Почему в российских домах так много розовых окон?

Проходя мимо многоэтажных жилых домов, вы наверняка замечали окна с загадочным ярко-розовым свечением. Может, там устраивают бордели? Или содержат домашние плантации марихуаны? Сейчас все объясним.

«Пару лет назад я гуляла вечером по Москве и заметила, что почти в каждом доме есть окно, светящееся розово-фиолетовым цветом. Меня это очень заинтересовало и даже подняло настроение. Пускай такой свет может носить исключительно функциональный характер, мне все равно нравится находить эти окна и смотреть на них», — объясняет жительница Москвы Любовь Ермолаева.

Тогда же Любовь создала небольшое сообщество в соцсети «ВКонтакте» под названием «Розовые окна в домах», где пользователи публикуют собственные фото розовых окон из разных городов России.

Во «ВКонтакте» и Instagram можно насчитать десятки аналогичных небольших страниц, посвященных окнам. Российские интернет-пользователи также стали интересоваться в соцсетях, зачем в квартирах нужен этот розовый свет.

«Вот интересно, что там такое происходит в этих розовых окнах? Они там что-то выращивают? Проявляют фотки? Танцуют под минимал? Почему розовые? Почему так ярко???», — вопрошает жительница Петербурга Ольга в своем Instagram.

«В доме напротив всюду движ какой-то. Наверху дискач со светомузыкой, напротив какой-то интимный розовый свет», — пишет один из пользователей Twitter.

Пользователи Рунета стали выдвигать разные шуточные теории о назначении яркого розового света.

«Странное окно в доме. Розовый свет...пришельцы среди нас? Или открытый портал?» — предполагает пользователь с ником «Опричник» в Twitter.

Другие уверены, что в квартирах с такими окнами женщины за деньги оказывают услуги интимного характера, а с помощью розового света «зазывают» клиентов.

«До сих пор не могу забыть, как в академии однажды ко мне подошел тамошний плотник, часто тусующийся около студентов и, таинственно, тщательно подбирая слова, спросил: "Извините, но меня беспокоит один вопрос: вот этот розовый свет в окнах ночами - это дома терпимости (так еще называют публичные дома — ред.), да?», — пишет Анархиоптерикс в Twitter.

Анонимный пользователь Instagram даже создал аккаунт с розовыми окнами под названием «Таганрогские окна». В описании профиля он пишет, что россияне включают розовый свет во время секса.

«Я просто развил одну из популярных версий о появлении таких окон до полноценной страницы, но я до сих пор точно не могу сказать, что за ними скрывается на самом деле. Думаю, и эта версия может оказаться правдой», — заявляет владелец аккаунта.

Остальные же уверены, что россияне в квартирах с такими окнами выращивают коноплю. Без сравнений с главным героем фильма «Джентльмены» Гая Ричи не обходится.

Реальный ответ не совпадает ни с одной из теорий. Дело в том, что все больше россиян стали увлекаться выращиванием растений и овощей прямо в квартирах: одни выращивают помидоры, зелень вроде петрушки и укрупа, другие — цветы прямо на подоконниках. Розовый же свет исходит от специальных фитоламп для рассады, его чаще устанавливают в зимнее время, когда короткого дневного света не хватает растениям для здорового развития.

Изнутри эти окна чаще всего выглядят так.

Ксения из города Краснознаменск Московской области устанавливает лампы для выращивания орхидей осенью и зимой, а свой маленький ботанический сад в шутку называет «орхиборделем».

«В 2001 году я переехала с морского южного города в холодное и чужое для меня Подмосковье. Все друзья остались в другом городе, я очень тосковала и тогда увлеклась разведением растений. Я научилась их любить и почувствовала отдачу от них. Я их поливала и заботилась, а они заряжали меня своей энергией. С тех пор растения считаю своими детьми. Соседи вроде мне ничего не говорят о розовом свете, но может и шушукаются за спиной», — рассказала Ксения.

Чаще фитолампы можно встретить в регионах с аномально холодными зимами и полярными ночами, уверена Ольга, жительница Нового Уренгоя, города на Ямале.

«У нас в городе почти в каждом доме по 3-4 розовых окна, людям банально не хватает солнечного света. И дело даже не в рассаде — многие разводят цветы, чтобы хоть что-то им напоминало о лете», — пояснила Ольга.