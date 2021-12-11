Зимой в России появляется «ледяное сало» — что это? (ФОТО)

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Виктория Рябикова

@natalia_krasnova_ ,@dmitry.vitushkin
Ежегодно на замерзших реках и озерах в разных городах России появляются странные густые разводы. Местные жители сравнивают их с одеялом, взбитыми сливками и даже переваренными пельменями. Оъясняем, откуда они берутся.

«Шел 12-й год жизни у "большой воды". Я шла вдоль Фонтанки, смотрела на это нечто (что по моим личным законам вселенной права на естественное существование не имеет) и думала об одном: "Хоть бы Это было не радиоактивно…"», — пишет Юлия Котельникова, жительница Санкт-Петербурга, в своем Instagram-аккаунте.

Подобное природное явление можно встретить в начале или в конце зимы, преимущественно в Санкт-Петербурге на реке Нева. Также в 2020 году сгустки, похожие на абстрактные узоры, встречали на реке Амур в Благовещенске и в Москве.

Пользователи соцсетей сравнивают получившиеся узоры со взбитыми сливками, поверхностью Юпитера, пледом, одеялом, пенкой на молоке, мрамором и даже чайным грибом.

«Кто-то забыл вынуть пельмешки из Невы», — пишет один из пользователей.

«Странный лёд сегодня. Как будто кто-то нарисовал на Мойке огромные пионы. Такие смотрели в окна нашей старой дачи, выращенные ещё моей прабабушкой Манефой Петровной. Она очень любила цветы. А я тогда был ещё так мал, что эти пионы казались выше меня, а каждый их цветок вырастал где-то с мою голову. Сегодня на Мойке я будто бы почувствовал их давно забытый аромат», — пишет Дмитрий Витушкин. 

Эти узоры имеют свое название — «ледяное сало». 

На деле это всего лишь густой слой мелких кристаллов льда, которые возникают на поверхности воды при первом похолодании. 

Именно так выглядит первый этап образования ледяной корки.

 

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