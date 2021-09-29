Бытовой культ личности: как Сталин входил в каждый дом (ФОТО)

Культ личности в СССР существовал не только на официальном уровне. Он пробирался в быт и повседневность всех советских граждан.
«Как коммунизма имя, так и твой
Звук имени стал словом обихода»
Так про Иосифа Сталина писали его соотечественники-поэты из Грузии. Они были лишь одними из многочисленных авторов «сталинианы» - созданного пропагандой корпуса произведений искусства, восхваляющих вождя. Ему ставили памятники, в его честь называли города, заводы, улицы, о нем снимали фильмы, писали повести и стихи, рисовали картины, в конце концов. Но кроме этого всего, Сталин стал главным героем промышленного и ремесленного производства: его тиражировали на плакатах, почтовых марках, календарях, его образ появлялся на скатертях и кружевах, во многих квартирах, школах и других учреждениях стояли его бюсты.
Культ личности, начавшийся в 1929 году с масштабного празднования 50-летия Сталина, был развенчан лишь в 1956 году на XX съезде партии. Лишь после этого «сталинскую» продукцию изъяли из оборота. Вот как выглядели вещи, которые можно было встретить едва ли не в каждом советском доме.
Плакат «Вперед, товарищи, к новым победам!», 1930-е
Плакат «Слава великому Сталину»
Плакат «Сталин - наш рулевой», 1933
Плакат «О каждом из нас заботится Сталин в Кремле», 1940
Плакат «Любимый Сталин - счастье народное»
Азербайджанский ковер «Нефтяник» с портретами Иосифа Сталина и Климента Ворошилова, 1938
Государственный музей Востока
Туркменский ковер «Сталин в гостях у Ленина», 1936-37
Вологодское кружево с тем же сюжетом «Сталин в гостях у Ленина»
Вологодский государственный музей-заповедник
Почтовая марка с нагрудным знаком «Лауреат Сталинской премии», 1946
Почтовая марка с медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 1946
Почтовая марка «Всесоюзный парад физкультурников в Москве», 1946
Бюстик Сталина, Ленинградский фарфоровый завод (15 см), 1949
Бюстик Сталина из бронзы, 1938
Бронзовая фигурка Сталина в шинели, 1938
Чугунное настенное панно, каслинское литье, 1950
Монета 1949 года
Значок со Сталиным...
… много значков со Сталиным
Календари со Сталиным
Медали: за победу над Германией (слева) и за доблестный труд во время Великой Отечественной войны
Агитационный фарфор со Сталиным
Дулевский сервиз со Сталиным, 1949