10 самых зрелищных советских и российских фильмов про танки

Как родился легендарный Т-34, почему немцы так боялись советский танк КВ и кто такой «танковый бог»?

1. Жаворонок (1964 г.)

Никита Курихин, Леонид Менакер/«Ленфильм», 1964 г. Никита Курихин, Леонид Менакер/«Ленфильм», 1964 г.

Июнь 1942 года. На одном из немецких полигонов идет обучение расчетов противотанковых орудий, а в качестве живых мишеней используются захваченные советские танки Т-34, укомплектованные экипажами из советских военнопленных. Не желая понапрасну умирать, один из таких экипажей (и примкнувший к ним боец французского Сопротивления) решаются прорваться на свободу прямо на своей боевой машине…

По словам режиссера фильма Леонида Менакера, в основу сюжета легли реальные события, на описание которых он наткнулся в одной из газет: «Одному из экипажей удалось завести "тридцатьчетверку". Они вырвались из огненного смерча, часа два кружили по немецкой территории, пока не подлетели к одному из мостов, по которому шла группа школьников. Чтобы спастись, танкисты должны были задавить малышей. Танк в итоге с места не сдвинулся... Подоспевшие немецкие вояки буквально изрешетили машину, командира взяли в плен, а вечером повесили… Вот и возникла идея снять фильм».

2. Подвиг Фархада (1967 г.)

Альберт Хачатуров/«Узбекфильм», 1967 г. Альберт Хачатуров/«Узбекфильм», 1967 г.

В этом фильме вновь затрагивается обозначенная в «Жаворонке» тема побега на танке из немецкого плена. В этот раз через заслоны противника прорывается капитан Фархад Аббасов.

«Подвиг Фархада» — один из тех редких советских фильмов о Великой Отечественной войне, где главными героями являются военнослужащие из советских центральноазиатских республик. Компанию исполнившему роль Аббасова узбекскому актеру Джавлону Хамраеву составили латвийские и эстонские актеры. Сам же фильм был снят узбекскими кинематографистами в Калининградской области.

3. Главный конструктор (1980 г.)

Владимир Семаков/Свердловская киностудия, 1980 г. Владимир Семаков/Свердловская киностудия, 1980 г.

В марте 1940 года два закамуфлированных до неузнаваемости танка Т-34 в сопровождении тягачей в рамках испытаний совершили секретный пробег в 750 км из Харькова в Москву, где были представлены руководству страны. Именно тогда было принято судьбоносное решение о начале серийного производства знаменитой «тридцатьчетверки».

Фильм «Главный конструктор» посвящен именно этим событиям, с акцентом на судьбе создателя Т-34 Михаила Кошкина. Инженер так и не увидел, как проявило себя его детище в годы Великой Отечественной войны. Участие в пробеге до Москвы и в возвращении на танках в Харьков сильно подорвали его здоровье. Он умер 26 сентября 1940 года.

4. Корпус генерала Шубникова (1981 г.)

Дамир Вятич-Бережных/«Мосфильм», 1981 г. Дамир Вятич-Бережных/«Мосфильм», 1981 г.

Зимой 1942 года немецкие войска готовятся деблокировать окруженную в Сталинграде 6-ю армию Фридриха Паулюса. Механизированному корпусу генерал-майора Николая Шубникова ставится задача сорвать наступление противника…

Фильм изобилует яркими батальными сценами, но имеет ряд исторических неточностей. В нем можно увидеть танки Т-34-85, появившиеся в Красной Армии лишь в 1944 году, послевоенные грузовики «Урал», а также советские легкие бронетранспортеры 1950-х годов БТР-40, исполнившие роль немецкой техники.

5. Экипаж машины боевой (1983 г.)

Виталий Василевский/Одесская киностудия,1983 г. Виталий Василевский/Одесская киностудия,1983 г.

Фильм рассказывает о противостоянии Т-34 Александра Меньшова и немецкого танкового аса летом 1943 года. Эта дуэль стала своеобразной предтечей одного из самых масштабных танковых сражений в истории — сражения под Прохоровкой.

В основу сюжета «Экипажа машины боевой» легла подлинная история танкиста Александра Милюкова. В ходе Курской битвы он на своем танке Т-34 в поединке один на один уничтожил новейший немецкий Pz. V «Пантера». Благополучно переживший войну Милюков и написал сценарий к фильму.

6. Танк Клим Ворошилов-2 (1990 г.)

Игорь Шешуков/Киностудия им. Горького, Творческое объединение «Зодиак», при участии Практик-центра НТТМ г. Челябинска 1990 г. Игорь Шешуков/Киностудия им. Горького, Творческое объединение «Зодиак», при участии Практик-центра НТТМ г. Челябинска 1990 г.

В самом начале немецкого вторжения в Советский Союз разношерстная группа случайных людей, состоящая из контуженного сержанта, курсанта, беспризорника и учителя физики, натыкается на брошенный экипажем тяжелый танк КВ-2. Всем четверым в голову приходит смелая и безумная идея отправиться на этом танке воевать с врагом.

«Клим Ворошилов-2» стал одним из последних фильмов, снятых в СССР. Денег на съемки катастрофически не хватало, и часть фильма пришлось снимать на черно-белую пленку. Танк КВ-2 достать не удалось и его роль исполнил переделанный «Иосиф Сталин».

7. Белый тигр (2012 г.)

Карен Шахназаров/«Мосфильм», киностудия «Курьер», 2012 г. Карен Шахназаров/«Мосфильм», киностудия «Курьер», 2012 г.

Лето 1943 года. Советские войска охвачены паникой. Таинственный немецкий тяжелый танк Pz. VI, прозванный солдатами «Белым тигром», массово уничтожает советскую технику, оставаясь неуязвимым для орудий противника. Танкист Иван Найденов, чудом выживший в столкновении с этим призраком, берется найти и уничтожить его. Помогать ему в этом нелегком деле будет говорящий с ним «танковый бог»...

«Белый тигр» — необычный фильм о войне. Это скорее мистический триллер, философская притча, главная идея которой в том, что война — это чудовище, которое невозможно победить. «Конечно, я против войны», — рассуждает режиссер Карен Шахназаров: «Но меня интересует: с этим можно как-то покончить? Мы способны? Или это что-то неотделимое от природы человека?»

8. Несокрушимый (2018 г.)

Константин Максимов/ПимановФильм, 2018 г. Константин Максимов/ПимановФильм, 2018 г.

В основе сюжета фильма «Несокрушимый» лежит подлинная история подвига Семена Коновалова. 13 июля 1942 года в бою недалеко от Ростова-на-дону экипаж тяжелого танка КВ-1, которых немцы называли «призраками», под его командованием подбил 16 танков, 2 бронеавтомобиля и уничтожил 8 автомашин с живой силой противника.

Кинематографисты попытались воссоздать те героические события с максимальной точностью. Специально для картины из музеев страны были свезены восстановленные советские танки Т-34 и КВ-1, а также немецкие Pz. V «Пантера». Съемки проходили под Можайском в Московской области, где в 1941 году развернулись тяжелые бои за столицу.

9. Т-34 (2018 г.)

Алексей Сидоров/АМЕДИА, Марс Медиа Энтертейнмент, 2018 г. Алексей Сидоров/АМЕДИА, Марс Медиа Энтертейнмент, 2018 г.

Эффектный и зрелищный высокобюджетный военный блокбастер «Т-34» под завязку набит компьютерной графикой и придется по душе фанатам игры «World of Tanks». Его сюжет во многом напоминает сюжет «Жаворонка»: экипаж советского танка, призванного стать живой мишенью для военнослужащих вермахта, сбегает на нем с немецкого полигона. На этом, однако, совпадения заканчиваются, и история «Т-34» начинает развиваться по своей собственной стезе.

Актер Александр Петров вспоминал о своей подготовке к главной роли лейтенанта Николая Ивушкина: «Перед началом съемок “Т-34” я на несколько недель снял помещение, такую небольшую комнату — и обклеил ее полностью фотографиями военного времени, с теми, кто воевал, кто был в плену, в оккупации. И так каждый день приезжал туда, отключал телефон и проводил там по несколько часов, читая, думая, всматриваясь в эти лица, в эти глаза. Перестраивался подобным образом».

10. Танки (2018 г.)

Ким Дружинин/28 панфиловцев, 2018 г. Ким Дружинин/28 панфиловцев, 2018 г.

Знаменитый танковый пробег из Харькова в Москву, показанный в советском «Главном конструкторе», вновь заинтересовал кинематографистов, теперь уже в наше время. В этот раз, однако, оригинальная история обросла массой вымышленных деталей.

Для большей зрелищности создатели решили добавить в сюжет группу немецких диверсантов и даже банду белогвардейцев, скрывающуюся в лесах еще со времен Гражданской войны. Их задача — помешать Кошкину и его Т-34 добраться до Москвы и не допустить тем самым, чтобы такое мощное оружие появилось в распоряжении Красной Армии.