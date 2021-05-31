Как Россия присоединила Среднюю Азию

Средняя Азия стала ареной для «большой игры» между Российской и Британской империями. Именно появление в регионе британцев во многом и подтолкнуло русских к ее покорению.

Средняя Азия, простиравшаяся от казахских степей до Афганистана и от Каспийского моря до границ Китая, стала последним крупным территориальным приобретением Российской империи перед ее крушением в 1917 году.

Средняя Азия, 1885 г. Общественное достояние Общественное достояние

Долгое время Россия не решалась вмешиваться в дела среднеазиатского региона. Территории, на которых сегодня расположены Казахстан, Таджикистан, Туркменистан, Киргизия и Узбекистан, представляли собой настоящий кипящий котел. Десятки племен и небольших государств вели здесь между собой нескончаемые жестокие войны и кровопролитные распри.

Схватка казаков с киргизами, 1826 г. Александр Орловский Александр Орловский

Наиболее крупными государственными объединениями в Средней Азии были Кокандское и Хивинское ханства (Хорезм), а также Бухарский эмират (до 1785 года — Бухарское ханство). Даже в 18 веке там все еще господствовали средневековые феодальные порядки и вовсю процветало рабовладение.

Ворота ханского дворца в городе Коканде. Library of Congress Library of Congress

В 1714 году царь Петр I отправил в Хиву военную экспедицию, чтобы прощупать силу своих среднеазиатских соседей. Лучше подготовленный и технически оснащенный шеститысячный отряд князя Александра Бекович-Черкасского легко рассеял 24-тысячное войско Шергази-хана. Тогда хивинский правитель пошел на хитрость и предложил перемирие, в ходе которого внезапно атаковал, перебил и пленил русских солдат. Голову самого князя отправили в дар хану Бухары.

Портрет князя Александра Бековича-Черкасского. 1710-е годы. Федор Васильев Федор Васильев

В течение 18 века Россия активно осваивала казахскую степь и вплотную приблизилась к границам среднеазиатских государств. Под царскую власть добровольно перешли казахские роды так называемых Младшего и Среднего жузов (объединений), которые искали у русских защиты от опустошительных набегов соседних джунгар. Старший жуз, в свою очередь, оставался в политической зависимости от Коканда.

Правитель Коканада Сеид Мухамед Худаяр Хан. Общественное достояние Общественное достояние

Относительно мирное сосуществование России и среднеазиатских государств завершилось к середине 19 века. Причиной этому стало появление в регионе нового опасного игрока — Великобритании. Англичане, укрепившись в Индостане, активно продвигались на север, пытаясь распространить свое влияние на Афганистан, Бухару, Коканд и Хиву. Когда в среднеазиатских городах появились британские дипломаты и секретные агенты Военного министерства, Россия решила готовиться к нанесению превентивного удара. Средняя Азия стала ареной борьбы двух империй, широко известной как «Большая игра».

«Спасите меня от моих друзей». Карикатура времен Большой игры. Афганский эмир Шер Али между Россией (медведь) и Англией (лев). Общественное достояние Общественное достояние

Российская экспансия в среднеазиатский регион объяснялась и экономическими причинами. Разразившаяся в 1861 году Гражданская война в США привела к резкому сокращению поставок хлопка в Россию, что сильно ударило по текстильной промышленности империи. В этих условиях требовалось срочно получить альтернативный и стабильный источник важного сырья, какими могли стать Коканд и Бухара.

«У крепостной стены. "Пусть войдут"» Василий Верещагин/Третьяковская галерея Василий Верещагин/Третьяковская галерея

Шансов противостоять русским армиям у среднеазиатских государств практически не было. Боевая подготовка их солдат оставляла желать лучшего, а огнестрельное оружие имелось не более чем у четверти личного состава. «Регулярной армии в Коканде не существует», — писал историк-востоковед Владимир Вельяминов-Зернов в 1850-е годы: «Артиллерия у кокандцев есть; но она так дурна, что едва ли ее можно назвать этим именем».

«Парламентеры». Василий Верещагин/Третьяковская галерея Василий Верещагин/Третьяковская галерея

Многократное численное преимущество хивинцев, бухарцев и кокандцев в противостоянии с хорошо обученными русскими войсками подчас не играло никакой роли. 29 июня 1865 года небольшой отряд (1300 человек) генерала Михаила Черняева захватил один из самых больших и богатых городов Кокандского ханства — Ташкент, обороняемый тридцатитысячным гарнизоном противника. Через два года город стал административным центром созданного в Средней Азии Туркестанского генерал-губернаторства.

«После неудачи». Василий Верещагин/Государственный Русский музей Василий Верещагин/Государственный Русский музей

«Странный вид представляли эти горсточки наших солдат, окруженные и разъединенные тучею бухарских всадников, все подвигавшиеся вперед к позиции, признававшейся неприступною и занятой в десять раз сильнейшим противником. Но такова сила духа, такова отвага, не знающая невозможного», — описывал в своих мемуарах «Завоевание Туркмении» будущий военный министр империи офицер Алексей Куропаткин взятие бухарского города Самарканд 27 мая 1868 года.

«Нападают врасплох». Василий Верещагин/Третьяковская галерея Василий Верещагин/Третьяковская галерея

14 июня 1868 года в сражении на Зерабулакских высотах тридцатитысячное войско эмира Музаффара было разгромлено двухтысячным отрядом генерала Константина Кауфмана, что, в конечном итоге, привело к поражению Бухарского эмирата. В 1873 году ту же судьбу разделило Хивинское ханство, а спустя три года — Кокандское.

Константин Кауфман , 1873 год. К. О. Брож; Л. А. Серяков К. О. Брож; Л. А. Серяков

Одной из наиболее сложных операций для русских войск в ходе завоевания Средней Азии стало покорение племен текинцев, проживавших на территории современного Туркменистана. Только в ходе осады и штурма цитадели Геок-Тепе в январе 1881 года они потеряли свыше тысячи человек. При этом, в ходе самых ожесточенных сражений против бухарцев и хивинцев потери исчислялись лишь десятками.

Штурм Геок-Тепе. Николай Каразин Николай Каразин

С добровольным присоединением к Российской империи мервских племен в 1884 году и выходом русских войск к границам находившегося под британским протекторатом Афганистана покорение Средней Азии в целом завершилось. С приходом новой власти было ликвидировано рабство и прекратились многовековые распри среди местного населения. Далеко не все территории, однако, были включены в состав империи. Сильно урезанные в размерах Бухарский эмират и Хивинское ханство формально сохранили независимость, признав над собой российский протекторат. Это позволяло руководству страны осуществлять эффективный контроль за этими регионами, не расходуя при этом значительных средств. «Лучший начальник уезда у меня — эмир Бухарский», — говорил генерал-губернатор Туркестана Константин Кауфман. Лишь в 1920 году независимость двух государств была окончательно ликвидирована большевиками.

Отправка хлопка, 1913 г. Вильгельм Гартевельд Вильгельм Гартевельд

Великобритания, чье появление в среднеазиатском регионе во многом и спровоцировало российскую экспансию, беспомощно наблюдала за успехами своего геополитического противника. Лондон, переживший масштабное восстание сипаев в Индии в 1857-1859 годах, не имел ни сил, ни ресурсов вступать с Россией в открытый конфликт и ограничивался лишь дипломатическими протестами.

Восстание сипаев, 1857 г. Granger Granger

Хотя Средняя Азия была для англичан потеряна, они тщательно оберегали от русских пути в Афганистан и Индию. Когда в 1885 году между русскими и афганскими войсками разразился пограничный конфликт на реке Кушка, Великобритания была в шаге от объявления России войны. На протяжении последующих лет стороны неоднократно садились за стол переговоров, чтобы разграничить сферы влияния в регионе. «Большая игра» между двумя империями прекратилась лишь с подписанием в 1907 году англо-русской конвенции, завершившей формирование военного-политического блока в составе России, Великобритании и Франции, известного как Тройственная Антанта.