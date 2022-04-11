Советская романтика Ленинграда глазами фотографа ТАСС (ФОТО)

Илья Наровлянский/РОСФОТО Илья Наровлянский/РОСФОТО

Илья Наровлянский (1921-2000) родился в Петрограде, учился и жил в Ленинграде, а окончил жизнь уже в Санкт-Петербурге. Он начал заниматься фотографией в 1930-х, первые снимки городских пейзажей были сделаны на древний деревянный «Кодак» и самодельный аппарат «Пионер». Сразу после школы Наровлянский отправился на фронт советско-финской, а затем Второй мировой и прошел всю войну, а с 1950-х работал в Ленинградском отделении информагентства ТАСС.

«Я родился в 1921 году, я помню гигантское наводнение в 1924 году, - вспоминал он. Помню времена НЭПа — изобилующий снедью рынок на Сенной площади, экипажи, запряженные лошадьми, бегущие по деревянным, брусчатым мостовым Невского и Вознесенского проспектов». Помнил он и блокадный Ленинград, и как 9 августа «тяжелейшего» 1942 года в филармонии симфонический оркестр исполнил Седьмую «Ленинградскую» симфонию Дмитрия Шостаковича.

Фото Наровлянского - это попытка запечатлеть смену эпох и живую неспешную жизнь города, в его нарочито «неидеальных» снимках, в отличие от тех, что требовала официальная советская фотография, виден его уникальный почерк и настоящее художественное мастерство.

Утренний Ленинград

Илья Наровлянский/РОСФОТО Илья Наровлянский/РОСФОТО

Белая ночь, Дворцовый мост, 1958

Илья Наровлянский/РОСФОТО Илья Наровлянский/РОСФОТО

Сфинкс у Академии Художеств, 1963

Илья Наровлянский/РОСФОТО Илья Наровлянский/РОСФОТО

Утро на Екатерининском канале (старое название канала Грибоедова), 1958

Илья Наровлянский/РОСФОТО Илья Наровлянский/РОСФОТО

Белые ночи, 1966

Илья Наровлянский/РОСФОТО Илья Наровлянский/РОСФОТО

Фонтанка, 1950‑е

Илья Наровлянский/РОСФОТО Илья Наровлянский/РОСФОТО

Аничков мост, 1965

Илья Наровлянский/РОСФОТО Илья Наровлянский/РОСФОТО

Львиный мост зимой, 1960-е

Илья Наровлянский/РОСФОТО Илья Наровлянский/РОСФОТО

Демонстрация опыта с маятником Фуко в музее «Исаакиевский собор», 1960-е

Без названия, 1960-е

Илья Наровлянский/РОСФОТО Илья Наровлянский/РОСФОТО

Без названия, 1960-е

Илья Наровлянский/РОСФОТО Илья Наровлянский/РОСФОТО

Сфинкс зимой, 1975

Илья Наровлянский/РОСФОТО Илья Наровлянский/РОСФОТО

Площадь Ленина, 1980-е

Илья Наровлянский/РОСФОТО Илья Наровлянский/РОСФОТО

Выставка фото Ильи Наровлянского «Романтика Петербурга 1940-80-х годов» пройдет в музейно-выставочном центре РОСФОТО с 12 апреля по 22 мая 2022 года

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