Что заставляет любителей зимней рыбалки в любую погоду сидеть на льду? (ФОТО)

Зимой по всей России водоемы покрываются сидящими фигурами с удочками. Подледные рыбаки радуются даже небольшому улову, но это ли заставляет их терпеть мороз и пургу?

28 декабря 2020 года 45 мужчин с разных концов страны с рыбацким снаряжением в руках вышли на лед Котовского водохранилища Тамбовской области (418 км от Москвы). Через каждые пару метров можно увидеть торчащие коловороты для сверления льда, из-под каждого непромокаемого капюшона видны раскрасневшиеся от холода носы. Подкормки и наживки никто не использует, сегодня это запрещено, а достойным уловом считаются только окунь и щука от 32-х сантиметров.

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«Мало того, что лунку нужно пробурить, так еще и раздразнить рыбу подергивающими движениями», — так корреспондент телеканала «Вести.Тамбов» прокомментировал российское соревнование по зимней рыбалке, которое ежегодно проходит в разных регионах России.

Событие для российских рыболовов-спортсменов важное, однако советские мужчины с удовольствием рыбачили на льду без соревнований, для себя.

«Мой отец, Валентин Козлов, несколько раз за год, с 1960-х до 1995 г. (больше 30 лет), зимой ездил рыбачить на север России, иногда брал меня с собой - все, что привозили, засаливали и засушивали. Радовались любой добыче, и маленькой, и большой, это была моя любимая традиция», — вспоминает жительница Подмосковья Ольга.

По ее словам, каждая зимняя рыбалка была хорошим поводом выпить во время или после ловли - было сложно проводить на льду по 5-7 часов, даже в теплой одежде.

Подледная рыбалка на Москве-реке Валентин Хухлаев/Архив Валентина Хухлаева

Многим заядлым рыболовам хобби передалось по наследству от их отцов, рассказывает 74-летний житель Москвы и рыбак со стажем Юрий Мосолов.

«У меня началось все еще 69 лет назад, родители на летние каникулы отвозили меня к дедушке в деревню возле Волги, а там все рыбаки. С первого класса меня начали брать и на зимнюю рыбалку. Так что хочешь не хочешь, а тоже становишься таким», — рассуждает Мосолов.

В России нет серьезных ограничений на ловлю рыбы, за исключением участков, занятых под разведение рыбы для будущей продажи. Поэтому ежегодно на лед выходят рыболовы во всех частях России, где появляется лед.

Многие рыбаки сидят с удочкой с восхода до заката.

Зимняя рыбалка в Московской области Артем Геодакян Артем Геодакян

Для рыбака Артема Воровина из Калининградской области зимняя рыбалка является важным источником адреналина.

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«Ловля на мормышку, играя, подбирая проводку - на все это нужен талант, получаешь настоящие приливы адреналина. Да и люблю я белый снег, чистый морозный воздух, настоящее общение с природой. Это главное, остальное вторично», — рассуждает Воровин.

Российский писатель Василий Авченко в книге «Кристалл в прозрачной оправе. Рассказы о воде и камнях» писал о любви к подледной рыбалке следующим образом:

«Она (любовь к рыбалке - ред.) демонстрирует неявную, но прочную связь с чем-то огромным и не очень познаваемым: природа? космос? бог? Ту связь, которая долго была мне, городскому ребенку, неочевидна. Теперь я точно знаю, что она есть. Рыбалка – чуть ли не единственное, что связывает меня, живущего химерами и условностями, с Настоящим».