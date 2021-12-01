Такая разная зима в России: от Калининграда до Сахалина (ФОТО)

Зима в нашей большой стране может быть очень разной - где-то экстремально морозной, а где-то мягкой и даже почти бесснежной. Убедитесь сами!

1. Калининград

Остров Иммануила Канта и Кёнигсбергский собор Legion Media Legion Media

Самый европейский город России балует жителей сравнительно мягким климатом, поэтому зимы здесь не слишком суровые, и большие морозы бывают крайне редко. Впрочем, это не мешает снегопаду превращать город в зимнюю сказку.

2. Санкт-Петербург

Исаакиевский собор в снегу Legion Media Legion Media

Климат у северной столицы своенравный и непредсказуемый. К тому же здесь сильные ветра и большая влажность, из-за которой низкие температуры переносятся еще сложнее… Так что жители Петербурга частенько ругают Петра I за выбор места для города.

Снегопад на Дворцовой площади Алексей Даничев/Sputnik Алексей Даничев/Sputnik

Впрочем, бывает здесь и солнечно - тогда хрустящий белый снежок добавляет городу очарования. И можно гулять по просторам замерзшей реки Невы.

Замерзшая Нева и Ростральные колонны на Стрелке Васильевского острова Legion Media Legion Media

3. Мурманск

Порт в Мурманске Legion Media Legion Media

Снежные скалы, холодное, но не замерзшее море (большой порт здесь именно поэтому)… В крупнейшем городе за полярным кругом, правда, нужно быть готовым к полярной ночи, которая здесь длится больше месяца — с начала декабря до середины января.

Северное сияние Legion Media Legion Media

Ну и конечно в погоне за местным уникальным северным сиянием многих не страшит суровая зима.

4. Москва

Красная площадь в снегу Legion Media Legion Media

Москвичи привыкли жаловаться на погоду и уезжать зимовать в теплые страны. Но фишка в том, что зима здесь бывает очень разная. Иногда температура в среднем составляет -5-10℃ и даже поднимается до нуля (раздражая слякотью и мокрым дождем).

Но бывает, что в Москве стоят и продолжительные морозы ниже -15-20℃. С учетом немаленькой влажности (и непривычки москвичей к настоящим морозам) переносятся они тяжеловато. Могут быть и обильные снегопады, но дорожные службы обычно быстро справляются с ними, так что жизнь города не прерывается надолго.

Северный Речной вокзал украшен к Новому Году Кирилл Зыков/Moskva agency Кирилл Зыков/Moskva agency

В любом случае, нет ничего прекраснее прогулки по вечерней Москве, наряженной к Новому Году, - это настоящая зимняя сказка, за которую можно простить лишний слой одежды.

5. Сочи

Сочинские пальмы в снегу - нечастое явление Legion Media Legion Media

Перед началом Сочинской Олимпиады в 2014 году все удивлялись тому, что это будут первые Зимние Игры в субтропиках. В самом городе Сочи зимой температура может достигать +10℃, и лишь иногда опускается до нуля или чуть ниже. Местные пальмы запорошивает снегом, который быстро тает. Зрелище сюрреалистическое.

Горнолыжный курорт Роза Хутор Legion Media Legion Media

А вот в горах, которые прилегают к городу, зима вполне дает о себе знать, покрывая вершины снегом. Для субтропиков горнолыжный сезон тут долгий.

6. Казань

Мечеть «Кул-Шариф» в Казанском кремле Legion Media Legion Media

Из-за высокой влажности в столице Татарстана на Волге температура кажется значительно ниже, чем на самом деле. Так что от -15℃, которые показывает термометр, можно смело отнимать еще 5-10 градусов. Снега тут бывает много.

Центр семьи «Казан», который называют еще просто «Чаша» Legion Media Legion Media

7. Волгоград

Мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом Кургане Legion Media Legion Media

Этот город находится на юге России, но перепады температур здесь внушительные: лето очень жаркое, а зима очень холодная и снежная. Именно она стала серьезным испытанием для обеих сторон в Сталинградской битве во время Второй мировой войны.

8. Тюмень

Соревнования по зимним видам ездового спорта с хаски в Тюмени Наталья Горшкова/Sputnik Наталья Горшкова/Sputnik

В нефтегазовой столице России солнечных дней в году больше, чем в Москве. И погода здесь не такая уж переменчивая. Самый холодный месяц — январь, средняя температура обычно -17℃ (что конечно, не исключает морозов ниже -30℃).

Тобольск Legion Media Legion Media

Чтобы посмотреть на настоящую красивую русскую зиму, отправляйтесь в Тобольск, где каменные стены единственного в Сибири кремля, помнят, какими суровые морозы были раньше.

9. Ханты-Мансийск

Мамонты в «Археопарке» Ханты-Мансийска Legion Media Legion Media

Когда-то здесь обитали мамонты, а теперь о них напоминают лишь их заснеженные бронзовые скульптуры. В самом сердце Сибири зима начинается еще осенью, опуская столбики термометров и покрывая тайгу снегом.

10. Озеро Байкал

Байкальский лед Legion Media Legion Media

Зимой озеро Байкал замерзает, создавая самые невероятные формы льда. Посмотрите на фото, которые сделал наш главный редактор на Байкале зимой, - они украдут ваше сердечко.

11. Якутск

Колоритные улицы Якутска Коммерсант Коммерсант

Якутия — самый большой и самый холодный регион России. С декабря по февраль температура опускается до – 50С и ниже, а город накрывает густой туман. И все-таки жизнь тут продолжается!

(Читайте подробнее о том, как живут люди в таких условиях, тут)

В Якутии проводят экспедицию «Покорители холода» в поисках самых низких температур Покорители холода

Снега тут бывает много… посмотрите сами.

12. Норильск

-42 в Норильске - обычное дело Денис Кожевников/TASS Денис Кожевников/TASS

Само название этого города ассоциируется у любого русского человека с холодами. Это один из самых северных городов в мире — и здесь также можно увидеть северное сияние и испытать на себе полярную ночь.

Зима здесь длится с сентября по май, средняя температура −27 °C, однако может опускаться и до -40-50°C. Также тут дуют сильнейшие ветра. Читайте подробнее о Норильске тут.

13. Владивосток

Туман над Золотым мостом Виталий Аньков/Sputnik Виталий Аньков/Sputnik

Зима в Приморском крае не столько холодная, сколько снежная, количество осадков здесь часто бьет все рекорды. Занесенные снегом улицы и дороги превращают город в сплошную пробку. Кроме того, из-за непогоды жители часто страдают от перебоев с электричеством.

Стихия часто вызывает аварии электросетей во Владивостоке Юрий Смитюк/TASS Юрий Смитюк/TASS

Зимой 2020 года Русский мост покрылся льдом, и альпинисты вынуждены были вручную спасать его ото льда, а движение по мосту было остановлено.

Русский мост во льдах Sputnik Sputnik

14. Петропавловск-Камчатский

Петропавловск-Камчатский на фоне Корякского вулкана Legion Media Legion Media

Верхушки знаменитых камчатских вулканов покрыты снегом даже летом. Однако зимой его выпадает столько, что людям приходится откапывать не только машины, но даже дверь в собственный подъезд.

Традиционная русская забава - откапывать машину Александр Пирагис/Sputnik Александр Пирагис/Sputnik

Такой климат — рай для фрирайдеров: горнолыжников и сноубордистов. Недостатка снега здесь зимой не бывает.

Зимний серфинг на Камчатке Legion Media Legion Media

В то же время на океане можно заниматься зимним серфингом. Температуры зимой на Камчатке не отличаются суровостью - в среднем всего −7°C в январе.

15. Южно-Сахалинск

Скульптура "Дама с собачкой" в снегу Сергей Красноухов/ТАСС Сергей Красноухов/ТАСС

По средним показателям осадков на Сахалине зимой меньше, чем на Камчатке. И все же снега тут все равно очень и очень много. Причем выпасть он может обильно даже в мае - как на фото ниже.

Майский циклон в Южно-Сахалинске Сергей Красноухов/Sputnik Сергей Красноухов/Sputnik

Тут (как и во многих северных городах) здания стараются разукрасить в разные цвета или нанести на них красочные граффити - во-первых, это поднимает людям настроение, а во-вторых, так легче в метель найти собственный дом!