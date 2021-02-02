Как русские создали свою собственную «Калифорнию» в Китае

Китайские власти на протяжении целого года даже не догадывались, что русские золотодобытчики основали на их территории собственную независимую республику.

В конце 19 века золотая лихорадка охватила Дальний Восток Российской империи и соседние с ним северные территории Китая. Десятки тысяч «вольных старателей» устремились к многочисленным приискам, чтобы вести там далеко не всегда легальную добычу.

Иногда вокруг таких приисков даже образовывались целые «государства» со своим «президентом», законодательными и судебными структурами, правоохранительными органами и вооруженными силами. Наиболее известной из них стала основанная русскими охотниками за благородным металлом Желтугинская республика, которую тогда также называли Амурской Калифорнией или просто Желтугой.

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Примечательно, что это русское «государство» было создано на территории китайской Маньчжурии, где за самовольную золотодобычу предусматривалась смертная казнь. Наслаждаясь свободой, желтугинцы не считались с местными законами. Однако они были вовсе не против того, чтобы когда-нибудь их «республика» присоединилась к Российской империи.

От хаоса к порядку

История Амурской Калифорнии началась весной 1883 года со случайного обнаружения местными жителями на реке Желтуге на китайской территории нескольких золотых самородков высокого качества. Поскольку ближайший крупный китайский населенный пункт Айгун находился в сотнях километров, а русские поселения — буквально рядом за пограничной рекой Амур, уникальное место быстро облюбовали именно русские золотодобытчики.

Первое время колония представляла собой настоящий анархистский вертеп. Помимо старателей сюда съезжались разного рода авантюристы, мошенники и бандиты. Убийства и грабежи стали обычным делом.

В золотодобыче также было мало порядка. Вместо последовательной аккуратной обработки приисков, старатели уничтожали месторождения варварским ямным «свинороем», быстро делая их непригодными для дальнейшей эксплуатации. Они спешили, понимая, что в любой момент могут нагрянуть китайские войска и покарать незваных гостей.

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Однако время шло, а Пекин никак не реагировал на появившуюся в его землях русскую колонию (Как позже выяснилось, власти о ней просто не знали). Желтугинцы решили, что могут задержаться в Маньчжурии надолго, и первым делом решили навести здесь порядок.

Государство в государстве

Желтугу разделили на пять районов: четыре русских и один китайский (китайцы стали второй по численности этнической группой в «республике»). От каждого квартала было выбрано по два старосты, которые вместе сформировали правление колонии.

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Вся политическая жизнь поселения проходила на центральной площади — «Орловом поле», где реял «государственный» черно-желтый флаг (символизировавший единство земли и золота) и была установлена виселица для особо нерадивых граждан.

В Желтугинской республике были свой суд, казначей и силы правопорядка численностью до 150 человек. Во главе «государства» стоял избираемый президент. Первым этот пост занял уроженец Австро-Венгрии Карл Иоганн Фассе, который решительно и жестко навел порядок в «Амурской Калифорнии». Так за один день повесили тридцать человек, обвиненных в убийствах.

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«С первых дней утверждения правления, — рассказывал очевидец, — многим, думавшим, что с ним можно шутить, пришлось плохо. Первые две недели могли бы по справедливости назваться временем страшной порки. Секли ежедневно и за воровство, и за мужеложство и т.д. — словом, секли с утра до ночи за всякий проступок, и только после такого воздействия со стороны старшин на любителей чужой собственности и сильных ощущений они несколько угомонились».

Расцвет

С приходом в Желтугу порядка колония стала стремительно расти. За год ее население увеличилось с нескольких сотен до девяти тысяч человек. Максимальное же количество жителей за все время существования поселения насчитывало до двадцати тысяч.

Поскольку русские составляли большинство «республики», официальным языком стал русский. С китайскими «калифорнийцами» они общались на распространенном в приграничных районах упрощенном языке — так называемом кяхтинском пиджине.

Как грибы в Желтуге появлялись магазины, бани, ювелирные лавки, кабаки, игорные дома и гостиницы для многочисленных русских и китайских скупщиков золота. Были даже свой театр, фотолаборатория, зверинец, целая труппа циркачей и два оркестра. Все они исправно платили налоги, которые шли на общественные нужды. Так, на них в колонии открыли собственную больницу.

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Желтугинская республика росла и богатела. Золото буквально лежало под ногами, его же в дополнение к деньгам использовали и как средство оплаты. В местном казино «Чита» старатели спокойно проигрывали такие суммы, на которые могли бы безбедно прожить всю свою жизнь.

Разгром

Спустя почти год после рождения «Амурской Калифорнии» о ней наконец-то узнали китайские власти. Абмань (губернатор) Айгуна стал буквально забрасывать посланиями руководство Амурской области с просьбами посодействовать в выселении чужаков. Вскоре протест Санкт-Петербургу высказало уже само правительство императрицы Цы Си.

В России чиновники прекрасно знали о существовании Желтугинской республики и даже активно сотрудничали с ней. Китайцам на официальном уровне отвечали, что ничего о подобном «государстве» не слышали, а если такое и существовало, то вмешиваться во внутренние дела Китая они не в праве.

Фактически Россия предоставила Китаю карт-бланш разобраться с «калифорнийцами» по-своему. Вместе с тем, в Желтугу были направлены казачьи отряды с указанием предупредить старателей, что никакой государственной поддержки и военной защиты им оказано не будет и лучшим выходом для них было бы немедленно покинуть китайскую территорию.

В феврале 1885 года в окрестностях Желтуги появился первый разведывательный отряд китайских войск. 18 августа того же года в колонию прибыл цинский офицер с требованием очистить территорию в течение восьми дней. Несмотря на то, что в его распоряжении было всего лишь шестьдесят солдат, колония стала разбегаться.

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По истечении срока цинский отряд вошел в пустую Желтугу, сжег пару жилищ и обезглавил нескольких спрятавшихся здесь китайцев. Однако после его ухода «калифорнийцы», пережидавшие все это время в окрестностях, стали возвращаться назад.

Узнав вскоре, что жизнь в «республике» продолжается по-старому, Пекин направил в январе 1886 года уже 1600 солдат с указанием сжечь колонию дотла, прогнать русских за Амур, а живших в поселении китайцев казнить за незаконную золотодобычу.

В этот раз идти на хитрость жителям Желтуги было бесполезно. Чтобы не ухудшать отношений с Россией, ее гражданам предоставили свободный доступ на родину, чего не скажешь об их китайских коллегах. «Едва китайские солдаты увидели двигавшихся по льду Амура желтугинцев, как бросились на беззащитных соотечественников», — писал в 1896 году исследователь истории «республики» Александр Лебедев: «Конечно, все бросились врассыпную, куда попало; бежали по сугробам и рытвинам, карабкались по льдинам, прятались за их выступами. Мороз леденил их члены, голод и усталость лишали сил, беглецы падали, поднимались и снова бежали, стараясь достигнуть берега и скрыться в станице. Но и там не было спасения. Убивали и мучили и на нашем берегу, выхватывали из толпы русских, терзали на улицах, врывались в русские избы и выволакивали оттуда свои жертвы. Это была бойня, ужасная, безобразная и зверская».

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После разгрома «Амурской Калифорнии» старатели разбрелись по всему российскому Дальнего Востоку. Не желая отвыкать от прежней роскошной жизни, они пытались основывать на приисках новые свободолюбивые «республики», неумолимо разгоняемые местными властями. Окончательно же проблему массовой нелегальной добычи золота в стране смогли решить лишь большевики в начале 1930-х годов.