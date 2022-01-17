Как японцы чуть не отобрали у России ее дальневосточные территории (ФОТО)

Гражданская война в России открыла для Японии окно возможностей. Ее амбиции распространялись не только на российское побережье Тихого океана, но и даже на всю огромную Сибирь.

Широкомасштабная интервенция держав Антанты в России была вызвана отнюдь не идеологической ненавистью к пришедшим к власти в стране большевикам. Куда больше Лондон и Париж беспокоило намерение правительства Ленина вывести страну из войны против Германии, что давало последней возможность всей своей мощью обрушиться на Францию. Неудивительно, что в разгорающейся на обломках Российской империи Гражданской войне союзники сделали ставку на контрреволюционное Белое движение, чьи лидеры клятвенно обещали вернуть русскую армию на поле боя и воевать против Германии до победного конца.

Военнослужащие Императорской армии Японии. Ann Ronan Pictures/Print Collector/Getty Images Ann Ronan Pictures/Print Collector/Getty Images

Вскоре после заключения 3 марта 1918 года между РСФСР и Германией Брестского мира воинские контингенты союзников стали высаживаться в российских портах на севере, юге и востоке страны. Окунаться с головой в омут чужого для них конфликта они, однако, не спешили, стараясь держаться подальше от боевых столкновений и намереваясь добиться своего малой кровью и чужими руками. На их фоне явно выделялась Япония, для которой сложившаяся в России тяжелая ситуация открыла окно больших возможностей.

Солдаты Императорской армии Японии на территории России. Adachi/Library of Congress/Corbis/VCG via Getty Images Adachi/Library of Congress/Corbis/VCG via Getty Images

К участию в интервенции на русском Дальнем Востоке Японию подталкивал Вашингтон, и первоначально мнения в японском общество касательно вопроса, стоит ли во все это ввязываться, разделились. Со временем, однако, масштабы вмешательства «Страны восходящего солнца» в российские дела стали расти в геометрической прогрессии, и уже США задумались, как им ограничить растущие аппетиты своего союзника. «Учитывая ее положение и интересы в Восточной Азии, Японии должна принадлежать главная роль в восстановлении порядка в Восточной Сибири», — заявил японский министр иностранных дел Гото Симпэй американцам в июле 1918 года.

Американские и японские офицеры во Владивостоке, около 1918 г. Corbis/Getty Images Corbis/Getty Images

Первые японские солдаты высадились в порту Владивостока 5 апреля 1918 года. Это были две роты морской пехоты из эскадры вице-адмирала Хирохару Като. Поводом стало совершенное накануне в городе убийство неизвестными двух японских подданных. Не встречая сопротивления, они быстро взяли под контроль порт и центр Владивостока. «Давно подготовлявшийся империалистический удар с Востока разразился», — отреагировало в тот же день на эту акцию советское правительство: «Империалисты Японии хотят задушить Советскую революцию, отрезать Россию от Тихого океана, захватить богатые пространства Сибири, закабалить сибирских рабочих и крестьян».

Японские войска высаживаются во Владивостоке, 11 августа 1918 г.

«Мировая война подарила Японии неожиданный подарок — нетронутую сокровищницу — Сибирь. Японцам… следует осваивать сибирскую сокровищницу… Присоединение к Японии — не в смысле вторжения, а в экономическом смысле — зависит от умения японцев», — писал редактор «Народной газеты» И. Рокуро. В Токио шли дискуссии о том, как следует проводить экспансию на российском Дальнем Востоке. Один из наиболее приемлемых вариантов действий виделся в выдавливании «экстремистов», как тогда называли большевиков, из региона, поддержке местных «умеренных» политических сил и способствовании возникновению буферного российского государства под опекой Японии — «независимой Сибири», как выразился дипломат Итиро Мотоно. Действовать при этом следовало осторожно, без открытой агрессии, с оглядкой на реакцию западных держав и не допуская подъема всеобщего народного освободительного движения.

Японцы в боях около Хабаровска в 1920 году. Universal History Archive/Universal Images Group via Getty Images Universal History Archive/Universal Images Group via Getty Images

К октябрю 1918 года численность японских войск на российском Дальнем Востоке превысила 72 тысячи человек (Для сравнения: численность американского экспедиционного корпуса «Сибирь» составляла всего 9 тысяч). Под их контроль попала часть Транссибирской железнодорожной магистрали, обширные территории Приморья и Приамурья, японские гарнизоны находились даже восточнее озера Байкал. В Японию стали массово вывозиться природные ресурсы, включая лес, уголь и громадные уловы лососевых и сельди.

Войска интервентов во Владивостоке в сентябре 1918 года. Fine Art Images/Heritage Images/Getty Images Fine Art Images/Heritage Images/Getty Images

Основную ставку японское руководство делало на таких своенравных казачьих атаманов, как Григорий Семенов и Иван Калмыков. Эти деятели Белого движения получали финансирование, оружие, а также, если необходимо, непосредственную поддержку японских войск. С признанным же лидером белых «Верховным правителем России» адмиралом Александром Колчаком у японцев складывались непростые отношения. В Токио полагали, что этот «человек Вашингтона» может повредить интересам «Cтраны восходящего солнца». «Япония не заинтересована в скорейшем восстановлении единой и сильной России. Подобно своей деятельности в Китае она будет и здесь стремиться к поддержанию Гражданской войны до полного изнурения России, чтобы создать более удобную почву для эксплуатации обессилившей страны», — писал в феврале 1919 года глава правительства у Колчака Петр Вологодский.

Адмирал Александр Колчак в 1919 году. Pictures From History/Universal Images Group via Getty Images Pictures From History/Universal Images Group via Getty Images

Японцы в отличие от других интервентов активно участвовали в боевых столкновениях с местными красными партизанами. Если с американцами у последних был заключен некий негласный пакт о ненападении, то против японских войск велись ожесточенные и кровопролитные схватки, каждая из которых уносила с обеих сторон десятки и даже сотни жизней. Всего за годы интервенции, по разным подсчетам, погибло до трех тысяч солдат и офицеров Императорской армии.

Японский плакат времен интервенции. Buyenlarge/Getty Images Buyenlarge/Getty Images

Неповиновение со стороны населения жестоко пресекалось и каралось: сжигались целые деревни и проводились показательные расстрелы. Один американский офицер в июле 1919 года стал свидетелем карательной акции японцев у железнодорожной станции Свиягино: «Пятеро русских были приведены к могилам, вырытым в окрестностях железнодорожной станции, им были увязаны глаза и приказано встать на колени у края могил со связанными назад руками. Два японских офицера, сняв верхнюю одежду и обнажив сабли, начали рубить жертвы, направляя удары сзади шеи, и, в то время как каждая из жертв падала в могилу, от трех до пяти японских солдат добивали ее штыками, испуская крики радости. Двое были сразу обезглавлены ударами сабель, остальные были, по-видимому живы, так как наброшенная на них земля шевелилась».

Японские солдаты рядом с телами казненных ими работников железной дороги. Universal History Archive/Universal Images Group via Getty Images Universal History Archive/Universal Images Group via Getty Images

Вместе с тем благодаря японцам были спасены жизни более чем девятисот сирот из семей сосланных в Сибирь еще в царские времена поляков. Детей, чьи родители сгинули в горниле Гражданской войны, вывозили в Японию, а после переправляли на историческую родину. Кроме того, японцы оказали помощь Американскому Красному Кресту по вывозу из зоны боевых действий почти восьмисот русских детей, прибывших на восток страны из Петрограда (Санкт-Петербурга) в 1918 году. Здесь они восстанавливались после перенесенного зимой голода, когда в результате внезапно вспыхнувшей войны оказались отрезанными от дома. Лишь через три года им удалось, обогнув весь земной шар, вернуться к своим родителям.

Японские войска в Харбине. Buyenlarge/Getty Images Buyenlarge/Getty Images

Если окончание Первой мировой войны в ноябре 1918 года поставило большой вопрос о целесообразности нахождения воинских контингентов интервентов на территории России, то разгром белых армий Колчака и Деникина летом и осенью 1919 года сделали это пребывание просто бессмысленным. Вашингтон, Лондон и Париж приступили к постепенному выводу своих войск, в то время как Токио напротив стал усиливать военное присутствие в регионе. Количество солдат Императорской армии на территории России к началу 1920 года превысило сто тысяч человек.

Японские войска в ходе боев на территории России. Corbis/Getty Images Corbis/Getty Images

После поражения Белого движения на востоке России Красная Армия вступила в непосредственное соприкосновение с японскими войсками. Однако поскольку к масштабной открытой войне со «Страной восходящего солнца» советское правительство оказалось тогда не готово, Ленин в феврале 1920 года выдвинул идею создания на востоке страны буферного демократического государства. Для японцев, истерзанных контрпартизанской борьбой и также нуждающихся в передышке, проект оказался вполне приемлемым. К тому же, Токио надеялся превратить учрежденную 6 апреля Дальневосточную республику (ДВР) в свой протекторат.

Японские войска в Сибири. Universal History Archive/Universal Images Group via Getty Images Universal History Archive/Universal Images Group via Getty Images

Этим надеждам не суждено было сбыться. ДВР практически полностью контролировалась Москвой, а ее Народно-революционная армия успешно добивала белогвардейские силы на Дальнем Востоке. В то же время созданные на подконтрольных Японии российских территориях марионеточные правительства оказались нежизнеспособными. Вдобавок ко всему Токио попал под сильный дипломатический прессинг США, не желавших усиления своего тихоокеанского геополитического соперника.

Парад красных партизан в честь освобождения Благовещенска. Universal History Archive/Universal Images Group via Getty Images Universal History Archive/Universal Images Group via Getty Images

В конце концов, «Страна восходящего солнца» стала постепенно сдавать свои позиции. Последние японские солдаты покинули Владивосток 25 октября 1922 года, а уже в ноябре Дальневосточная республика вошла в состав РСФСР. Лишь северный Сахалин остался в руках японцев, но и его в 1925 году после долгих и тяжелых переговоров с Советским Союзом они были вынуждены вернуть.