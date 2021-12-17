Какое оружие Советская Армия использовала в Афганистане? (ФОТО)

АК-74

Patrick Robert/Sygma/Getty Images Patrick Robert/Sygma/Getty Images

Надежный и неприхотливый 5,45-мм автомат стал самым массовым оружием подразделений Ограниченного контингента советских войск в Афганистане. От своего предшественника — 7,62-мм АКМ (Автомат Калашникова модернизированный) — он отличался пониженным весом и увеличенной дальностью прицельной стрельбы.

ЗУ-23

Для 23-мм спаренной зенитной установки (ЗУ-23) в Афганистане не нашлось целей в небе, но было много работы на земле. Ее способность стрелять под большими углами наклона и резко менять сектор обстрела очень пригодились советским войскам для защиты стационарных объектов и прикрытия колонн техники от нападений моджахедов. ЗУ-23 устанавливали на возвышенности, а также помещали в кузов грузовой машины.

БМП-2

Robert Nickelsberg/Getty Images Robert Nickelsberg/Getty Images

Оснащенная 30-мм пушкой 2А42, боевая машина пехоты БМП-2 могла эффективно действовать против засевшего на высотах противника. Главным ее минусом была слабая защищенность: подрыв на мине или прямое попадание из РПГ могли убить всех находящихся внутри солдат. Из-за этого они в основном предпочитали ездить сидя снаружи на броне.

«Нам, экипажам БМП, пожалуй, тяжелее других было в неистовую афганскую жару. Солнце так прогревало броню машин, что рукой нельзя было дотронуться. Вот и сидишь под этой броней, как в печке, невольно о нашей русской зиме думаешь. Вышел бы да обтерся снежком», — вспоминает механик-водитель В. Танцев.

Ми-8

Rob Schleiffert (CC BY-SA 2.0) Rob Schleiffert (CC BY-SA 2.0)

В условиях горной местности с отсутствием дорог вертолеты стали настоящей палочкой-выручалочкой для советских войск. Ми-8 преимущественно использовались для транспортировки солдат и грузов, а также высадки десанта, но могли принять участие и в боевых действиях. Для этого, в частности, в проеме входной двери нередко устанавливался 30-мм автоматический гранатомет на станке АГС-17 «Пламя».

Снайперская винтовка Драгунова

Прицел 7,62-мм самозарядной снайперской винтовки Драгунова рассчитан на эффективную стрельбу до 600 метров. Однако в 1985 году в ходе Афганской войны снайпер 345-го гвардейского парашютно-десантного полка Владимир Ильин смог достать противника с расстояния 1350 метров.

Гаубица 2С3 «Акация»

Министерство обороны РФ Министерство обороны РФ

152-мм самоходные гаубицы с большой эффективностью использовались для взламывания обороны крепостей моджахедов.

«Разрывы осколочно-фугасных снарядов проламывали в стенах такие бреши, в которые без труда проходили танки и БМП, давили любое огневое сопротивление противника и обеспечили успешное выполнение задачи…» — описывает штурм укрепленного района в провинции Баглан в апреле 1987 года ветеран Афганской войны Анатолий Григорьев.

Т-62

Владимир Вяткин/Sputnik Владимир Вяткин/Sputnik

Т-62 вместе с Т-55 стали основными танками Ограниченного контингента советских войск в Афганистане. Малые углы возвышения и снижения пушки и спаренного пулемета мешали обстреливать противника на высотах, а сильная запыленность часто пагубно влияло на работу силовой установки, трансмиссии и ходовой части.

«Танки... в большинстве случаев «не находили» оперативного простора для своего применения, не могли обстреливать вершины гор, вязли в «зеленках» и в бою часто становились бесполезными», — рассказывает генерал-майор Александр Ляховский.

Крупнокалиберный пулемет НСВ-12,7 «Утёс»

Оснащенный оптическим прицелом и обладавший высокой скорострельностью в 800 выстрелов в минуту, 12,7-мм пулемет отлично проявил себя при обороне блокпостов. С помощью «Утеса» можно было вести прицельную стрельбу на дистанции в несколько километров и не подпускать моджахедов на расстояние эффективной стрельбы из автомата.

2С4 «Тюльпан»

Когда советским военнослужащим требовалось достать хорошо укрывшегося в горах противника, их неизменно выручал 240-мм самоходный миномет 2С4 «Тюльпан». Он эффективно поражал укрепления моджахедов на дальности до 20 км, расположенные даже на обратных склонах гор и в ущельях.

БТР-70

Andrei Solomonov/Global Look Press Andrei Solomonov/Global Look Press

Бронетранспортеры в горном Афганистане испытывали большие проблемы с двигателями: в условиях разреженности воздуха они часто перегревались и теряли мощность. С другой стороны, БТР-70 куда лучше танков и БМП выдерживали подрыв на минах. Даже при повреждении нескольких колес они не превращались в легкую добычу для врага, а продолжали двигаться.

Ми-24

Eric Bouvet/Gamma-Rapho/Getty Images Eric Bouvet/Gamma-Rapho/Getty Images

Ударные вертолеты Ми-24, неофициально известные как «Крокодилы», могли нести как стрелково-пушченое, так и ракетно-бомбовое вооружение. Как и на другую советскую технику, на вертолеты пагубно действовали высокогорье, пыль и жара. Тем не менее, «Крокодилы» эффективно уничтожали отряды моджахедов и разрушали их крепости, внушая противнику неподдельный страх.

Так, в 1983 году Анатолий Волков в провинции Тахар на своем оставшемся без боеприпасов Ми-24 прикрыл отход десантной роты, раз за разом имитируя атаку на вражеских бойцов и одним своим видом заставляя их разбегаться в разные стороны.

Реактивный пехотный огнемет РПО-А «Шмель»

E.Kuvakin (CC BY-SA 3.0) E.Kuvakin (CC BY-SA 3.0)

Ручной огнемет «Шмель», прозванный моджахедами «Шайтан-трубой», по своей мощи соответствовал 152-мм гаубице, но весил всего 11 килограмм и легко умещался за спиной пехотинца. Граната, летящая на расстояние до 1700 метров (прицельно — до 800 метров), уничтожала все живое в радиусе 80 квадратных метров на закрытой местности и в радиусе 5 метров на открытом пространстве. «Шмель» стал эффективным средством борьбы с врагом, прячущимся в расщелинах.

Су-17

Rob Schleiffert (CC BY-SA 2.0) Rob Schleiffert (CC BY-SA 2.0)

Истребитель-бомбардировщик Су-17 — единственный советский боевой самолет, прошедший Афганскую войну с начала до самого конца и привлекавшийся как для атаки противника, так и для разведывательных миссий. Экстремальные климатические условия то и дело приводили к перегреву и отказу оборудования, ухудшению взлетно-посадочных характеристик и повышали расход топлива. Днем в кабине находиться было просто невозможно, и боевые вылеты старались переносить на вечер или раннее утро.