Атмосферные ФОТО советских застолий

Рестораны были недоступной роскошью, а хорошо поесть россияне любили всегда. Поэтому настоящим местом притяжения и единения людей был накрытый в доме стол.

Поход в гости по праздникам, да и просто так, был едва ли не главным развлечением жителей СССР. Зайти на чай или просидеть весь день до поздней ночи за столом - именно так выглядел идеальный досуг.

Если компания была небольшая, стол, как правило, накрывался на кухне. Именно здесь за чашкой чая или рюмкой чего-то покрепче велись разговоры о самом важном: литературе, политике, смысле жизни и мироустройстве.

В невероятно маленькие кухни квартир могло набиться и много людей, курить, болтать, - но тесно никому не было.

Для важных торжеств стол накрывали в комнате. Места там было немногим больше. Практически у каждой семьи имелся складной стол, увеличивавшийся не менее, чем в четыре раза.

К застолью подходили основательно. На стол стелили нарядную скатерть, с пыльных полок сервантов доставали праздничные тарелки и бокалы, которые берегли и использовали крайне редко.

Готовить начинали за два, а то и три дня, часто хозяйки просили помощь родственниц или подруг. Холодец, например, нужно варить всю ночь и потом еще несколько часов он должен застывать в холодильнике.

К приходу гостей стол должен был быть уже готов - как минимум три вида салатов (конечно, с майонезом). Для салатов обычно нужно было наварить и нарезать или натереть кучу овощей. Это мог быть новогодний оливье, также ценились салаты из рыбных консервов - например, мимоза.

Непременными участниками застолья были несколько сложносочиненных закусок - жульены, рулетики из жареных баклажанов с сыром, вареные яйца с красной икрой. Впрочем, фантазии хозяек порой были самые невероятные.

Также популярностью пользовались домашние соленья - огурцы, помидоры, квашеная капуста, грибы. Все это не только вкусно (и дешево), но еще и отличная закуска под водку.

После того, как гости уже объедались салатами, непременно выносили горячее - запеченную утку или мясо «по-французски», запеченное с шапкой из майонеза и сыра. И конечно, картошка - вареная или запеченная, она была дешевой и ее все любили.

Большие застолья устраивали на дни рождения, свадьбы (дада, их часто праздновали именно дома), Новый год и другие большие праздники, вроде Международного женского дня или Дня защитника Отечества.

За столом сидели с 2-3 дня и до самой ночи. Что же так долго можно делать за столом? Конечно, есть (не даром столько блюд!), бесконечно поднимать бокалы и говорить длинные тосты, разговаривать обо всем на свете и непременно вспоминать забавные истории из юности.

Невероятно объевшись всеми яствами и уверяя хозяйку, что в них больше ничего не влезет, гости все же соглашаются и на чай, и на десерт. Конфеты, самодельный торт - или покупной, неважно, после застолья и алкогольных возлияний всегда идет чай.

Если на следующий день был выходной, то праздник мог закончиться игрой на гитаре или аккордеоне, прослушиванием пластинок и даже танцами.

Кстати, детей советским людям часто было не с кем оставить, так что они участвовали в застольях, бегали по коридорам и комнатам, а потом засыпали буквально на стульях или креслах, пока взрослые танцевали (и никто не делал музыку тише, потому что дети спят - вот такое суровое советское воспитание).

Впрочем, в процессе засыпали не только дети… Любому могло потребоваться отдохнуть от застолья ненадолго, набраться сил, чтобы снова броситься в этот неравный бой с закусками, салатами и мясом по-французски.