Невероятные бурятские куклы от Даши Намдакова (ФОТО)

Скульптор Даши Намдаков родом из далекого бурятского села в Забайкальском крае прошел огромный путь от потомственного ремесленника до художника, чьи работы выставляют в музеях по всему миру.

Мы уже знакомили наших читателей с историей Даши тут. Его неповторимый стиль сложно с чем-то спутать, будь то огромные лэнд-арт объекты, скульптуры или графика — мистические создания вселенной автора отличаются тонкими чертами, восточными одеждами и бурятским колоритом.

В своих работах художник прежде всего отдает дань связи человека с природой, а также бурятским сказаниям и легендам своих предков. В 2016 году Даши впервые обратился к национальной традиции изготовления кукол — они в бурятской культуре связаны с буддистскими ритуалами. Это могут быть фигуры священных животных, божеств или идолы поклонения культу матери. Издревле народные мастера изготавливали куклы-обереги.

В переводе с бурятского языка «Ульгер» означает «сказание». Именно так называется серия авторских кукол, выполненных по эскизам Даши Намдакова. Предлагаем взглянуть на некоторые из них.

Музей Востока Музей Востока

Музей Востока Музей Востока

Музей Востока Музей Востока

Музей Востока Музей Востока

Музей Востока Музей Востока

Музей Востока Музей Востока

Музей Востока Музей Востока

Музей Востока Музей Востока

Музей Востока Музей Востока

Музей Востока Музей Востока

Выставка «Ульгер: сказки и грезы» пройдет в Государственном музее искусства народов Востока до 23 января 2022 года