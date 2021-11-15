Жутко красивые куклы от российской художницы (ФОТО)

Анастасия Вин с детства лепила фигурки из пластилина и раскрашивала их маминой косметикой. Сегодня ее куклы покупают музыканты, фотографы и коллекционеры по всему миру.

Хрупкое маленькое тельце с белой кожей, порванное свадебное платье, лицо, искаженное шрамами и жутковатые выпученные глаза. Фото такой куклы, Энджи из игры Resident Evil Village, опубликовал в своем Instagram гитарист Guns N’ Roses Slash в конце октября 2021 года. Куклу сделала Анастасия Вин, 28-летняя художница и косплеер родом из Самары.

«Он [Slash] давно на меня подписан в Instagram, позже в личных сообщениях написал, что ему нравятся мои работы», — рассказала Анастасия.

Художница с детства увлекалась рисованием, ходила в художественную школу, а в свободное время делала кукол из подручных средств.

«Помню, как после просмотра «Пиратов Карибского моря» я лепила главных героев из пластилина. И чтобы добавить им цвета, я брала мамин тональный крем. Разумеется, ей это сильно не понравилось», — вспоминает Анастасия.

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Родители Насти настояли на том, чтобы она бросила рисовать и выбрала «более престижную профессию». По их совету после школы она пошла учиться на инженера, после переехала в Москву, несколько лет проработала по специальности. Во время учебы и работы она продолжила заниматься косплеем, рисованием и куклами.

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«В университете мне нравилась группа My Chemical Romance. Бывшие участники этой группы приезжали в Москву и на автограф-сессию я подготовила и подарила им куклы по их образам. Да, это все еще было баловство, и я практически ничего не знала о создании кукол, они были сделаны на коленке из подручных материалов», — рассказывает художница.

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В 2019 году к одному из косплейных образов ей понадобилась кукла, и она решила сделать ее сама. Готовую работу она выложила в соцсети и получила множество положительных отзывов. Она решилась бросить работу и переключиться на изготовление кукол на продажу.

«Я помню, как выложила куклу на сайте etsy, и ее сразу купили, это поразило меня. На тот момент я была очень разочарована в своей профессии и работе. Было очень много стрессовых ситуаций, и у меня начались панические атаки. Так что уход с работы и занятие чем-то другим было неизбежным делом, если бы не куклы, я бы просто выбрала другое направление», — признается художник.

Нина Ипполитова Нина Ипполитова

Она самостоятельно по онлайн-курсам училась делать куклы — сначала это были изделия на каркасе из проволоки. Сейчас у нее куклы на шарнирных, более сложных соединениях.

Процесс создания куклы занимает у Анастасии от недели до двух месяцев, в зависимости от сложности и размера.

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Сначала она создает эскиз, разрабатывает конструкцию движущихся частей тела куклы и лепит их из полимерной глины для запекания. После занимается финальной отделкой и шлифовкой. Она вручную шьет для куклы одежду, состаривает ее с помощью красок, потом одевает куклу и делает ей макияж.

«Лепка — это самый сложный и долгий процесс. До покраски на этапе шлифовки надо уже подогнать все детали под одежду и покраску. Сборка куклы тоже может занимать много времени. А покраска — это всегда отдых, самая любимая часть работы», — рассказывает Анастасия.

Все куклы упакованы в коробки в форме гробиков с расписными крышками. Стоить кукла может в зависимости от сложности работы от $130 до $1000.

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70% покупателей ее кукол живут в США. Куклы покупают жители Франции, Италии, Великобритании и других стран Европы, а также Индонезии, Австралии и Канады.

«Чаще у меня покупают работы и взрослые, и подростки, у которых дома целая коллекция кукол разных авторов, они выделяют под это целые комнаты. Среди клиентов есть фотографы, музыканты, обычные людей, кто-то еще учится и не определился с профессией. Кто-то заказывает кукол в подарок», — поясняет Анастасия.

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Почти все куклы выполнены в мрачной эстетике, часто это персонажи фильмов ужасов и хоррор-игр. Нередко Анастасия вдохновляется творчеством Гильермо дель Торо, Тима Бертона и Стивена Кинга.

«Я предпочитаю мрачную эстетику, мне всегда это нравилось. Почти вся моя одежда черного цвета. И да, куклы в какой-то степени похожи на меня. Так же, как и на своих рисунках у людей прослеживаются мои черты, в куклах тоже есть что-то подобное. Я очень хочу делать больше своих оригинальных персонажей, но, чтобы набрать аудиторию, проще использовать популярные образы. Думаю, в будущем я буду делать только оригинальные работы»,— делится планами художница.