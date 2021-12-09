Невероятные бурятские куклы от Даши Намдакова (ФОТО)

Скульптор Даши Намдаков родом из далекого бурятского села в Забайкальском крае прошел огромный путь от потомственного ремесленника до художника, чьи работы выставляют в музеях по всему миру.
Мы уже знакомили наших читателей с историей Даши тут. Его неповторимый стиль сложно с чем-то спутать, будь то огромные лэнд-арт объекты, скульптуры или графика — мистические создания вселенной автора отличаются тонкими чертами, восточными одеждами и бурятским колоритом.
В своих работах художник прежде всего отдает дань связи человека с природой, а также бурятским сказаниям и легендам своих предков. В 2016 году Даши впервые обратился к национальной традиции изготовления кукол — они в бурятской культуре связаны с буддистскими ритуалами. Это могут быть фигуры священных животных, божеств или идолы поклонения культу матери. Издревле народные мастера изготавливали куклы-обереги.
В переводе с бурятского языка «Ульгер» означает «сказание». Именно так называется серия авторских кукол, выполненных по эскизам Даши Намдакова. Предлагаем взглянуть на некоторые из них.
Выставка «Ульгер: сказки и грезы» пройдет в Государственном музее искусства народов Востока до 23 января 2022 года