Москва 1950-70-х глазами культового советского фотографа (ФОТО)

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Борис Косарев/Семейный архив Марии Косаревой
Строительство новых районов и реалии городской жизни полувековой давности. Все это отражено в хронике фотокорреспондента ТАССа Бориса Косарева, ставшего известным после своих фото с Ялтинской конференции 1945.

Фотограф Борис Косарев (1911-1989) более всего известен как автор культовых снимков Ялтинской конференции 1945 года. В его объектив попали и главные фигуры - официально позирующая «большая тройка»: Черчилль, Рузвельт, Сталин…

Борис Косарев/Семейный архив Марии Косаревой

Кроме того, он успел запечатлеть и более неформального Черчилля - даже поймать его взгляд.

Борис Косарев/Семейный архив Марии Косаревой

Однако бóльшую часть своей карьеры он фотографировал Москву. По заданию информационного агентства ТАСС и по собственному желанию, он год за годом создавал настоящую хронику городской жизни. Сейчас доступно и оцифровано более 600 фотоснимков этого талантливого и чуткого ко времени фотографа. Вот лишь некоторые из них.

Зимнее утро. Красная площадь. 1950-е

Борис Косарев/Семейный архив Марии Косаревой

Манежная площадь после ливня, 1956

Борис Косарев/Семейный архив Марии Косаревой

После дождя. Малая Лубянка, 1950-е

Борис Косарев/Семейный архив Марии Косаревой

Пионеры, 1950

Борис Косарев/Семейный архив Марии Косаревой

Кремлевская стена, 1957 

Борис Косарев/Семейный архив Марии Косаревой

После футбольного матча. Стадион «Динамо», 1960-е

Борис Косарев/Семейный архив Марии Косаревой

Софийская набережная, 1960-е

Борис Косарев/Семейный архив Марии Косаревой

Подружки, Нескучный сад, 1960

Борис Косарев/Пресс фото

Юго-Запад наступает. Строительство новых районов Москвы. 1960-e 

Борис Косарев/Семейный архив Марии Косаревой

«С двойным сиропом!» Прогулка на Ленинских (ныне Воробьевых) горах, 1960-е 

Борис Косарев/Семейный архив Марии Косаревой

Памятник Тарасу Шевченко на Кутузовском проспекте, 1960-е

Борис Косарев/Пресс фото

Морозный день, 1960

Борис Косарев/Семейный архив Марии Косаревой

Разговор по телефону, 1960-е

Борис Косарев/Семейный архив Марии Косаревой

Москва строится. 1960-е

Борис Косарев/Семейный архив Марии Косаревой

Москва. За рулем по Садовому кольцу. 1970-е

Борис Косарев/Семейный архив Марии Косаревой

Иностранный корреспондент. Москва, 1970-е

Борис Косарев/Семейный архив Марии Косаревой

Стакан воды, 1970

Борис Косарев/Семейный архив Марии Косаревой

Аэропорт Шереметьево. Терминал В («Рюмка»), 1970-е

Борис Косарев/Семейный архив Марии Косаревой

Пионеры на физкультурном параде на Красной площади. 1 мая 1976 года

Борис Косарев/Семейный архив Марии Косаревой

Выставка «Московская коллекция Бориса Косарева. Портрет на фоне города» пройдет в Центре Гиляровского до 21 ноября 2021 года

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