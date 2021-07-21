Зачем британские войска напали на Россию в 1918 году?

Солдаты Его Величества сражались против Красной Армии на севере и юге России, в Средней Азии, Кавказе и на Дальнем Востоке. Бои также шли в Царицыне, который через несколько десятков лет станет известен всему миру как Сталинград.

Интервенция держав Антанты в России на заключительном этапе Первой мировой войны была вызвана отнюдь не ненавистью к коммунизму (хотя она также присутствовала). Главной причиной была политика пришедших к власти большевиков, взявших курс на вывод страны из войны против Центральных держав.

Польские, британские и французские войска в Архангельске, 1919 г. Общественное достояние Общественное достояние

Лондон и Париж были в ужасе от перспективы заключения перемирия между Советской Россией и Германией, которое привело бы к незамедлительной переброске сотен тысяч солдат кайзеровской армии на Западный фронт. Не допустить такого развития событий можно было, как они считали, путем поддержки так называемых белых сил, выступивших против власти большевиков в разгорающейся Гражданской войне. Большинство лидеров белого движения выразили готовность вести войну против немцев до победного конца, что вполне устраивало англичан и французов.

Генерал Антон Деникин и британский генерал Фредерик Пуль в Новороссийске, 1918 г. Общественное достояние Общественное достояние

23 декабря 1917 года Великобритания и Франция заключили соглашение о совместной интервенции в России и о разделении сфер влияния. Первые британские солдаты высадились в ее северных портах весной 1918 года, сразу после заключения 3 марта мирного договора между немцами и большевиками в Брест-Литовске. Кроме того, войска Его Величества Георга V появились на юге страны, в Закавказье, в Средней Азии и на Дальнем Востоке. «Я представлял себе блистательное вступление в российскую столицу, где великие княжны будут спасены от революции», — писал позже один британский майор.

Прибытие британских войск в Архангельск. МАММ/МДФ/russiainphoto.ru/

Британское руководство, однако, не планировало полномасштабного участия своих войск в Гражданской войне. Они должны были поддерживать своих белых союзников, но стараться обходиться малой кровью. Неопределенность задач рождала непонимание среди личного состава. Прослуживший целый год на юге страны Боб Винцент из Королевского Йоркширского полка вспоминал, что «толком русских и не видел и не имел никакого понятия, зачем я там был».

Британские войска в Одессе. Общественное достояние Общественное достояние

Интервенты занимались в основном организацией и обучением антибольшевистских формирований. Так, с их помощью на севере страны были учреждены Карельский и Славяно-Британский легион, а также состоявший из пленных красноармейцев Мурманский легион. На юге России британские офицеры проводили обучение артиллерийскому делу и давали инструктаж по вождению танков. Состояли британцы и при штабе «Верховного правителя России» адмирала Колчака в Сибири.

Славяно-Британский легион. Общественное достояние Общественное достояние

Большим подспорьем для белых армий стали осуществляемые Лондоном поставки вооружения и боеприпасов. Одни только Вооруженные Силы Юга России (ВСЮР) генерала Антона Деникина получили снаряжение для почти полумиллиона человек (хотя численность его войск не превышала 300 тысяч), 1200 артиллерийских орудий, 6100 пулеметов, 200 тысяч ружей, 74 танка и так далее.

Уничтоженный бронепоезд на севере России. Общественное достояние Общественное достояние

Боевые столкновения британских интервентов с Красной Армией, тем не менее, периодически случались. 9 октября 1918 года они захватили станцию Душак на территории современного Туркменистана, выбив оттуда советские войска. Четыре дня в ноябре того же года англичане, канадцы и американцы успешно оборонялись в районе поселка Тулгас на русском севере от сил красных, потеряв при этом больше тридцати человек. В штурме Царицына (Сталинграда) летом 1919 года участвовали британские танкисты и летчики.

Британский танк Mark V. Общественное достояние Общественное достояние

К концу 1918 года первоначальные цели интервенции потеряли свою актуальность. Опасения Лондона по поводу советско-германского мира и переброски кайзеровских войск на запад не оправдались — немцы увязли на осколках бывшей Российской империи и не смогли воспользоваться представившейся возможностью. Заключение Компьенского перемирия 11 ноября 1918 года, означавшего фактическое поражение Германии, ставило вопрос о целесообразности нахождения британских солдат в далекой холодной стране. «Это просто возмутительно... сражаться теперь в таких условиях, когда на других фронтах царит мир», — писал один британский военный инженер.

Британские офицеры в Сибири. МАММ/МДФ/russiainphoto.ru/

Фактически интервенция продолжалась ради одной только борьбы с большевизмом, что привело к росту недовольства в британском обществе. В январе 1919 года социалисты начали масштабную кампанию «Руки прочь от России!», а газета The Daily Express выступила с лозунгом «Замерзшие равнины Восточной Европы не стоят костей одного гренадера».

Британские моряки в России. МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Главным адвокатом продолжения интервенции в британском руководстве оставался ярый антикоммунист военный министр Уинстон Черчилль, заявлявший, что большевизм является «не политической мыслью, а болезнью». Пресса открыто называла участие Великобритании в российских делах «частной войной мистера Черчилля», но даже он оказался бессилен, когда осенью 1919 года силы ВСЮР были разгромлены под Москвой и надежды белого движения на победу в Гражданской войне растаяли как дым.

Уинстон Черчилль. Library of Congress/Corbis/Getty Images Library of Congress/Corbis/Getty Images

Британские войска, как и силы других держав Антанты, были постепенно выведены из России. Официально Лондон признал СССР лишь в 1924 году, однако еще в ноябре 1920 года Ллойд Джордж начал секретные переговоры с советским правительством о возможности возобновления торговых отношений, понимая, кто де-факто является настоящими правителями страны.