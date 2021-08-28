Космос в советском и русском искусстве (КАРТИНЫ)

Алексей Леонов. "Над Черным морем" 1968Sputnik
Космическая тема в СССР была буквально повсюду: живопись, плакаты, мозаики на зданиях и в метро, почтовые марки. Художники вдохновлялись образом Юрия Гагарина, космонавтов в скафандрах, звездного неба и конечно футуристичными ракетами. Вот лишь некоторые из космических творений.
Успешный полет и возвращение на Землю космических собак Белки и Стрелки вызвал настоящий фурор. Они стали так популярны, что их изображения тиражировали буквально везде: от новогодних открыток (на фото) до спичечных коробков.
Космонавт Алексей Леонов известен прежде всего как первый человек, побывавшем в открытом космосе. Но он также был и художником - и в серии картин изобразил свой полет.
Это монументальное пятиметровое полотно размером пять метров долгие годы хранилось в Польше и не выставлялось на публике, но недавно было отреставрировано и возвращено в Россию.
Эти трое художников неоднократно выступали соавторами плакатов советской пропаганды. Достижение космонавтики они изобразили в таком официозном полотне, которое должно было вызывать гордость за родину.
Космизм невероятно интересовал мастера графики, Анатолия Плахова. Он создал несколько работ, в которых причудливым образом совмещал космические изображения с мифическими объектами и созвездиями.
Картины Эрика Булатова напоминают пропагандистские плакаты СССР. Однако художник творил в стиле соц-арт, и гипертрофированно изображая советскую символику, высмеивал «ненормальность той жизни, которая воспринималась нашим сознанием как нормальная».
Ростов-на-Дону славится своими подземными переходами с мозаиками. Встречаются настоящие шедевры, признанные объектами культурного значения на государственном уровне. Один из таких переходов полностью оформлен в космической тематике.
Тема связи человека и космоса вдохновляла и неофициальных художников, таких как Петр Беленок. Через астрономические объекты он выражает свое представление об устройстве Вселенной.
Модной темой стали сразу же спекуляции и легенды о космических объектах и связи человека с внеземными цивилизациями. Так авангардист Николай Вечтомов представил НЛО, самый популярный миф в советском мире.
Рабочие будни космонавтов на станции «Мир» изобразил художник Михаил Борисов, показав, что они конечно герои и важные ученые, но такие же обычные люди, выполняющие свою работу.
Создатели «соц-арта», высмеивающие официальное искусство соцреализм, Комар и Меламид рассуждали о советских реалиях в нарочито плакатном виде. Советский человек в этой вытянутой руке без труда угадает аллюзию на советских вождей Владимира Ленина или Иосифа Сталина, которые «к свету» привели страну.
Андрей Плотнов написал один из самых узнаваемых портретов Юрия Гагарина. Кстати, он также был лично знаком с первым человеком в космосе, что придавало его работе особую значимость.
Самобытный осетинский художник Бедоев изобразил в своем диптихе зеркальное отражение космоса и земли.
А художник Шуршин пофантазировал над освоением космического пространства и заселением других планет, подписав даже свою работу цитатой первого русского космиста Константина Циолковского «Человечество не останется вечно на Земле».
Советский художник Пясковский решил отдать дань незаслуженно остающимся в тени сотрудникам космической отрасли на Земле. Они не так прославлены как космонавты, но играют не меньшую роль.
Картина показывает момент до полета Гагарина - космонавт напоследок жмет руку человеку, благодаря которому полеты в космос стали возможными - советскому инженеру и настоящему гению Сергею Королеву.
Художники продолжают размышлять о космосе до сих пор. Один из самых прославленных арт-дуэтов современного искусства, Виноградов и Дубосарский, обыграли в своей поп-арт работе реальную фотографию - Гагарин пьет коктейль на новогоднем ТВ-шоу. Напоминание, что он все же хоть и герой-космонавт, но обычный человек.
Члены арт-группы «Doping-Pong» создают живопись и цифровую графику в стиле ретро-футуризма. В своих работах они соединяют современность с эстетикой СССР: пионерами, спортсменами, и конечно, космонавтами.
Одна из важнейших фигур в российском современном искусстве - Павел Пепперштейн представил, каким он видит 2333 год и как будет выглядеть некий центр изучения космического звука.
Большинство представленных работ участвуют в выставке «Космос как искусство» в выставочном центре РОСИЗО до 26 сентября 2021 года.