Какая часть СССР оставалась оккупированной немцами, когда уже пал Берлин?

Группировка немецких войск продержалась в западной Латвии до самой капитуляции Третьего рейха. Советские солдаты в шутку называли ее «лагерем вооруженных военнопленных».

К полудню 25 апреля 1945 года Красная Армия замкнула кольцо вокруг Берлина и стала готовиться к решающему штурму столицы нацистской Германии. К этому времени советским войскам удалось освободить от противника территории Польши, Румынии, Болгарии, Венгрии, большую часть Югославии, восточную Австрию и северную Норвегию. Удивительно, но при этом часть территории самого СССР все еще находилась под контролем Третьего рейха.

Около 400 тысяч солдат группы армий «Север» оказались отрезаны в западной Латвии (Курляндии), когда 10 октября 1944 года части советской 51-й армии вышли к побережью Балтийского моря в районе города Мемель (Клайпеды). Так возник «Курляндский котел», просуществовавший вплоть до самого разгрома нацистской Германии.

Осажденная крепость

Салют в честь выхода советских войск на Балтику, октябрь 1944 года. Евгений Копыт/Sputnik Евгений Копыт/Sputnik

Положение блокированных в Прибалтике немецких войск, тем не менее, не было катастрофическим. Они сохранили под своим контролем крупные порты Лиепая и Вентспилс, а советский Балтийский флот оказался на тот момент не в состоянии помешать Кригсмарине эффективно снабжать изолированную группировку провиантом, боеприпасами и резервами.

«Приказом командующего группой армий "Север" (генерал-полковник Фердинад Шернер) было запрещено пользоваться выражением "Курляндский котел"», — вспоминал командир противотанкового расчета Готтлоб Бидерман: «Ходили даже слухи, хотя по моим данным не подтвердившиеся, что любому из солдат может быть вынесен смертный приговор, если будет услышано о нашей безнадежной ситуации в этом «котле». Со времени уничтожения 6-й армии в Сталинграде это слово несло зловещий скрытый смысл неминуемой и неизбежной катастрофы... Официальным названием для пойманной в ловушку армии стало выражение "Курляндский плацдарм"».

Первые попытки разгромить группу армий «Север» были предприняты сразу же в октябре, но закончились неудачей. «Обстановка там была невыносимая, ведь вся Курляндия — это сплошное болото», — сокрушался связист артиллерийского полка 8-го Эстонского стрелкового корпуса Красной Армии Петер Кюперсепп: «Для того, чтобы техника могла пройти, приходилось делать прямо на болоте специальные настилы. Без них техника не могла никак проходить. Миномет как увяжется — так приходилось самим вытаскивать 122-миллиметровые мины, потом ставить само орудие на бревна-чурки, чтобы можно было бы опять выстрелить».

Эвакуация из Вентспилса 19 октября 1944 г. German Federal Archives (CC-BY-SA 3.0) German Federal Archives (CC-BY-SA 3.0)

Сумев отразить наступление советских войск, немцы стали стремительно окапываться в западной Латвии. На сравнительно небольшом фронте в 220 км они создали глубоко эшелонированную оборону с проволочными, минными заграждениями и противотанковыми рвами. «Весь "Курляндский котел" изрыт линиями траншей, одну траншею захватим, а за ней сразу идет вторая линия, и казалось, что нет им конца», — вспоминал командир пулеметного взвода 8-го Эстонского стрелкового корпуса Михаил Салтыков.

Гитлер не собирался уступать Сталину Курляндию. Напротив, она должна была стать костью в горле советского командования и постоянно отвлекать на себя силы Красной Армии. Планировалось, что в один подходящий момент отсюда будет нанесен мощный удар во фланг наступающих на запад советских войск.

Ликвидация «котла»

Красная Армия, в свою очередь, не стала задерживаться в Латвии. Выделив силы, достаточные для сохранения «котла», она продолжила развивать свое наступление к сердцу Германии. Советские солдаты в шутку называли блокированную группу армий «Север» (переименованную 25 января 1945 года в группу армий «Курляндия») «лагерем вооруженных военнопленных».

Советские артиллеристы ведут огонь по немецким позициям в Латвии. Василий Савранский/Sputnik Василий Савранский/Sputnik

Тем не менее, вплоть до конца марта 1945 года советские войска даже ограниченными силами предпринимали попытки ликвидировать «котел». Неся большие потери, они смогли продвинуться лишь на незначительное расстояние. Отдельным советским дивизиям удавалось существенно вырваться вперед, но они, как правило, попадали в окружение и были вынуждены с боями прорываться к своим.

С приближением Красной Армии к столице и центральным районам Третьего рейха, а также с ростом активности советского военно-морского флота в Балтийском море «Курляндия» начала испытывать серьезные проблемы со снабжением. Связь с «большой землей» становилась все слабее, и полная эвакуация группировки в Третий рейх становилась невыполнимой задачей.

«Не хватало боеприпасов. Нашим артиллерийским батареям позволялось расходовать только ограниченную норму снарядов в день. Пулеметам разрешалось вести стрельбу только короткими очередями. Расход целой пулеметной ленты дозволялся лишь тогда, когда отражалась атака. Наши новейшие винтовки, недавно созданные и поставлявшиеся в войска в последние месяцы войны, иногда оказывались бесполезными, если заканчивались патроны к ним», — вспоминал Бидерман.

Датские эсэсовцы в Курляндии в феврале 1945 года. Getty Images Getty Images

После капитуляции Германии группа армий «Курляндия» во главе со своим последним командующим генералом Карлом Хильпертом сдалась. «Нам немцы первые дали знать, что войне конец», — вспоминал морской пехотинец Павел Климов о событиях 9 мая: «Мы вдоль берега шли. Не понимали почему такой шум, ликование вдоль немецких траншей. Оказывается, они узнали, что война кончилась. Мы по фейерверку и стрельбе в воздух узнали, что конец. Потом только по радио получили приказ отменить операцию. Радость была большая».

В общей сложности в советском плену оказалось 42 генерала, 189 тысяч солдат и офицеров противника. Несколько тысяч смогли эвакуироваться в Германию из Лиепаи и Вентспилса до занятия их Красной Армии или сбежать на подручных транспортных средствах в Швецию.

Были и те, кто не сложил оружия. 22 мая отряд из трех сотен солдат 6-го корпуса СС, пробивающийся в Восточную Пруссию, наткнулся на подразделения Красной Армии и был полностью уничтожен. Командир корпуса обергруппенфюрер Вальтер Крюгер застрелился прямо во время боя.

Вальтер Крюгер (слева) и генерал Эрих Гепнер в 1941 году. German Federal Archives (CC-BY-SA 3.0) German Federal Archives (CC-BY-SA 3.0)

Многие из оказавшихся в «котле» латышских коллаборационистов, в частности из 19-й добровольческой пехотной дивизии СС (2-й латышской), ушли в леса вести партизанскую войну против советской власти. Некоторые из этих так называемых «лесных братьев» действовали в Прибалтике вплоть до начала 1950-х годов.