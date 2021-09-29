Бытовой культ личности: как Сталин входил в каждый дом (ФОТО)

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Александра Гузева

Архивное фото; avito.ru
Культ личности в СССР существовал не только на официальном уровне. Он пробирался в быт и повседневность всех советских граждан.

«Как коммунизма имя, так и твой

Звук имени стал словом обихода»

Так про Иосифа Сталина писали его соотечественники-поэты из Грузии. Они были лишь одними из многочисленных авторов «сталинианы» - созданного пропагандой корпуса произведений искусства, восхваляющих вождя. Ему ставили памятники, в его честь называли города, заводы, улицы, о нем снимали фильмы, писали повести и стихи, рисовали картины, в конце концов. Но кроме этого всего, Сталин стал главным героем промышленного и ремесленного производства: его тиражировали на плакатах, почтовых марках, календарях, его образ появлялся на скатертях и кружевах, во многих квартирах, школах и других учреждениях стояли его бюсты.   

Культ личности, начавшийся в 1929 году с масштабного празднования 50-летия Сталина, был развенчан лишь в 1956 году на XX съезде партии. Лишь после этого «сталинскую» продукцию изъяли из оборота. Вот как выглядели вещи, которые можно было встретить едва ли не в каждом советском доме.

Плакат «Вперед, товарищи, к новым победам!», 1930-е

Архивное фото

Плакат «Слава великому Сталину»

Архивное фото

Плакат «Сталин - наш рулевой», 1933

Архивное фото

Плакат «О каждом из нас заботится Сталин в Кремле», 1940

Архивное фото

Плакат «Любимый Сталин - счастье народное»

Архивное фото

Азербайджанский ковер «Нефтяник» с портретами Иосифа Сталина и Климента Ворошилова, 1938

Государственный музей Востока

Туркменский ковер «Сталин в гостях у Ленина», 1936-37

avito.ru

Вологодское кружево с тем же сюжетом «Сталин в гостях у Ленина»

Вологодский государственный музей-заповедник

Почтовая марка с нагрудным знаком «Лауреат Сталинской премии», 1946 

Общественное достояние

Почтовая марка с медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 1946

Общественное достояние

Почтовая марка «Всесоюзный парад физкультурников в Москве», 1946

Общественное достояние

Бюстик Сталина, Ленинградский фарфоровый завод (15 см), 1949

avito.ru

Бюстик Сталина из бронзы, 1938

avito.ru

Бронзовая фигурка Сталина в шинели, 1938 

avito.ru

Чугунное настенное панно, каслинское литье, 1950

avito.ru

Монета 1949 года

avito.ru

Значок со Сталиным...

avito.ru

… много значков со Сталиным

avito.ru

Календари со Сталиным

avito.ru

Медали: за победу над Германией (слева) и за доблестный труд во время Великой Отечественной войны

Общественное достояние

Агитационный фарфор со Сталиным

avito.ru

Дулевский сервиз со Сталиным, 1949

История Искусство
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