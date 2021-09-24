Невероятные граффити Москвы, которые вы не увидите вживую (ФОТО)

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Александра Гузева

Василий Кудрявцев/vasiliykudryavtsev.com
В объективе этого фотографа - самые необычные изображения, появляющиеся на улицах города. Многие из них вряд ли видел кто-то, кроме художника и фотографа.

Василий Кудрявцев уже 30 лет снимает портреты звезд первой величины: от Даниэла Крейга, обнимающего Еву Грин в московском Кремле, до Роберто Кавалли, в прямом смысле носящего свою модель на руках. Lady Gaga, Мэрилин Мэнсон, Джаред Лето, Фредерик Бегбедер и сотни других позировали фотографу в самых разных обстоятельствах. Начиная с 1990-х его фото появлялись на обложках всех модных журналов в России.

Но кроме того, фотограф ездит по всему миру и снимает обычную уличную жизнь, в которой граффити занимают особое место. Они - его страсть. И самые необычные муралы, от Нью-Йорка до Сеула, остаются на снимках фотографа. В Москве его знают все граффити-художники. И гордятся, когда попадают в кадр.

Василий Кудрявцев/vasiliykudryavtsev.com

«Граффити-культура привлекает своей многогранностью», - рассказал Василий Russia Beyond. Стили и темы у российских художников самые разнообразные, а уровень исполнения, по мнению фотографа, очень и очень высок.

Василий Кудрявцев/vasiliykudryavtsev.com

Василий убежден, что русский стрит-арт ничем не уступает западному, и у нас есть огромное количество хороших художников. «Хуже у нас кино, и это не меняется». 

Василий Кудрявцев/vasiliykudryavtsev.com

«Настоящего стрит-арта и граффити, то есть того, что незаконно, у нас, может быть, даже больше», - считает фотограф, объясняя это тем, что на Западе слишком много площадок контролируется, а в России все еще много пространства для хулиганского уличного творчества. 

Василий Кудрявцев/vasiliykudryavtsev.com

По его мнению такая настоящая стрит-культура ценна тем, что помимо всего, она еще и очень мимолетна. «Некоторые муралы могут существовать всего полчаса. Художник нарисовал - а муниципальные власти тут же закрасили», - поясняет он.

Василий Кудрявцев/vasiliykudryavtsev.com

Часто для Василия снять какое-то граффити - это чистое везение, он встречает их совершенно случайно по всему городу. 

Василий Кудрявцев/vasiliykudryavtsev.com

Однако фотограф также знает, где могут появиться новые изображения, так что если бывает неподалеку по делам, то непременно заходит посмотреть, что там поменялось.

Василий Кудрявцев/vasiliykudryavtsev.com

Например, около метро Менделеевская есть стена, где постоянно появляются новые граффити. «Здесь никого не гоняют, ты можешь “перекрыть” [нарисовать поверх, - прим. Russia Beyond] кого угодно, а потом через два дня кто-то “перекроет” тебя. Там часто бывает что-то интересное». Эта стена - доказательство того, что есть феноменальные художники. «Вот например, этот зеленый зверь [на фото ниже]. Фантастически же нарисовано!» 

Василий Кудрявцев/vasiliykudryavtsev.com

Своего «Бэнкси» у нас нет, считает Василий. «Но Бэнкси - это больше высказывание, чем мастерство, хотя он, конечно, умеет рисовать. В России перескочили этот бунтарский этап длиной в более чем 20 лет - у нас его не было, но потом начали рисовать очень много самого разного стрит-арта, в том числе большого и интересного. А там шли к этому долго и долго».

Василий Кудрявцев/vasiliykudryavtsev.com

В прошлом году из-за пандемии Василий исследовал московские заброшки, железнодорожные пути пригородных поездов и другие секретные места: «Они все охраняемы и туда трудно попасть, и почти все что там нарисовано, никто не видел». Василий считает, это круто, что художники рисуют то, что никто не видит, возможно, им так нравится, или они просто тренируются.

Василий Кудрявцев/vasiliykudryavtsev.com

Василий Кудрявцев/vasiliykudryavtsev.com

Василий Кудрявцев/vasiliykudryavtsev.com

Искусство
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