Добро пожаловать в Переулье, цифровую (и депрессивную) версию России

Поля из полицейских дубинок, бабочки из советского ковра и фигуры из картин Малевича посреди хрущевок — такой анонимный художник из Казани видит жизнь в современной России.

Дворник закрашивает стену с логотипом популярного российского мессенджера Telegram, полицейские избивают дубинками разозленный cмайл, а плакат в виде Stories из Instgram с надписью «В городе грязно» утопает в луже.

Эти цифровые коллажи, посвященные российскому закону «О суверенном Рунете», публиковали в качестве иллюстрации к текстам многие популярные российские СМИ. А на странице их создателя в соцсети работы собрали около 15 тыс. лайков.

Аноним из Татарстана

Автор этих цифровых произведений - 23-летний художник-аноним из Казани, известный под псевдонимом Лев Переулков. Он основатель сообщества «Переулье» в российской соцсети «Вконтакте», где публикует фотографии, тексты и свои цифровые работы, посвященные жизни в России.

Даже друзья и мама не знают о увлечениях художника в сети — по его словам, само чувство анонимности придает ощущение внутренней свободы.

«Я бы думал, а вдруг им не понравится, вдруг они не примут мое творчество. А тут меня ничего не сковывает», — рассказал Переулков Russia Beyond.

Лев с детства неравнодушен к визуальному искусству - ходил в художественные школы, правда, быстро бросал, надоедало. Позже сам освоил создание цифровых коллажей на компьютере и стал публиковать их в собственном сообществе «Переулье», запущенном в 2014 году. В названии он соединил слова «переулок» и «улей», для него - символы города и его обитателей.

«Людям очень нравились вещи, связанные с ностальгией и детством — даже поездам, нищете и разрухе придают романтический оттенок. Эта тема популярна и сейчас, но до сих пор не осмыслена по-настоящему, поэтому мне хотелось говорить о ней больше», — поясняет художник концепт своего сообщества.

Уже через три года работы Льва начали репостить другие паблики-миллионники, также он начал на фрилансе выполнять проекты по заказу дизайн-студий. Тогда же он вместе с друзьями запустил сообщество «MXD» с концептуальными работами о жизни в России. Одна из его первых работ здесь представляла российские улицы, наполненные элементами из картин Малевича и других художников-супрематистов.

В другой серии Лев изображал бабочек с крыльями цвета советского ковра, оштукатуренной стены, старой занавески, объявлений на стенах домов или герба СССР. По словам художника, он представил, что эти бабочки поколениями жили в черте города и мимикрировали под городскую среду обитания.

Из быта в политику

Со временем бытовая романтика многоэтажек уступила в творчестве место общественно-политической жизни и работе журналистов в России. Переулков поступил на факультет журналистики в Казанском государственном университете. Спустя три года разочаровался, забрал документы и продолжил работать в дизайне.

Работы для «Переулья» публикует раз в один-два месяца — по его словам, на само создание серии работ уходит пара недель. Но после публикации он чувствует себя истощенным, поэтому в остальное время отдыхает и ищет вдохновение для нового проекта.

В качестве «основы» для своих работ Лев нередко берет фото Казани, которые делает сам — например, вписывает слова «Бесчеловечно», «Красочная бедность», «Одиночество» и «Равенство» в многоэтажные дома родного города.

В еще одном коллаже, посвященном цензуре, здания укрыты полотнами с надписями «Здесь все хорошо», «Вы ничего не видели» и «Не обращайте внимания».

А так, по его мнению, выглядят российские пейзажи.

«Россия - это огромное поле для вдохновения. Ты выходишь на улицу, проходишь пару метров, и за это время видишь столько ужасных и одновременно милых вещей, что сразу хочется о них рассказать», — уверен художник.

В будущем он видит себя «настоящим» художником — планирует больше разбираться в искусстве, и мечтает, чтобы его работы выставлялись в галереях и на выставках.

«Сейчас из-за того, что я работаю в интернете, я все чаще думаю о том, что нравится зрителю, а художник должен думать о том, как выражать себя», — делится Переулков.