспоминаниях солдата» Гейнц Гудериан: «Бронетанковые войска, пополненные с таким большим трудом, из-за больших потерь в людях и технике на долгое время были выведены из строя… Само собой разумеется, русские поспешили использовать свой успех. И уже больше на Восточном фронте не было спокойных дней. Инициатива полностью перешла к противнику».

Бой на Курской дуге. ТАСС ТАСС

Еще до окончания Курской битвы Красная Армия стала пытаться прорвать вражескую оборону на других участках советско-германского фронта, в частности в районе оборонительной линии на реке Миус и в ходе Мгинской наступательной операции под Ленинградом. Несмотря на неудачи, это позволило сковать ряд немецких дивизий, не дав им принять участие в «Цитадели».

После триумфа на Курской дуге наступление советских войск стремительно набирало обороты: в августе был прорван Миус-фронт, началось освобождение Донбасса, был возвращен Харьков. В сентябре Красная Армия выбила немцев с «Голубой линии» на Таманском полуострове, вынудив их эвакуироваться в Крым, а также освободила Смоленск и вступила на территорию Белоруссии.

Жители Полтавы радостно встречают своих освободителей. Израиль Озерский/Sputnik Израиль Озерский/Sputnik

Вермахт отступал, намереваясь занять позиции по Днепру. Река была важнейшим элементом в системе немецких оборонительных укреплений, простиравшихся от Балтики до Азовского моря, — так называемого Восточного вала (линия Пантера-Вотан), который, по выражению Гитлера, должен был «защитить Европу от большевизма».

Советское командование понимало, что противнику нельзя давать времени на то, чтобы укрепиться на этом стратегическом рубеже. Красноармейцы прорывалась к реке буквально «на плечах» немцев. Добравшись до воды, дивизии и полки не ждали какого-то общего сигнала, но самостоятельно на подручных средствах переправлялись на другой берег и занимали оборону, выдерживая яростные контратаки противника.

Немецкие войска в ходе боев за Днепр. Общественное достояние Общественное достояние

Проводившаяся с конца сентября по ноябрь Днепровская воздушно-десантная операция стала одной из крупнейших советских воздушно-десантных операций в годы войны. Призванная помочь переправе, она из-за роковых просчетов завершилась провалом: из четырех с половиной тысяч десантников погибло около трех с половиной тысяч. «Там было сосредоточено шесть дивизий и два танковых корпуса. И вот на них нас и бросили… Мы шли с неба в бой, и погибали в небе… Там все горело, ночь в день превратилась…» — вспоминал гвардии младший сержант Петр Неживенко.

В результате ожесточенных боев летом-осенью 1943 года Красной Армии удалось освободить почти всю левобережную Украину, а также захватить и расширить несколько плацдармов на правом берегу Днепра, прорвав тем самым Восточный вал на юге Советского Союза. 6 ноября была освобождена столица советской Украины Киев, который вермахт пытался безуспешно отбить в течение полутора месяцев.

Советские войска готовятся к переправе через Днепр. Общественное достояние Общественное достояние

В конце ноября лидеры стран «большой тройки» Иосиф Сталин, Франклин Рузвельт и Уинстон Черчилль собрались в Тегеране на свою первую совместную конференцию. Союзники к этому времени уже понимали, что после побед в сражениях при атолле Мидуэй и за Гуадалканал, в Сталинградской и Курской битвах стратегическая инициатива в войне прочно находится в их руках и разгром стран «оси» — это вопрос времени. Договорившись по таким текущим вопросам, как открытие второго фронта во Франции и участие СССР в войне против Японии, они смело перешли к обсуждению послевоенного устройства мира.

Иосиф Сталин, Франклин Рузвельт и Уинстон Черчилль на конференции в Тегеране. Общественное достояние Общественное достояние

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