Как Казахстан стал частью СССР? (ФОТО)

Казахская Советская Социалистическая Республика была надежным тылом СССР как в мирное, так и в военное время. Именно здесь наращивался промышленный потенциал страны, испытывалось ядерное оружие и был построен первый в мире космодром.

Россия пришла в казахские степи в начале 18 века. Первыми под власть российских самодержцев в 1730-е годы добровольно перешли казахские роды так называемых Младшего и Среднего жузов (объединений), искавшие у них защиты от воинственных джунгаров. За Старший жуз пришлось повоевать с Кокандским ханством, но и он во второй половине 19 века был присоединен к империи, в составе которой и находился вплоть до ее крушения в 1917 году.

Сергей Борисов Сергей Борисов

В первые годы советской власти населенные казахами территории подверглись масштабному национально-территориальному размежеванию: названия, границы и столицы их национальных автономий постоянно менялись. Так, за девять лет с 1920 года по 1929 год у казахов сменилось три столицы: Оренбург, Кзыл-Орда (Кызылорда) и Алма-Ата. Административная и территориальная стабильность наступила лишь в 1936 году, когда Казахская Автономная Советская Социалистическая Республика была выведена из состава РСФСР и преобразована в союзную республику в составе СССР.

Яблочный базар в 1920-е гг. МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Проводимая в конце 1920-х годов советским правительством политика коллективизации, игнорирующая особенности уклада жизни казахов, вкупе с насильственным переводом кочевников на оседлый образ жизни и наступившей засухой привели к тому, что в 1931-1932 годах Казахстан пережил самый страшный голод в своей истории. По разным подсчетам, погибло от 1 до 1,5 миллионов человек, еще около 200 тысяч откочевали в соседние Иран, Китай и Афганистан.

Станица Талгар в 1920е гг. Архивное фото Архивное фото

Инициированная советской властью кампания по ликвидации безграмотности по всей стране для Казахстана была особенно важной — на момент распада Российской империи уровень грамотности населения здесь был в районе пяти процентов, а к 1939 году превысил семьдесят. Накануне Великой Отечественной войны в двадцати высших и более сотни средних учебных заведений Казахской ССР обучалось сорок тысяч студентов.

Школа Мойынкумского района Джамбулской области. Иосиф Будневич/Sputnik Иосиф Будневич/Sputnik

Огромный, но малонаселенный Казахстан в 1930-1940-е годы стал главным пристанищем для депортируемых властью народов: поляков и украинцев из Западной Украины, китайцев и корейцев из Сахалина и Приморья, немцев с территории Поволжья и многих других. Реабилитация и возвращение ссыльных домой начались лишь после смерти Сталина в 1953 году.

Учащиеся Карагандинского училища механизации сельского хозяйства изучают устройство трактора. Абрам Левин/Sputnik Абрам Левин/Sputnik

В это же время Казахская ССР начала превращаться в крупнейший индустриальный центр Советского Союза: шло бурное развитие отраслей тяжелой и легкой промышленности, строились заводы и фабрики, разрабатывались месторождения полезных ископаемых. Так, Карагандинский угольный бассейн стал крупнейшим в стране после Донбасса и Кузбасса. Ввиду недостатка людских ресурсов для работы на предприятиях со всей страны в Казахскую ССР направлялись сотни тысяч рабочих.

Освоение целинных земель. Владислав Микоша/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

В годы Великой Отечественной войны Казахстан — надежный тыл СССР. Из западных регионов страны сюда были эвакуированы около 150 предприятий, еще несколько сотен были построены с нуля. В условиях оккупации немцами важнейших сырьевых районов Советского Союза Казахская ССР в несколько раз увеличила производство цветных металлов, электроэнергии и жидкого топлива. Более миллиона казахов участвовали в сражениях против врага, пройдя путь от защиты пограничной Брестской крепости до взятия Берлина.

Солдаты-казахи читают письмо, присланное из дома, во время Великой Отечественной войны. Вячеслав Шаровский/Sputnik Вячеслав Шаровский/Sputnik

В послевоенное время Казахская ССР продолжила развиваться как важнейший экономический центр страны: была запущена масштабная кампания по освоению целинных земель, основывались десятки городов, строились новые предприятия. Безлюдные казахские степи стали идеальным полигоном для проведения испытаний первой советской атомной бомбы в 1949 году. Характерная местность республики удачно подошла и для создания в 1957 году здесь первого в мире космодрома «Байконур», функционирующего по сей день.

Космодром «Байконур». Александр Моклецов/Sputnik Александр Моклецов/Sputnik

Руководство Казахской ССР внимательно наблюдало за начавшимся в конце 1980-х годов процессом распада Советского Союза. Тесная связь экономики республики с экономикой РСФСР, а также тот факт, что ее коренное казахское население значительно уступало по численности неказахскому (лишь 6,5 миллионов из 16 на 1989 год) побудили его действовать крайне осторожно. В итоге, Казахстан последним из советских республик вышел из состава СССР, провозгласив свою независимость 16 декабря 1991 года.