Такая разная зима в России: от Калининграда до Сахалина (ФОТО)

Остров Иммануила Канта и Кёнигсбергский соборLegion Media
Самый европейский город России балует жителей сравнительно мягким климатом, поэтому зимы здесь не слишком суровые, и большие морозы бывают крайне редко. Впрочем, это не мешает снегопаду превращать город в зимнюю сказку.
Исаакиевский собор в снегуLegion Media
Климат у северной столицы своенравный и непредсказуемый. К тому же здесь сильные ветра и большая влажность, из-за которой низкие температуры переносятся еще сложнее… Так что жители Петербурга частенько ругают Петра I за выбор места для города.
Снегопад на Дворцовой площадиАлексей Даничев/Sputnik
Впрочем, бывает здесь и солнечно - тогда хрустящий белый снежок добавляет городу очарования. И можно гулять по просторам замерзшей реки Невы.
Замерзшая Нева и Ростральные колонны на Стрелке Васильевского островаLegion Media
Порт в МурманскеLegion Media
Снежные скалы, холодное, но не замерзшее море (большой порт здесь именно поэтому)… В крупнейшем городе за полярным кругом, правда, нужно быть готовым к полярной ночи, которая здесь длится больше месяца — с начала декабря до середины января.
Северное сияниеLegion Media
Ну и конечно в погоне за местным уникальным северным сиянием многих не страшит суровая зима.
Красная площадь в снегуLegion Media
Москвичи привыкли жаловаться на погоду и уезжать зимовать в теплые страны. Но фишка в том, что зима здесь бывает очень разная. Иногда температура в среднем составляет -5-10℃ и даже поднимается до нуля (раздражая слякотью и мокрым дождем).
Но бывает, что в Москве стоят и продолжительные морозы ниже -15-20℃. С учетом немаленькой влажности (и непривычки москвичей к настоящим морозам) переносятся они тяжеловато. Могут быть и обильные снегопады, но дорожные службы обычно быстро справляются с ними, так что жизнь города не прерывается надолго.
Северный Речной вокзал украшен к Новому ГодуКирилл Зыков/Moskva agency
В любом случае, нет ничего прекраснее прогулки по вечерней Москве, наряженной к Новому Году, - это настоящая зимняя сказка, за которую можно простить лишний слой одежды.
Сочинские пальмы в снегу - нечастое явлениеLegion Media
Перед началом Сочинской Олимпиады в 2014 году все удивлялись тому, что это будут первые Зимние Игры в субтропиках. В самом городе Сочи зимой температура может достигать +10℃, и лишь иногда опускается до нуля или чуть ниже. Местные пальмы запорошивает снегом, который быстро тает. Зрелище сюрреалистическое.
Горнолыжный курорт Роза ХуторLegion Media
А вот в горах, которые прилегают к городу, зима вполне дает о себе знать, покрывая вершины снегом. Для субтропиков горнолыжный сезон тут долгий.
Мечеть «Кул-Шариф» в Казанском кремлеLegion Media
Из-за высокой влажности в столице Татарстана на Волге температура кажется значительно ниже, чем на самом деле. Так что от -15℃, которые показывает термометр, можно смело отнимать еще 5-10 градусов. Снега тут бывает много.
Центр семьи «Казан», который называют еще просто «Чаша»Legion Media
Мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом КурганеLegion Media
Этот город находится на юге России, но перепады температур здесь внушительные: лето очень жаркое, а зима очень холодная и снежная. Именно она стала серьезным испытанием для обеих сторон в Сталинградской битве во время Второй мировой войны.
Соревнования по зимним видам ездового спорта с хаски в ТюмениНаталья Горшкова/Sputnik
В нефтегазовой столице России солнечных дней в году больше, чем в Москве. И погода здесь не такая уж переменчивая. Самый холодный месяц — январь, средняя температура обычно -17℃ (что конечно, не исключает морозов ниже -30℃).
ТобольскLegion Media
Чтобы посмотреть на настоящую красивую русскую зиму, отправляйтесь в Тобольск, где каменные стены единственного в Сибири кремля, помнят, какими суровые морозы были раньше.
Мамонты в «Археопарке» Ханты-МансийскаLegion Media
Когда-то здесь обитали мамонты, а теперь о них напоминают лишь их заснеженные бронзовые скульптуры. В самом сердце Сибири зима начинается еще осенью, опуская столбики термометров и покрывая тайгу снегом.
Байкальский ледLegion Media
Зимой озеро Байкал замерзает, создавая самые невероятные формы льда. Посмотрите на фото, которые сделал наш главный редактор на Байкале зимой, - они украдут ваше сердечко.
Колоритные улицы ЯкутскаКоммерсант
Якутия — самый большой и самый холодный регион России. С декабря по февраль температура опускается до – 50С и ниже, а город накрывает густой туман. И все-таки жизнь тут продолжается!
(Читайте подробнее о том, как живут люди в таких условиях, тут)
В Якутии проводят экспедицию «Покорители холода» в поисках самых низких температурПокорители холода
Снега тут бывает много… посмотрите сами.
-42 в Норильске - обычное делоДенис Кожевников/TASS
Само название этого города ассоциируется у любого русского человека с холодами. Это один из самых северных городов в мире — и здесь также можно увидеть северное сияние и испытать на себе полярную ночь.
Зима здесь длится с сентября по май, средняя температура −27 °C, однако может опускаться и до -40-50°C. Также тут дуют сильнейшие ветра. Читайте подробнее о Норильске тут.
Туман над Золотым мостомВиталий Аньков/Sputnik
Зима в Приморском крае не столько холодная, сколько снежная, количество осадков здесь часто бьет все рекорды. Занесенные снегом улицы и дороги превращают город в сплошную пробку. Кроме того, из-за непогоды жители часто страдают от перебоев с электричеством.
Стихия часто вызывает аварии электросетей во ВладивостокеЮрий Смитюк/TASS
Зимой 2020 года Русский мост покрылся льдом, и альпинисты вынуждены были вручную спасать его ото льда, а движение по мосту было остановлено.
Русский мост во льдахSputnik
Петропавловск-Камчатский на фоне Корякского вулканаLegion Media
Верхушки знаменитых камчатских вулканов покрыты снегом даже летом. Однако зимой его выпадает столько, что людям приходится откапывать не только машины, но даже дверь в собственный подъезд.
Традиционная русская забава - откапывать машинуАлександр Пирагис/Sputnik
Такой климат — рай для фрирайдеров: горнолыжников и сноубордистов. Недостатка снега здесь зимой не бывает.
Зимний серфинг на КамчаткеLegion Media
В то же время на океане можно заниматься зимним серфингом. Температуры зимой на Камчатке не отличаются суровостью - в среднем всего −7°C в январе.
Скульптура "Дама с собачкой" в снегуСергей Красноухов/ТАСС
По средним показателям осадков на Сахалине зимой меньше, чем на Камчатке. И все же снега тут все равно очень и очень много. Причем выпасть он может обильно даже в мае - как на фото ниже.
Майский циклон в Южно-СахалинскеСергей Красноухов/Sputnik
Тут (как и во многих северных городах) здания стараются разукрасить в разные цвета или нанести на них красочные граффити - во-первых, это поднимает людям настроение, а во-вторых, так легче в метель найти собственный дом!