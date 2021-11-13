Москва 1950-70-х глазами культового советского фотографа (ФОТО)

Строительство новых районов и реалии городской жизни полувековой давности. Все это отражено в хронике фотокорреспондента ТАССа Бориса Косарева, ставшего известным после своих фото с Ялтинской конференции 1945.
Фотограф Борис Косарев (1911-1989) более всего известен как автор культовых снимков Ялтинской конференции 1945 года. В его объектив попали и главные фигуры - официально позирующая «большая тройка»: Черчилль, Рузвельт, Сталин…
Кроме того, он успел запечатлеть и более неформального Черчилля - даже поймать его взгляд.
Однако бóльшую часть своей карьеры он фотографировал Москву. По заданию информационного агентства ТАСС и по собственному желанию, он год за годом создавал настоящую хронику городской жизни. Сейчас доступно и оцифровано более 600 фотоснимков этого талантливого и чуткого ко времени фотографа. Вот лишь некоторые из них.
Зимнее утро. Красная площадь. 1950-е
Манежная площадь после ливня, 1956
После дождя. Малая Лубянка, 1950-е
Пионеры, 1950
Кремлевская стена, 1957
После футбольного матча. Стадион «Динамо», 1960-е
Софийская набережная, 1960-е
Подружки, Нескучный сад, 1960
Юго-Запад наступает. Строительство новых районов Москвы. 1960-e
«С двойным сиропом!» Прогулка на Ленинских (ныне Воробьевых) горах, 1960-е
Памятник Тарасу Шевченко на Кутузовском проспекте, 1960-е
Морозный день, 1960
Разговор по телефону, 1960-е
Москва строится. 1960-е
Москва. За рулем по Садовому кольцу. 1970-е
Иностранный корреспондент. Москва, 1970-е
Стакан воды, 1970
Аэропорт Шереметьево. Терминал В («Рюмка»), 1970-е
Пионеры на физкультурном параде на Красной площади. 1 мая 1976 года
Выставка «Московская коллекция Бориса Косарева. Портрет на фоне города» пройдет в Центре Гиляровского до 21 ноября 2021 года