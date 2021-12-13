Как противник большевиков стал одним из лучших советских полководцев (ФОТО)

В ходе Гражданской войны в России Леонид Говоров сражался против советской власти. Это не помешало ему в дальнейшем стать Маршалом Советского Союза.

«Все решения всесторонне продуманы, приказания лаконичны, но предельно ясны. Он всегда требователен к себе и подчиненным, всегда строг и принципиален. Среди воинов, офицеров и генералов фронта он пользуется огромным авторитетом и уважением», — так генерал Борис Бычевский характеризовал Маршала Советского Союза Леонида Говорова.

Архитектор советских побед на северо-западе СССР в ходе Великой Отечественной войны, он стал легендой Красной Армии. Удивительно, что когда-то этот выдающийся полководец против этой же самой армии активно воевал.

Маршал Советского Союза Леонид Говоров готовится принимать парад войск Московского гарнизона на Красной площади в 1947 году. Министерство обороны РФ Министерство обороны РФ

В 1918 году, когда на осколках Российской империи вовсю разгоралась Гражданская война, Леонид Говоров проживал в небольшом городе Елабуга недалеко от Казани.

За его плечами была учеба в артиллерийском училище и недолгая служба в армии, из которой он демобилизовался в звании прапорщика. Остаться в стороне от конфликта у Говорова не вышло — он присоединился к белым, занявшим Елабугу в сентябре того же года. Сам Леонид Александрович позже утверждал, что был мобилизован.

Почти год Леонид Говоров воевал в 8-й Камской стрелковой дивизии Западной отдельной армии, где командовал артиллерийской батареей. Приказом от 13 июля 1919 года Верховный главнокомандующий адмирал Александр Колчак произвел его в подпоручики.

Однако когда в ноябре-декабре 1919 года белогвардейские войска на востоке страны потерпели тяжелое поражение и стали откатываться за Урал, Говоров решил перейти к красным.

Леонид Говоров с женой в 1923 году. Общественное достояние Общественное достояние

Леонид Александрович был одним из нескольких тысяч белых офицеров, примкнувших к Красной Армии. Большевики высоко ценили боевые навыки этих «военных специалистов», однако как недавних врагов держали их на особом учете.

Говоров, стремясь заслужить доверие, самоотверженно и героически сражался против войск барона Врангеля на юге Украины и в Крыму, был дважды ранен и даже награжден орденом Красного Знамени.

Командующий 5-й армией генерал-лейтенант артиллерии Леонид Говоров. Виктор Темин/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Высокая награда существенно повысила уровень доверия советского руководства к бывшему белому офицеру, и Говоров продолжил делать карьеру в Красной Армии. Ему даже удалось пережить период массовых репрессий в СССР, известный как «Большой террор».

«Сталин ценил в нем профессионала, а также то, что Леонид Александрович и его супруга были очень скромными людьми», — считает внук маршала Алексей Говоров: «Дед не любил никакие сборища и посиделки, не лез в политику. Он был с головой погружен в свои служебные вопросы, полностью отдавался работе… Видимо, это и оградило его от репрессий и сохранило жизнь».

Леонид Говоров (стоит в центре) и советские военачальники. Виктор Темин/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

В ходе советско-финляндского конфликта 1939-1940 гг. Говоров в качестве начальника штаба артиллерии советской 7-й армии готовил взламывание линии Маннергейма и организовал прорыв укрепленного района, за что был награжден орденом Красной Звезды. Даже несмотря на это, ему все еще не позволяли вступить в коммунистическую партию (это произойдет лишь в 1942 году).

Командующий Ленинградским фронтом генерал-полковник Говоров осматривает трофейные немецкие пушки. Министерство обороны РФ Министерство обороны РФ

Во время битвы за Москву осенью-зимой 1941 года 5-я армия под его командованием вела тяжелые оборонительные бои к западу от столицы в районе Можайска и, выстояв, участвовала в начале декабря в широкомасштабном контрнаступлении советских войск.

«В нашей обороне под Москвой основная тяжесть борьбы с многочисленными танками противника ложилась прежде всего на артиллерию, и следовательно, специальные знания и опыт Говорова приобретали особую ценность», — отмечал командовавший тогда Западным фронтом Георгий Жуков.

Говоров на митинге в освобожденном Можайске. Аркадий Шайхет/russiainphoto.ru

В апреле 1942 года Леонида Говорова перевели в блокадный Ленинград, и вся его деятельность в последующие годы оказалась связана с боевыми действиями на северо-западе Советского Союза. На посту командующего Ленинградским фронтом он не только превратил изможденный город в неприступную крепость, но и сумел, располагая скудными ресурсами, подготовить группировку войск, способную прорвать вражескую блокаду. Это и произошло 18 января 1943 года в ходе совместной с Волховским фронтом операции «Искра».

Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 года. Архивное фото Архивное фото

Летом 1944 года Леонид Александрович вернулся на карельский перешеек, хорошо знакомый ему по Зимней войне. Здесь его ждала новая финская система оборонительных укреплений «Карельский вал», включавшая частично восстановленную «линию Маннергейма».

Советские войска в Карелии в 1944 году. Общественное достояние Общественное достояние

«Говоров решил проводить всю операцию с темпом наступления по 12 километров в сутки! Это значило, что железобетонный пояс в глубине надо прорвать почти с ходу и взять Выборг через 10-12 дней после начала наступления. В советско-финляндскую кампанию 1939-1940 годов на то же расстояние было потрачено 100 суток», — вспоминал Бычевский.

После массированного авиационного удара и длившейся 10 часов артиллерийской подготовки советские войска пошли на штурм. 20 июня, через десять дней после начала наступления, Выборг был взят, а за два дня до этого генералу армии Говорову было присвоено звание Маршала Советского Союза.

Последним полем битвы для Говорова стала Прибалтика. К концу войны здесь в западной Латвии все еще держалась блокированная советскими войсками немецкая Группа армий «Курляндия». Лишь 9 мая 1945 года Леонид Александрович принял капитуляцию ее командующего генерал-полковника Карла Хильперта, окончательно завершив тем самым освобождение территории Советского Союза от вражеских войск.