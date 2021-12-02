Почему в российских домах так много розовых окон?

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Виктория Рябикова

Russia Beyond (Photo: Guy Ritchie/Miramax, 2019; Unsplash)
Проходя мимо многоэтажных жилых домов, вы наверняка замечали окна с загадочным ярко-розовым свечением. Может, там устраивают бордели? Или содержат домашние плантации марихуаны? Сейчас все объясним.

«Пару лет назад я гуляла вечером по Москве и заметила, что почти в каждом доме есть окно, светящееся розово-фиолетовым цветом. Меня это очень заинтересовало и даже подняло настроение. Пускай такой свет может носить исключительно функциональный характер, мне все равно нравится находить эти окна и смотреть на них», — объясняет жительница Москвы Любовь Ермолаева.

@18plus_dela

Тогда же Любовь создала небольшое сообщество в соцсети «ВКонтакте» под названием «Розовые окна в домах», где пользователи публикуют собственные фото розовых окон из разных городов России. 

Во «ВКонтакте» и Instagram можно насчитать десятки аналогичных небольших страниц, посвященных окнам. Российские интернет-пользователи также стали интересоваться в соцсетях, зачем в квартирах нужен этот розовый свет.

«Вот интересно, что там такое происходит в этих розовых окнах? Они там что-то выращивают? Проявляют фотки? Танцуют под минимал? Почему розовые? Почему так ярко???», — вопрошает жительница Петербурга Ольга в своем Instagram. 

@olalacorn

«В доме напротив всюду движ какой-то. Наверху дискач со светомузыкой, напротив какой-то интимный розовый свет», — пишет один из пользователей Twitter.

Пользователи Рунета стали выдвигать разные шуточные теории о назначении яркого розового света. 

«Странное окно в доме. Розовый свет...пришельцы среди нас? Или открытый портал?» — предполагает пользователь с ником «Опричник» в Twitter.

Другие уверены, что в квартирах с такими окнами женщины за деньги оказывают услуги интимного характера, а с помощью розового света «зазывают» клиентов.

@18plus_dela

«До сих пор не могу забыть, как в академии однажды ко мне подошел тамошний плотник, часто тусующийся около студентов и, таинственно, тщательно подбирая слова, спросил: "Извините, но меня беспокоит один вопрос: вот этот розовый свет в окнах ночами - это дома терпимости (так еще называют публичные дома — ред.), да?», — пишет Анархиоптерикс в Twitter. 

Анонимный пользователь Instagram даже создал аккаунт с розовыми окнами под названием «Таганрогские окна». В описании профиля он пишет, что россияне включают розовый свет во время секса.

«Я просто развил одну из популярных версий о появлении таких окон до полноценной страницы, но я до сих пор точно не могу сказать, что за ними скрывается на самом деле. Думаю, и эта версия может оказаться правдой», — заявляет владелец аккаунта. 

Остальные же уверены, что россияне в квартирах с такими окнами выращивают коноплю. Без сравнений с главным героем фильма «Джентльмены» Гая Ричи не обходится.

Реальный ответ не совпадает ни с одной из теорий. Дело в том, что все больше россиян стали увлекаться выращиванием растений и овощей прямо в квартирах: одни выращивают помидоры, зелень вроде петрушки и укрупа, другие — цветы прямо на подоконниках. Розовый же свет исходит от специальных фитоламп для рассады, его чаще устанавливают в зимнее время, когда короткого дневного света не хватает растениям для здорового развития.

Изнутри эти окна чаще всего выглядят так. 

@orchid_kseniya

Ксения из города Краснознаменск Московской области устанавливает лампы для выращивания орхидей осенью и зимой, а свой маленький ботанический сад в шутку называет «орхиборделем».

«В 2001 году я переехала с морского южного города в холодное и чужое для меня Подмосковье. Все друзья остались в другом городе, я очень тосковала и тогда увлеклась разведением растений. Я научилась их любить и почувствовала отдачу от них. Я их поливала и заботилась, а они заряжали меня своей энергией. С тех пор растения считаю своими детьми. Соседи вроде мне ничего не говорят о розовом свете, но может и шушукаются за спиной», — рассказала Ксения.

Евгений Шабалов

Чаще фитолампы можно встретить в регионах с аномально холодными зимами и полярными ночами, уверена Ольга, жительница Нового Уренгоя, города на Ямале.

«У нас в городе почти в каждом доме по 3-4 розовых окна, людям банально не хватает солнечного света. И дело даже не в рассаде — многие разводят цветы, чтобы хоть что-то им напоминало о лете», — пояснила Ольга.

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