За что Сталин разжаловал одного из советских маршалов во время Великой Отечественной?

Стать маршалом Советского Союза было заветной мечтой и пиком карьеры для любого военачальника Красной Армии. Именно такие полководцы как Жуков, Рокоссовский, Василевский, Конев, Мерецков, Говоров, командуя фронтами и возглавляя Генеральный штаб, обеспечили разгром нацистской Германии в Великой Отечественной войне. Однако на целый ряд «маршалов Победы» пришелся один «маршал поражений». Неоднократно Григорию Ивановичу Кулику давался шанс проявить себя на поле боя, но воспользоваться им он по тем или иным причинам так и не сумел.

Маршал Григорий Кулик. Архивное фото Архивное фото

Артиллерия стала делом всей жизни Григория Кулика. В ходе Первой мировой войны он дослужился от рядового до старшего фейерверкера (старший унтер-офицер в артиллерии), успешно командовал артиллерийскими частями и подразделениями во время Гражданской войны. В ходе обороны Царицына (ставшего позже Сталинградом) Кулик познакомился со Сталиным и смог заслужить большое уважение будущего «отца народов». Уже в послевоенные годы Григорий Иванович возглавил Главное артиллерийское управление Красной Армии.

Британские танки в Царицыне. Государственный архив Волгоградской области Государственный архив Волгоградской области

«Нужно отдать ему справедливость, властность и нетерпимость не исчерпывали характера Кулика. В отличие от некоторых своих подчиненных он не боялся ответственности и порой, исходя из своего собственного понимания интересов дела и задач повышения обороноспособности страны, принимал решения более чем рискованные», — писал о Кулике конструктор артиллерийского вооружения Василий Грабин. Так, в самый разгар массовых репрессий в стране, известных как «Большой террор», Григорий Иванович направил Сталину письмо, в котором выражал беспокойство по поводу подрывающей боеспособность Советского Союза чистки командного состава Красной Армии. Никаких негативных последствий для военачальника этот эпизод, однако, не имел.

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Возвращение на поля сражений в конце 1930-х годов стало для Кулика откровенно неудачным. Во время боев против японцев на реке Халхин-Гол в июле 1939 года он, отвечая за использование артиллерии, попытался в самый критический момент военного противостояния необоснованно вмешаться в командование всеми войсками, осуществляемое Георгием Жуковым. В итоге, получив выговор из Москвы, Григорий Иванович был незамедлительно отозван в столицу.

Командующий 57-м особым армейским корпусом РККА на территории Монгольской Народной Республики Георгий Жуков в ходе боев на Халхин-Голе. Виктор Темин/Sputnik Виктор Темин/Sputnik

Начало войны против Финляндии для Кулика, как и для всего советского генералитета, оказалось провальным. Тем не менее, именно подготовленная Григорием Ивановичем артиллерия сыграла ключевую роль в прорыве линии Маннергейма в феврале 1940 года. 21 марта того же года «за образцовое выполнение боевых заданий командования в советско-финляндской войне» ему было присвоено звание Героя Советского Союза, а 7 мая — звание маршала.

Красноармейцы в ходе Зимней войны. Александр Устинов/Архив Нинель Александровны Устиновой

После нападения Германии на Советский Союз маршал Кулик был направлен оказать помощь командованию Западного фронта, но практически сразу по прибытию попал в окружение. «Непонятно поведение Зам. Наркома Обороны маршала Кулика», — докладывал позже начальник 3-го отдела 10-й армии полковой комиссар Лось: «Он приказал всем снять знаки различия, выбросить документы, затем переодеться в крестьянскую одежду, и сам переоделся в крестьянскую одежду. Сам он никаких документов с собой не имел, не знаю, взял ли он их с собой из Москвы. Предлагал бросить оружие, а мне лично ордена и документы, однако кроме его адъютанта, майора по званию, фамилию забыл, никто документов и оружия не бросил. Мотивировал он это тем, что, если попадемся к противнику, он примет нас за крестьян и отпустит». К своим окруженцы вышли только спустя две недели.

Следующей неудачей маршала стала 1-я Синявинская операция сентября 1941 года, в ходе которой ему не удалось силами усиленной 54-й армии прорвать кольцо блокады Ленинграда с внешней стороны. Одной из главных причин поражения стал очередной конфликт Кулика с Жуковым, который в тот момент занимал должность командующего Ленинградским фронтом и руководил прорывом со стороны осажденного города. Стороны так и не смогли договориться о совместных скоординированных действиях. «С горьким чувством вспоминаю я этого человека», — писал в мемуарах маршал Александр Василевский: «В начале войны он неудачно выполнял задания Ставки на Западном направлении, потом так же плохо командовал одной из армий под Ленинградом. В силу своих отрицательных личных качеств он не пользовался уважением в войсках и не умел организовано руководить действиями войск».

Советская артиллерия на Ленинградском фронте, сентябрь 1941 г. Mil.ru Mil.ru

«Г. И. Кулик был человеком малоорганизованным, много мнившим о себе, считавшим все свои действия непогрешимыми. Часто было трудно понять, чего он хочет, чего добивается. Лучшим методом работы он считал держать в страхе подчиненных. Любимым его изречением при постановке задач было: “Тюрьма или ордена”», — вспоминал Главный маршал артиллерии Николай Воронов.

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Последней каплей, переполнившей чашу терпения Сталина, стали события начала ноября 1941 году в Крыму. Кулику как уполномоченному Ставки Верховного Главнокомандования было приказано всеми силами удерживать город Керчь на востоке полуострова. Григорий Иванович же, увидев ослабленные дезорганизованные войска, отдал приказ об их эвакуации через пролив, на Таманский полуостров, где намеревался организовать оборону. В конце 1950-х годов расследование специальной комиссии установило, что в тех условиях удержать город было невозможно. Однако в годы войны верховное командование придерживалось другого мнения, и Григорий Кулик был обвинен в воинском должностном преступлении.

Помимо сдачи «вопреки приказу Сталина» Керчи маршала обвинили в потере Ростова-на-Дону, в который он также был направлен Ставкой в качестве ее представителя. «Преступление Кулика заключается в том, что он никак не использовал имеющихся возможностей по защите Керчи и Ростова, не организовал их оборону и вел себя как трус, перепуганный немцами, как пораженец, потерявший перспективу и не верящий в нашу победу над немецкими захватчиками», — говорилось в приказе Народного комиссара обороны Иосифа Сталина. 19 февраля 1942 года Кулик был лишен званий маршала и Героя Советского Союза, а также всех своих наград.

Бои за Ростов-на-Дону в 1941 году. Mil.ru Mil.ru

Григорий Кулик был понижен до звания генерал-майора и продолжал ограниченно привлекаться к участию в военных операциях, однако так и не добился никаких видимых результатов. В какой-то момент его повысили до генерал-лейтенанта и вернули часть наград, но после неудовлетворительной работы в Главном управлении формирования и укомплектования РККА вновь разжаловали в генерал-майоры.

Маршал Кулик на учениях Московского военного округа в 1940 году. Александр Устинов/Архив Нинель Александровны Устиновой

Григорий Иванович никогда не считал себя виновником своих неудач. Фактически сосланный на должность заместителя командующего Приволжского военного округа после войны, он в застольных разговорах с сослуживцами открыто критиковал «выскочек» в рядах высшего командного состава и не скупился на обвинения в адрес руководства страны. В конечном итоге, в начале 1947 года Кулик вместе с генералами Василием Гордовым и Филиппом Рыбальченко из того же округа был арестован и спустя три года расстрелян «по обвинению в организации заговорщической группы для борьбы с Советской властью». Лишь в период правления Никиты Хрущева он был посмертно восстановлен в воинском звании маршала, в звании Героя Советского Союза и в правах на государственные награды.