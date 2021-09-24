Невероятные граффити Москвы, которые вы не увидите вживую (ФОТО)

В объективе этого фотографа - самые необычные изображения, появляющиеся на улицах города. Многие из них вряд ли видел кто-то, кроме художника и фотографа.

Василий Кудрявцев уже 30 лет снимает портреты звезд первой величины: от Даниэла Крейга, обнимающего Еву Грин в московском Кремле, до Роберто Кавалли, в прямом смысле носящего свою модель на руках. Lady Gaga, Мэрилин Мэнсон, Джаред Лето, Фредерик Бегбедер и сотни других позировали фотографу в самых разных обстоятельствах. Начиная с 1990-х его фото появлялись на обложках всех модных журналов в России.

Но кроме того, фотограф ездит по всему миру и снимает обычную уличную жизнь, в которой граффити занимают особое место. Они - его страсть. И самые необычные муралы, от Нью-Йорка до Сеула, остаются на снимках фотографа. В Москве его знают все граффити-художники. И гордятся, когда попадают в кадр.

«Граффити-культура привлекает своей многогранностью», - рассказал Василий Russia Beyond. Стили и темы у российских художников самые разнообразные, а уровень исполнения, по мнению фотографа, очень и очень высок.

Василий убежден, что русский стрит-арт ничем не уступает западному, и у нас есть огромное количество хороших художников. «Хуже у нас кино, и это не меняется».

«Настоящего стрит-арта и граффити, то есть того, что незаконно, у нас, может быть, даже больше», - считает фотограф, объясняя это тем, что на Западе слишком много площадок контролируется, а в России все еще много пространства для хулиганского уличного творчества.

По его мнению такая настоящая стрит-культура ценна тем, что помимо всего, она еще и очень мимолетна. «Некоторые муралы могут существовать всего полчаса. Художник нарисовал - а муниципальные власти тут же закрасили», - поясняет он.

Часто для Василия снять какое-то граффити - это чистое везение, он встречает их совершенно случайно по всему городу.

Однако фотограф также знает, где могут появиться новые изображения, так что если бывает неподалеку по делам, то непременно заходит посмотреть, что там поменялось.

Например, около метро Менделеевская есть стена, где постоянно появляются новые граффити. «Здесь никого не гоняют, ты можешь “перекрыть” [нарисовать поверх, - прим. Russia Beyond] кого угодно, а потом через два дня кто-то “перекроет” тебя. Там часто бывает что-то интересное». Эта стена - доказательство того, что есть феноменальные художники. «Вот например, этот зеленый зверь [на фото ниже]. Фантастически же нарисовано!»

Своего «Бэнкси» у нас нет, считает Василий. «Но Бэнкси - это больше высказывание, чем мастерство, хотя он, конечно, умеет рисовать. В России перескочили этот бунтарский этап длиной в более чем 20 лет - у нас его не было, но потом начали рисовать очень много самого разного стрит-арта, в том числе большого и интересного. А там шли к этому долго и долго».

В прошлом году из-за пандемии Василий исследовал московские заброшки, железнодорожные пути пригородных поездов и другие секретные места: «Они все охраняемы и туда трудно попасть, и почти все что там нарисовано, никто не видел». Василий считает, это круто, что художники рисуют то, что никто не видит, возможно, им так нравится, или они просто тренируются.